ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ଜବତ ମାମଲା; ନିଶା ମାଫିଆ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନକୁ 20ବର୍ଷ ଜେଲ

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ସରକାରୀ କ୍ବାର୍ଟରରୁ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ଜବତ ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁକୁ 20ବର୍ଷ ଜେଲ ।

DRUG PEDDLER 20 YEARS IN PRISON (ETV Bharat Odisha)
Published : September 12, 2025 at 9:56 AM IST

Updated : September 12, 2025 at 10:28 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର । ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସରକାରୀ କ୍ବାଟରକୁ ନେଇ ଲାଗିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା । କେଉଁଠି ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ଜବରଦଖଲ ତ କେଉଁଠି ସରକାରୀ କ୍ବାର୍ଟରରେ ଫଳ ଆଉ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଗୋଦାମ । ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏମିତି ଏକ ତଥ୍ୟ । ଯାହା ପୁଣି ସରକାରୀ କ୍ବାର୍ଟରକୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିଛି। ନୟାପଲ୍ଲୀ ୟୁନିଟ ଆଠ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ସରକାରୀ କ୍ବାଟରରୁ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ଜବତ ଘଟଣାରେ ନିଶା ବେପାରୀ ତଥା ଡ୍ରଗ୍ସ ରଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ 20ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଦ୍ବିତୀୟ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦୋରାଜଜ ।

ସରକାରୀ କ୍ବାଟରରୁ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ଜବତ:
ନିଶା ମାଫିଆ ତଥା ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଓରଫ ମଧୁକୁ 20ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ସହ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ବର ଅତିରିକ୍ତ ସେସନ୍ସ ଜଜ୍ । ଯେ କି 2023ମସିହ ଜୁନ 20 ତାରିଖରେ ଧରାପଡିଥିଲେ STF ହାତରେ । ୟୁନିଟ ୮ର IR 2 ଏକ ସରକାରୀ କ୍ବାର୍ଟରରେ ନିଶା କାରବାର କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ଏସଟିଏଫ । ତା' ଠାରୁ ୧ କେଜି ୭ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ଜବତ କାରାଯାଇଥିଲା । ଯାହାର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଜଣାପଡିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ମାମଲାକୁ ସରକାରୀ ଓକିଲ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ବ୍ରହ୍ମା ଓ ଅତିରିକ୍ତ ସରକାରୀ ଓକିଲ ବିଶ୍ବ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।

ଏପରି କହିଲେ ସରକାରୀ ଓକିଲ:

ଏନେଇ ସରକାରୀ ଓକିଲ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ବ୍ରହ୍ମା କହିଛନ୍ତି," 2023 ମସିହ ଜୁନ 20 ତାରିଖରେ ନିଶା ମାଫିଆ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଧରାପଡିଥିଲେ STF ହାତରେ । ୟୁନିଟ ୮ର IR 2ଏକ ସରକାରୀ କ୍ବାର୍ଟରରେ ନିଶା କାରବାର କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଗିରଫ କରିଥିଲା ଏସଟିଏଫ । ତା' ଠାରୁ 1 କେଜି 7 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ଜବତ କାରାଯାଇଥିଲା । ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷୀ, ପ୍ରମାଣ ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଏଭିଡେନସକୁ ଆଧାରକରି ୧୪ଟି ବଳିଷ୍ଠ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ 20 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ସହ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଦ୍ବିତୀୟ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦୋରାଜଜ୍।

ପୋଲିସ କ୍ବାର୍ଟରରୁ ହେଉଥିଲା ନିଶା କାରବାର:

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି,"ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଥିବା କ୍ବାର୍ଟରକୁ ଭଡ଼ାରେ ନେଇଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ । ପୋଲିସ ଆଢୁଆଳରେ ରହି ଏଭଳି କାରବାର କରୁଥିଲା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ। ଏପରି କି ନିଜ ଡାକ ନାଁ ମଧୁ ଅର୍ଥାତ ମହିଳା ନା ଓ ପୁରୁଷ ହିସାବରେ ସେଠାରେ ନିଶା ବେପରାରିଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ।କୋର୍ଡ ଓ୍ବାର୍ଡରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରରୁ ନିଶା ଆଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାରବାର କରୁଥିଲା । ଯାହାର ସୁରାକ ପାଇ ଏସଟିଏଫ ଶେଷରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲା ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

