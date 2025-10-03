ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରରେ ଜଗତଜନନୀଙ୍କୁ ମେଲାଣି
ବାଲେଶ୍ବରରେ ଡିଜେ ମୁକ୍ତ ଭସାଣ । ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ତାଳେ ତାଳେ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟର ଝଲକ ।
Published : October 3, 2025 at 7:30 PM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି ମା' ଦୁର୍ଗା । ଡିଜେ ନୁହଁ ବରଂ ଆଧୁନିକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରରେ କରାଯାଉଛି ଭସାଣ ଉତ୍ସବ । ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ତାଳେ ତାଳେ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ଜମୁଛି । ହଜିଯାଇଥିବା ଲୋକକଳାର ଝଲକ ଭସାଣରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଗୁରୁବାର କଳସ ବିସର୍ଜନ ପରେ ଆଜି ବାଲେଶ୍ବର ସହରରେ ମେଢ ବିସର୍ଜନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସହରର ସିନେମା ଛକ ଦେଇ ବାଲିଘାଟରେ ମେଢ଼ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି।
ସହରରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ସମୟରେ ଡିଜେ ଗାଡ଼ି ଜବତ କରିବା ସହ ଫାଇନ ଆଦାୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଭସାଣରେ ମଧ୍ୟ ଡିଜେକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାନ କରାଯାଇ କେବଳ ସାଉଣ୍ଡ ବକ୍ସ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ନିୟମକୁ ମାନି ଆଧୁନିକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରକୁ ବାଦ ଦେଇ ରାଣୀପାଟଣା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ନିଆରା ଭାବେ ଭସାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଛି। ଭସାଣରେ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସହ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ଓ ବାଜା ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବାଭଳି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ନାହିଁ।
ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ କଳାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏମିତି ଭସାଣି କରାଯାଇଛି। ଆଧୁନିକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ଆଢୁଆଳରେ ଲୋକ କଳା ଲୁଚି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୁଣିଥରେ ସେସବୁର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ଆଦିବାସୀ ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାମାନେ ନାଚି ନାଚି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନୃତ୍ୟର ତାଳରେ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ମଜା ଉଠାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଗୋଟେ ପଟେ ଆଧୁନିକ ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରର କୋଳାହଳରେ ସହର କମ୍ପୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକକଳାର ଏ ଝଲକ ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା।
ଏମିତି ଲୋକକଳାକୁ ଆଗକୁ ଆଣି ଭସାଣ କରିବା ପଛରେ କଣ କାରଣ ରହିଛି ସେନେଇ କମିଟିର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ପଙ୍କଜ ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି," ଏହି ଯେଉଁ ଲୋକ ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତି ତାହା ଆମର ବାପା ଜେଜେ ବାପା ସମୟରେ ଚାଲି ଆସିଥିଲା ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର, ଲୋକ ଯନ୍ତ୍ର, ଝାଞ୍ଜ, ଢୋଲ, ନଗଡା ଏସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ପାଇ ଯାଇଥିଲା ଏକ ପ୍ରକାର କହିବାକୁ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଥର ଧାର୍ଯ୍ୟ କଲୁ ଯେ ଆମେ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଆଉଥରେ ବଜାୟ ରଖିବା। ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗାଁକୁ ଫେରିବା ପରେ ଆଜି ଏସବୁ ଦେଖି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ କରି ସେମାନେ ରୋଜଗାର ପାଉଛନ୍ତି, ଦ୍ବିତୀୟରେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଜାଣି ପାରୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ଏକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି। ଆମେ ଆଗକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ନୂଆପିଢିଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବୁ ଯେ ଆମେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏଭଳି ନିଆରା ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଆହୁରି ନୂଆ ପ୍ରକାରର ବାଦ୍ୟ ନେଇ କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ପୂଜା ଆଗେଇ ନେବା।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର