ଝାରପଡା ମେଳଣ ପଡିଆରେ ଶୋଭାପାଇବ ବୌଦ୍ଧଗଡ ତୋରଣ
5 ଏକର ପରିମିତ ଝାରପଡା ମେଳଣ ପଡିଆରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ।
Published : September 15, 2025 at 7:36 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ଝାରପଡା ମେଳଣ ପଡିଆରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ମଣ୍ଡପ ବଦଳରେ ମେଳଣ ପଡିଆରେ ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ୧୪ ବର୍ଷ ହେବ ଝାରପଡା ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଦୁଇଟି କମିଟି ମଧ୍ୟରେ ଚଳିତବର୍ଷ ମନମାଳିନ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ପୂଜା ସ୍ଥାନ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡିଲା । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାଇଚାରାର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ ଏହି ମଣ୍ଡପ ।
ଝାରପଡାରେ ଝଲସିବ ବୌଦ୍ଧଗଡ ତୋରଣ:
ଝାରପଡା ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମିତିରେ ଶୋଭାପାଇବ ଐତିହାସିକ "ବୌଦ୍ଧଗଡ ଦୁର୍ଗ ତୋରଣ"। ୧୨୦ ଫୁଟ ଦୈର୍ଘ୍ଯ ସହ ୯୦ ଫୁଟ ଏହି ସୁଉଚ୍ଚ ତୋରଣ ବୌଦ୍ଧ ଦୁର୍ଗର କୀର୍ତ୍ତିକୁ ତାଜା କରିବ । ବାଉଁଶ ଫୋମ କାଠବିଟ, କପଡା ଓ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ତୋରଣ। ୪୦ ଜଣ କାରୀଗର ଏଥିରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ୧ କୋଟି ବ୍ୟୟ ଅଟକଳର ଏହି ପୂଜାରେ ଏଥର ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିବ ୨୭ ଟି ଏଲଇଡିର ଗେଟ। ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜେଇ ହେବ ପୁରା ମଣ୍ଡପ ପରିସର। ଏହାସହ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସୁନେଲି ଓ ରୂପେଲି ମେଢ ସହ ୧୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ମୁଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଇବେ। ଷଷ୍ଠିରୁ ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପୂଜା ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ୫ ଦିନ ଯାଏ ଭଜନ ସହ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଜା ନେବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବା ରାଜଧାନୀବାସୀ।
ସୁରକ୍ଷା କଡାକଡି:
ସେହିପରି ପୂଜାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ୫ ସହ ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀ ସହ ୫୦ ଜଣ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ୫୦ ଟି ସିସିଟିଭି ସହ ଡ୍ରୋନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ୭ ଟି ପ୍ରବେଶ ପାଠ ଓ ୪ ଟି ସ୍ଥାନରେ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ମେଡିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପ ସହ ସବୁଦିନ ଖେଚୁଡି ପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ପୂଜା ସମିତିର ଉପଦେଷ୍ଟା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ। ସେହିପରି ୫ ଦିନର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜଣାଶୁଣା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୁଧାକର ମିଶ୍ର ଇରା ମହାନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ପାଢୀ, ସତ୍ୟଜିତ ପ୍ରଧାନ ସାମିଲ ହେବେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର