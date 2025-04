ETV Bharat / state

ଗଞ୍ଜାମରେ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ପୋଡିଦେଲେ - DOUBLE MURDER IN GANJAM

Published : April 28, 2025 at 7:11 AM IST | Updated : April 28, 2025 at 8:57 AM IST

ଗଞ୍ଜାମ/ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଗଞ୍ଜାମରେ ବୀଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ । ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପରେ ପାଳ ପକାଇ ନିଆଁ ଲଗାଇ ପୋଡି ଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ଏଭଳି ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବେଗୁନିଆପଡା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ । ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ପୂର୍ବଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ମୃତକ ଦୁଇ ଭାଇ ପୂର୍ବରୁ ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲରେ ରହି ଫେରିଥିଲେ । ଦୁଇ ମୃତକ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁମଣ୍ଡଳ ଅଞ୍ଚଳର ସଞ୍ଜୟ ବାରିକ ଓ ଅଜୟ ବାରିକ । କେଉଁ କାରଣରୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ।

ଦୁଇ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟାକରି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଲେ: Double murder in Ganjam (ETV BHARAT ODISHA) ରବିବାର ଦିନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଶାଳବଣ ଗାଁ ନିକଟରେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ଏହାପରେ ଏକ ଗାଡି ଯୋଗେ ମୃତଦେହକୁ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଥାନା ମରେଇନୂଆଗାଁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ତିନି ଛକ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ପରେ ମୃତଦେହ ଉପରେ ପାଳ ପକାଯାଇ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ଏହା ଦେଖିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମୃତଦେହ ଜବତ କରିଥିଲା ।

ମୃତ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ନାମରେ ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିଲା ମାମଲା: Double murder in Ganjam (ETV BHARAT ODISHA) ମୃତ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ନାମରେ ପୂର୍ବରୁ ମାମଲା ରହିଥିଲା । ନିକଟରେ ଉଭୟ ଜେଲରେ ରହି ଫେରିଥିବା ବେଳେ ଏହିପରି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ହେଲେ ହତ୍ୟାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ କିଏ ଏବଂ କାହିଁକି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲା ତାହା ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ । ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ମୃତ ଅଜୟ ବାରିକ ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲ ଯାଇ ବେଲରେ ଫେରିଥିଲେ । ବଡଭାଇ ସଞ୍ଜୟ ବାରିକ ଅନ୍ୟ ଏକ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇ ବେଲରେ ଆସିଥିଲେ । Double murder in Ganjam (ETV BHARAT ODISHA) ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ଚାରି ବର୍ଷର ନାବାଳିକାକୁ କୁକର୍ମ ସହିତ ହତ୍ୟା ଘଟଣା, ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାମୁଁକୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ - MINOR GIRL RAPE AND MURDER CASE

ପୋଲିସ ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମର ତଦନ୍ତ: ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହିତ ନେଇ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଏବଂ ବେଗୁନିଆପଡା ଥାନାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ପୁରଷୋତ୍ତମପୁର ଏସ୍.ଡି.ପି.ଓ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ, ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । କିଏ ଏବଂ କାହିଁକି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲା ତାହାର କାରଣ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଫେରିଛି । ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

