ETV Bharat / state

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ ଉଡାଇ ଛତିଶଗଡ ଯୁବକ ଅଟକ

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଉଡୁଥିବା ଡ୍ରୋନ ଜବତ । ଡ୍ରୋନ ଉଡ଼ାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସର ପଚରାଉଚରା ଜାରି ।

Drone seized for Flying Over Puri Jagannath Temple in puri
Drone seized for Flying Over Puri Jagannath Temple in puri (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 10, 2025 at 10:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat


ପୁରୀ: ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡାଇବା ଘଟଣା । ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । ଆଜି ପୁଣି ବେଆଇନ ଭାବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଉଡୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଡ୍ରୋନ୍ ଜବତ ହୋଇଛି । ମରିଚିକୋଟ ଶନି ମନ୍ଦିର ଗଳିରୁ ଡ୍ରୋନ ଜବତ କରିଛି ସିଂହଦ୍ୱାର ପୋଲିସ । ଡ୍ରୋନ ଉଡ଼ାଇଥିବା ଛତିଶଗଡର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟକ ଥିବା ବେଳେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ କହିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ।

ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୭ଟା ୪୫ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରୀକ୍ରମା ପରିସରରେ ଏକ ଡ୍ରୋନ ଉଡୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନା ଓ ପୁରୀ ପୋଲିସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍‌କୁ ତତକ୍ଷଣାତ ତଦନ୍ତ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।

Chhattisgarh youth detained by Puri Police
Chhattisgarh youth detained by Puri Police (ETV Bharat Odisha)



ଏହାପରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନା ପୋଲିସ ଏବଂ ପୁରୀ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଡ୍ରୋନ‌ଟିକୁ ଗୋଡେଇ ‘ଶନି ମନ୍ଦିର ଗଳି’ ରେ ଜବତ କରିଥିଲେ । ଡ୍ରୋନ ଉଡାଉଥିବା ଛତିଶଗଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ।



ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ଏହାର ପରିସରରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଡ୍ରୋନ ଉଡାଇବା ନିଷେଧ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ଅବୈଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରେ ଜଣାପଡିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନସମ୍ମତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଅପିଲ କରାଯାଇଛି କି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ନିୟମକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏପରି ଅବୈଧ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ ।

ଶ୍ରୀନ୍ଦିରର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ ଉଡାଇବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଘଟିଥିଲା-

ଗତ 2022 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ୟୁଟୁବର ଅନିମେଶ୍ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡାଇବା ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିଡିଓ ୟୁଟୁବରେ ଅପଲୋଡ଼ କରି ପ୍ରତିଟି ଆଙ୍ଗେଲ୍ ପିଛା 20 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦାବି କରୁଥିଲେ । ଏହାସହ ମଧ୍ୟ ସେ ଓଡିଶା ପୋଲିସର ଲୋଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ । ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ଵାର ଥାନାରେ ଗତ 2022 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 4 ତାରିଖରେ 150/22ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ ହୋଇଥିଲା । ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେବାପରେ ଅନିମେଶ୍ ଅତି ଚତୁରତାର ସହ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପରବର୍ତ୍ତନ କରି ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟରେ NBW ନେଇ ଆବେଦନ ପରେ ଏହାକୁ ଭିତ୍ତିକର ଅନିମେଶକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ ।

ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର (ପୁରୀ)କୁ 'ନୋ-ଫ୍ଲାଇଂ-ଜୋନ୍' ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଇବା ଏବଂ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସାମିଲ ହେବା ଏକ ଅପରାଧ ଏବଂ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡନୀୟ । ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏପରି ଘଟଣାକୁ କାହିଁକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଣ କରିପାରୁନି ପୁରୀ ପୋଲିସ । ଏହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବା ସହିତ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଡ୍ରୋନ ଉଡିବା ଘଟଣା: ପୋଲିସ ହାତ ଖାଲି, ଉଡାଣ ପାଇଁ କଣ ରହିଛି ନିୟମ ?

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

For All Latest Updates

TAGGED:

PURI JAGANNATH TEMPLECHHATTISGARH YOUTH PURI POLICEDRONE FLYING OVER JAGANNATH TEMPLEDRONE SEIZED PURIDRONE OVER PURI TEMPLE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଶଙ୍ଖ ଶାମୁକା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଜଗନ୍ନାଥ, ପାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର

ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଇଛି ଜୈବିକ ଚାଷ, ଖୋଲିଛନ୍ତି ସିଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସଂରକ୍ଷଣ କଲେଣି 9 ଦେଶୀ ଧାନ

ଶିଶୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁବର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ, 27 ବର୍ଷ ଧରି ଆଦିବାସୀ ଓ ଗରିବ ଶିଶୁଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.