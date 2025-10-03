ମା’ଙ୍କୁ ମେଲାଣି: ସାହି ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି ମେଢ, ବାଦ୍ୟ ଧ୍ୱନିରେ ଦୁଲୁକୁଛି କଟକ ସହର
ଦଶହରା ପରେ ଆଜି ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ବିଦାୟ ନେବେ ମା । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି କଟକ ।
Published : October 3, 2025 at 2:44 PM IST
Maa Durga Immersion Ceremony Cuttack, କଟକ: ଆଜି ମେଲାଣି ନେଉଛନ୍ତି ମା' ଜଗତଜନନୀ । ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭସାଣି ଶୋଭାଯାତ୍ରା । ବର୍ଷା ଓ ଖରାର ଲୁଚକାଳି ସତ୍ତ୍ୱେ କଟକ ସହରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଭସାଣି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି । ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବିଭିନ୍ନ ସାହିର ମେଢ଼ ସାମିଲ ହେବେ । ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପୋଲିସ୍ ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ । ୨୫ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ । ୫୦୦ ରୁ ଅଧିକ ସିସିଟିଭି ଜଗିବ ଭସାଣି ଯାତ୍ରା ।
ଉତ୍ସବ ମୁଖର ସହର:
ଭସାଣୀ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଛି କଟକ ସହର । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଦୁଲୁକୁଛି ସହର । ତେବେ ଭସାଣ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମେଢ଼ ଗୁଡିକ ପ୍ରଥମେ ସାହି ପରିକ୍ରମା କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ସାହି ବୁଲିବା ପରେ ମେଢ଼ ଗୁଡିକ ଦେବୀଗଡା ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବେ । ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମେଢ଼ଗୁଡିକର ସାହି ପରିକ୍ରମା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ପୋଲିସ୍ ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ:
ଆଜି କଟକରେ ମା'ଙ୍କ ଭସାଣି ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । କିଛି ମେଢ଼ ସାହି ପରିକ୍ରମା କରି ଭସାଣି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କଟକ କମିସନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୧୨୫ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୬୦ଟି ଏଡ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ CTC 60 ନାମକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଛି ପୋଲିସ । ୫୦୦ ରୁ ଅଧିକ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଭସାଣି ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ଜଗିବେ ।
କଟକ ମେଢ ବିସର୍ଜନ ମୁଖ୍ୟାଂଶ:
- ଆଜି କଟକର ବିଭିନ୍ନ ସାହି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରୁ ମେଲାଣି ନେବେ ମା’ ଦୁର୍ଗା
- ଦେବୀଗଡ଼ାରେ ୩ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ବିସର୍ଜନ ହେବା ନେଇ ଆୟୋଜନ
- ପାଖାପାଖି ୧୫୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ମେଢ଼ ବିସର୍ଜିତ ହେବେ
- ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି
- ୧୨୫ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ, ୬୦ଟି ଏଡ ପୋଷ୍ଟ ସ୍ଥାପନ
- ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ CTC 60 ଟିମ୍ ଗଠନ
- ଭସାଣି ପୂର୍ବରୁ ମେଢମାନଙ୍କର ସାହି ପରିକ୍ରମା ଆରମ୍ଭ
- ସାହି ପରିକ୍ରମା ପରେ ଭସାଣି ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିବେ ମେଢ
ଦେବୀଗଡ଼ାରେ ବିସର୍ଜନ:
ଦେବୀଗଡ଼ାରେ ଥିବା ୩ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ବିସର୍ଜନ ହେବ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମେଢ଼ । କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ଆଜି ପାଖାପାଖି ୧୫୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ମେଢ଼ ବିସର୍ଜିତ ହେବେ । ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ପୂଜା କମିଟି, ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ପୂଜା କମିଟିକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଉଛି । ସେହିପରି ଭସାଣି ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ସିଏମସି ତାର ସମସ୍ତ ଅଫିସରଙ୍କର ଛୁଟିକୁ ବାତିଲ କରିଥିବା ମେୟର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା:
କଟକ ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଦେବୀଗଡ଼ାରେ ମା'ଙ୍କ ମେଢ ବିସର୍ଜନର ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି । ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଠାରେ ପାଣି ପାଇଁ ମୋଟରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ସେ ନେଇ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି ।"
ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଛକରେ ମେଢ଼ଗୁଡିକ ହୁଅନ୍ତି ଏକତ୍ରିତ:
ମଙ୍ଗଳାବାଗ ପୂଜା କମିଟିର ସଭାପତି ନୃସିଂହ ଚରଣ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି, "ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଛକରେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ମେଢ଼ଗୁଡିକ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକି ଥାଆନ୍ତି । ମଙ୍ଗଳାବାଗ ପୂଜା କମିଟି ସମସ୍ତ ମେଢ଼ଗୁଡିକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି । ଏହି ପରମ୍ପରା ଏବେକାର ନୁହେଁ, ବରଂ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଆସୁଛି ଏହି ପରମ୍ପରା । ଜାତି, ଧର୍ମ, ଦଳ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଛକରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥାଆନ୍ତି । ଏପରିକି ପରସ୍ପରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ପରସ୍ପରକୁ ଅଭିବାଦନ ଦେଇଥାନ୍ତି । ରାଜନୈତିକ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ତଥା ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଏଠାରେ ମିଳନ ହୁଏ । ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଭାଇଚାରାର ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ।"
ଶାଢୀ ପକାଇବା ପରମ୍ପରା:
ସେହିପରି ମା'ଙ୍କ ଆଗରେ ଶାଢ଼ୀ ପକାଇବାର ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି । ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ମା'ଙ୍କ ମେଲାଣି ସମୟରେ ଲୁଗା ପାରିଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ । ଏନେଇ ମଙ୍ଗଳାବାଗର ଜଣେ ମହିଳା ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ଭାଇଙ୍କର 2ଟି କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ମା'ଙ୍କ ନିକଟରେ ମାନସିକ କରିବା ପରେ ଭାଇଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଠିକ୍ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ସେବେଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମା'ଙ୍କ ମେଲାଣିରେ ଲୁଗା ପକାଇ ଆସୁଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ