କଳାହାଣ୍ଡିରେ 14000 ଟପିଲା ଡ୍ରପଆଉଟ ସଂଖ୍ୟା, ଜାଣନ୍ତୁ ପଛର କାରଣ
କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ସ୍କୁଲ୍ ଡ୍ରପଆଉଟ ସଂଖ୍ୟା । ଭୌଗଳିକ ସମସ୍ୟା ସହ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ସାଜିଛି ବାଧା ।
Kalahandi Drop out Students, ଭବାନୀପାଟଣା: ଶିକ୍ଷା ହିଁ ପ୍ରଗତି, ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ହିଁ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସମାଜ । ହେଲେ ତୃଣମୂଳସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷାଗ୍ରହଣରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ସ୍କୁଲ୍ ଡ୍ରପଆଉଟ ସଂଖ୍ୟା । ଯାହା ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ । କଣ ପାଇଁ ସ୍କୁଲକୁ ପିଲାମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ? ଅଧାରୁ କଣ ପାଇଁ ଛାଡୁଛନ୍ତି ପାଠପଢ଼ା ? ସରକାର ସବୁ କିଛି ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଉଥିବା ବେଳେ ସ୍କୁଲ କାହିଁକି ଯିବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ର ? ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି ।
ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ହେଲେ ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ନ କହିଲେ ଭଲ । ଅଧାରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବେଞ୍ଚ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି । ଏ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନର ଚିତ୍ର ନୁହେଁ । ଏହି ଦୃଶ୍ୟର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇ ଆସୁଛି । ଏ ଦୃଶ୍ୟଟି ହେଉଛି ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକା ଭାବରେ ପରିଚିତ ଯୁଗସାଇପାଟଣା ସ୍କୁଲର ଏକ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରୁ ।
ଭୌଗଳିକ ସମସ୍ୟା ସହ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ସାଜିଛି ବାଧା:
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଡ୍ରପଆଉଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ୧୪,୦୦୦ ପାର କରି ସାରିଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୩ ଗୋଟି ବ୍ଲକ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ସହରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସ୍କୁଲ୍ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଡ୍ରପଆଉଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଏକ ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକା ରହିଛି । ତୃଣମୂଳସ୍ତରରେ ସଚେତନତାର ଅଭାବ ଓ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ପରିବାର ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ସାଙ୍ଗରେ ନିଜ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ପିଲାଙ୍କ ଡ୍ରପ ଆଉଟ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗମନାଗମନର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା କାରଣରୁ ଦୂର ବାଟରୁ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରାଜି ନାହାନ୍ତି । ଫଳରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ପିଲାଙ୍କ ଡ୍ରପ ଆଉଟ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ ୧୪,୨୭୦ରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ।
ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି:
ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଡ୍ରପ ଆଉଟ ବ୍ଲକରେ ୨୦,୦୬୩ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଡ୍ରପ ଆଉଟ ରହିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ରୋକିବା ସହ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ୍ ମୁହାଁ କରାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଶହୀଦ ମାଧୋ ସିଂ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନା । ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ନବମ ଓ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିବା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ହେଲେ ସଚେତନତାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଡ୍ରପ ଆଉଟ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଦିଶା ମିଟିଂରେ ଡ୍ରପ ଆଉଟ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହୋଇଛି । ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବାହାର କରିବା ସହିତ ପିଲାଙ୍କୁ ପୁନଃ ସ୍କୁଲକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ।
ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ଅଭାବ:
ଯୁଗସାଇପାଟଣା ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମୌମିନ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି,"ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଶିଶୁବାଟିକାରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୯୪ ଜଣ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ୧୨୦ ଜଣ ଛାତ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ପିଲା ଆସୁ ନାହାନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ଡ୍ରପଆଉଟ ନେଉଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଡ୍ରପଆଉଟ ନେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନାହିଁ । ଏହାସହିତ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ଅଭାବ ରହିଛି । ପିଲାଙ୍କୁ ଘର କାମରେ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଲଗାଉଛନ୍ତି । ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରୁନାହାଁନ୍ତି । ଏହାସହିତ ହଷ୍ଟେଲରେ ମଧ୍ଯ ୧୦୦ ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିବା ବେଳେ ୭୦ ଜଣ ଛାତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି ।"
ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ଯା:
ଏନେଇ ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀ ଦିଲୀପ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଡ୍ରପଆଉଟ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି, ଯେ ବାପା ମା’ଙ୍କ ପାଖରେ ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ନାହିଁ । ବାପା ମାଁ ଯେତିକି ରୋଜଗାର କହୁଛନ୍ତି ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ତାହା ନିଅଣ୍ଟ । କୋଭିଡ ପରେ ପରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭାବ ଦେଖା ଦେଉଛି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ କମ ବୟସର ପିଲା ମାନେ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହାସହିତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରୋଜଗାର କରିବାର କୌଣସି ପନ୍ଥା ନାହିଁ । ଯଦି ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ବିଶେଷ କରି ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବେ ତେବେ ଡ୍ରପଆଉଟ ସଂଖ୍ୟା କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।"
ଦାଦନ ସମସ୍ୟା:
ସେପଟ ଏନେଇ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ ଡ଼ଃ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଶତପଥି କହିଛନ୍ତି, "ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ପାରୁନାହିଁ । କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକା ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଗମନାଗମନର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ପିଲାଏ ପାହାଡ ପର୍ବତରୁ ଓହ୍ଲାଇ, ଝରଣା ଡେଇଁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ଏହାସହିତ କଳାହାଣ୍ଡିର ଅନ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ଦାଦନ ସମସ୍ୟା । ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ବହୁତ୍ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ ନଥିବା କାରଣରୁ ପିଲା ସ୍କୁଲରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଉଛନ୍ତି ।"
ଡ୍ରପ ଆଉଟ ସମସ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଁ ସରକାର ଆଣିବେ ଅନେକ ଯୋଜନା:
ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି, "ଡ୍ରପ ଆଉଟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆମ ସରକାରରେ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ବିଶେଷ କରି ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନବମ ଓ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଉ ନ ଥିଲେ । ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାର ମାଧୋ ସିଂ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହିତ ଚାଇଲ୍ଟ ତ୍ରାଇକିଂ ସର୍ଭେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଡ୍ରପ ଆଉଟ ସଂଖ୍ୟା କମାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଆହୁରି ଅନେକ ଯୋଜନା ହାତକୁ ନେବେ ।"
