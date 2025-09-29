ମହାସପ୍ତମୀରେ କଦଳୀ ଗଛକୁ କାହିଁକି ଦେବୀଙ୍କ ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ?
ନବପତ୍ରିକା ପୂଜା ପାଇଁ ଏକ କଦଳୀ ଗଛ କୁ ମା'ଙ୍କ ରୂପରେ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଥାଏ। ନଦୀ କୂଳରୁ ପୂଜା ସାରିବା ପରେ ଏକ ସଵାରୀ ମଧ୍ୟରେ ମଣ୍ଡପ ନିକଟକୁ ଆଣାଯାଇଥାଏ।
Published : September 29, 2025 at 1:32 PM IST|
Updated : September 29, 2025 at 1:38 PM IST
କଟକ: ଆଜି ମା' ଜଗତଜନନୀଙ୍କ ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜା । ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ବନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ । ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସପ୍ତମୀ ବିହିତ ପୂଜା। ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଘଟ ପୂଜାର ଵିଧି ରହିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ନଦୀ କୂଳରେ ଘଟ ପୂଜା କରାଯାଇ ମା'ଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଘଣ୍ଟ, ଘଣ୍ଟା, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ନଦୀ କୂଳ ଯାଇ ସେଠାରେ ଘଟ ପୂଜା କରାଯାଏ।
ମହାସପ୍ତମୀରେ କଦଳୀ ଗଛକୁ ଦେବୀ ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଏ:
ନବପତ୍ରିକା (କଦଳୀ ଗଛ)ଙ୍କୁ ଦେବୀ ରୂପରେ ବିବେଚିତ କରି ଆବାହନ କରାଯାଏ। ନବପତ୍ରିକା ପୂଜା ପାଇଁ ଏକ କଦଳୀ ଗଛ କୁ ମା'ଙ୍କ ରୂପରେ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଯୁଗ୍ମ ବେଲକୁ ରଖି ଏକ ହଳଦିଆ ଶାଢୀରେ ସଜ୍ଜିତ କରା ଯାଇଥାଏ। ନବ ବଧୂ ଭଳି ସଜ୍ଜିତ କରିବା ପରେ ମା'ଙ୍କର ନଅଟି ରୂପକୁ ଆବାହନ କରି ପୂଜା କରାଯାଏ।
କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମା'ଙ୍କୁ ନଦୀ କୂଳରୁ ପୂଜା ସାରିବା ପରେ ଏକ ସଵାରୀ ମଧ୍ୟରେ ମଣ୍ଡପ ନିକଟକୁ ଆଣାଯାଇଥାଏ। ଘଟ ପୂଜା କରିବା ପରେ ମା'ଙ୍କର ସପ୍ତମୀ ବିହିତ ପୂଜା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ପରେ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ କରିବାର ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ମଣ୍ଡପରେ ଆଜି ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ସପ୍ତମୀ ବିହିତ ପୂଜା ପାଇଁ ଚଲଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି ସହର ର ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ପୂଜକଙ୍କ ପୂଜା ପାଠରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠିଛି ସହର। ପାଗର ଅନୁକୂଳ ଥିବାରୁ ମାଙ୍କ ର ଝଲକ ପାଇବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡପ ଆଗରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ସେହିପରି ସହର ରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁରା କଡାକଡି କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ସହରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସ ମୃତୟନ କରାଯାଇଛି।
ପୂଜକ ବଂଶୀଧର ଶତପଥୀ କହିଛନ୍ତି," ନବପତ୍ରିକା ସ୍ନାନ କରାଇ ଦେବୀଙ୍କୁ ଘଟରେ ଆବାହନ କରାଇ ମଣ୍ଡପରେ ବିରାଜମାନ କରାଇବୁ । ଘଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ । ଷୋଡଶ ଉପଚାର ପୂଜା ହେବ । ଆଳତୀ, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳୀ ପରେ ହୋମ ହେବ । ନଦୀରେ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ଘଟରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଉ । ପୂଜା ପାଇଁ ଏକ କଦଳୀ ଗଛ କୁ ମା'ଙ୍କ ରୂପରେ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଯୁଗ୍ମ ବେଲକୁ ରଖି ଏକ ହଳଦିଆ ଶାଢୀରେ ସଜ୍ଜିତ କରା ଯାଇଥାଏ। ନବ ବଧୂ ଭଳି ସଜ୍ଜିତ କରିବା ପରେ ମା'ଙ୍କର ନଅଟି ରୂପକୁ ଆବାହନ କରି ପୂଜା କରାଯାଏ। "
