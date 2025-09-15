ETV Bharat / state

ଝାରପଡା ମେଳଣ ପଡିଆରେ ଶୋଭାପାଇବ ବୌଦ୍ଧଗଡ ତୋରଣ

5 ଏକର ପରିମିତ ଝାରପଡା ମେଳଣ ପଡିଆରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ।

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ଝାରପଡା ମେଳଣ ପଡିଆରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ମଣ୍ଡପ ବଦଳରେ ମେଳଣ ପଡିଆରେ ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ୧୪ ବର୍ଷ ହେବ ଝାରପଡା ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଦୁଇଟି କମିଟି ମଧ୍ୟରେ ଚଳିତବର୍ଷ ମନମାଳିନ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ପୂଜା ସ୍ଥାନ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡିଲା । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାଇଚାରାର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ ଏହି ମଣ୍ଡପ ।

ଝାରପଡାରେ ଝଲସିବ ବୌଦ୍ଧଗଡ ତୋରଣ:

ଝାରପଡା ମେଳଣ ପଡିଆରେ ଶୋଭାପାଇବ ବୌଦ୍ଧଗଡ ତୋରଣ (ETV BHARAT ODISHA)

ଝାରପଡା ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମିତିରେ ଶୋଭାପାଇବ ଐତିହାସିକ "ବୌଦ୍ଧଗଡ ଦୁର୍ଗ ତୋରଣ"। ୧୨୦ ଫୁଟ ଦୈର୍ଘ୍ଯ ସହ ୯୦ ଫୁଟ ଏହି ସୁଉଚ୍ଚ ତୋରଣ ବୌଦ୍ଧ ଦୁର୍ଗର କୀର୍ତ୍ତିକୁ ତାଜା କରିବ । ବାଉଁଶ ଫୋମ କାଠବିଟ, କପଡା ଓ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ତୋରଣ। ୪୦ ଜଣ କାରୀଗର ଏଥିରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ୧ କୋଟି ବ୍ୟୟ ଅଟକଳର ଏହି ପୂଜାରେ ଏଥର ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିବ ୨୭ ଟି ଏଲଇଡିର ଗେଟ। ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜେଇ ହେବ ପୁରା ମଣ୍ଡପ ପରିସର। ଏହାସହ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସୁନେଲି ଓ ରୂପେଲି ମେଢ ସହ ୧୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ମୁଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଇବେ। ଷଷ୍ଠିରୁ ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପୂଜା ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ୫ ଦିନ ଯାଏ ଭଜନ ସହ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଜା ନେବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବା ରାଜଧାନୀବାସୀ।

ସୁରକ୍ଷା କଡାକଡି:

ଝାରପଡା ମେଳଣ ପଡିଆରେ ଶୋଭାପାଇବ ବୌଦ୍ଧଗଡ ତୋରଣ (ETV BHARAT ODISHA)

ସେହିପରି ପୂଜାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ୫ ସହ ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀ ସହ ୫୦ ଜଣ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ୫୦ ଟି ସିସିଟିଭି ସହ ଡ୍ରୋନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ୭ ଟି ପ୍ରବେଶ ପାଠ ଓ ୪ ଟି ସ୍ଥାନରେ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ମେଡିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପ ସହ ସବୁଦିନ ଖେଚୁଡି ପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ପୂଜା ସମିତିର ଉପଦେଷ୍ଟା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ। ସେହିପରି ୫ ଦିନର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜଣାଶୁଣା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୁଧାକର ମିଶ୍ର ଇରା ମହାନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ପାଢୀ, ସତ୍ୟଜିତ ପ୍ରଧାନ ସାମିଲ ହେବେ ।

ଝାରପଡା ମେଳଣ ପଡିଆରେ ଶୋଭାପାଇବ ବୌଦ୍ଧଗଡ ତୋରଣ (ETV BHARAT ODISHA)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ମନମୋହିବ ରାଜଧାନୀ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ; ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିବ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିର 'ମହାଭାରତ ସେଟ'

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

