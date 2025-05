ETV Bharat / state

ମାଓ ସଙ୍ଗଠନକୁ ବଡ ଝଟକା, ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀ ହିଡମା ଗିରଫ, AK-47 ରାଇଫଲ ଜବତ - MAOIST LEADER KUNJAM HIDMA

Dreaded Maoist leader Kunjam Hidma arrested ( ETV Bharat Odisha )

Published : May 29, 2025 at 5:12 PM IST | Updated : May 29, 2025 at 5:51 PM IST

Dreaded Maoist leader Kunjam Hidma arrested କୋରାପୁଟ: ଓଡିଶା, ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ମାଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଧକ୍କା । ଗିରଫ ହେଲା ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀ ହିଡମା । ମାଓବାଦୀ ହିଡମା କୁଞ୍ଜମ ଓରଫ ମୋହନ ଗିରଫ । ମୋହନଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା କୋରାପୁଟ ପୋଲିସ । ବୈପାରୀଗୁଡ଼ା ଥାନା ପେଟଗୁଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗିରଫ । ହିଡ୍‌ମା ନିକଟରୁ AK-47 ରାଇଫଲ ଜବତ । 35 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଏବଂ ଡେଟୋନେଟର ଜବତ । Dreaded Maoist leader Kunjam Hidma arrested (ETV Bharat Odisha) ହିଡମାକୁ ଜୀବନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଧରିଲେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ- ବିଜାପୁର ମାଓ ଆକ୍ରମଣର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ହିଡମାକୁ ଜୀବନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଧରିଲେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ । ୨୦୧୩ ଦରଭା ଭାଲି ଆକ୍ରମଣର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ହିଡମା । ଏହା ସହିତ ୭ଟି ବଡ଼ ହିଂସାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହିଡମା । କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ବାହିନୀ (ଡିଭିଏଫ) ଦ୍ୱାରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ମିଳିତ ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅପରେସନ ସମୟରେ ମାଓ ନେତା କୁଞ୍ଜମ ହିଡମା ଓରଫ ମୋହନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଏହି ଅପରେସନ ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପେଟଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ କରାଯାଇଥିଲା।

ଏକ AK-47 ରାଇଫଲ୍, 35 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି, 117 ଡିଟୋନେଟର (ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଏବଂ ଅଣବୈଦ୍ୟୁତିକ), ବାରୁଦ, ରେଡିଓ, ଛୁରୀ ଏବଂ ମାଓ ସାହିତ୍ୟ ସମେତ ବହୁ ପରିମାଣର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି ।

ପୋଲିସ ହିଡମାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାତଟି ପ୍ରମୁଖ ମାଓବାଦୀ ମାମଲାରେ ଲିଙ୍କ୍ କରିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ହତ୍ୟା, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଚୋରାଚାଲାଣ ଏବଂ ଦେଶ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସାମିଲ । ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ହିଡମାର ବ୍ୟାପକ ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ଏହି ସଫଳ ଗିରଫଦାରୀକୁ ରାଜ୍ୟ ବାହିନୀ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସଫଳତା ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରତିଘାତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି । ଇଟିଭି ଭାରତ, କୋରାପୁଟ

Last Updated : May 29, 2025 at 5:51 PM IST