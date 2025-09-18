ETV Bharat / state

ଏହି ଗ୍ରାମରେ ନାହିଁ କାହାରି ଘରେ କବାଟ, ଚୋରି କରିବାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ଚୋର

ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲା ଶିଆଳିଆ ଗାଁର କାହାରି ଘରେ ବନ୍ଧ ନାହିଁ କି କବାଟ ନାହିଁ । ଗାଁ ସୁରକ୍ଷାର ଢାଲ ସାଜିଛନ୍ତି ମା' ଖରାଖାଇ ।

Doorless village of Kendrapara
Doorless village of Kendrapara (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 18, 2025 at 6:22 PM IST

ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

A midnight trip to sialia the doorless village of kendrapara in odisha କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଆସ୍ଥା, ବିଶ୍ବାସ ଓ ଭରସାର ଅନ୍ୟନାମ ଶିଆଳିଆ ଗାଁ । ଏହି ଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ ଯେକେହିବି ତାଜୁବ ହୋଇଯିବେ । ଏହା ଏମିତି ଗାଁ ଯେଉଁଠି ଘର ମାନଙ୍କରେ ନା ଅଛି ଦୁଆର ବନ୍ଧ ନା ଅଛି କବାଟ । ତଥାପି ଏଠାରେ କେବେ ବି ଚୋରି ହୋଇନାହିଁ କି ଥାନାରେ ଗୋଟିଏ ବି ଚୋରି ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ ହୋଇନାହିଁ । ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳି ଓଡିଶାର 'ଶନି ସିଙ୍ଗାପୁର' ପାଲଟିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ଗ୍ରାମ । ଗାଁ ସୁରକ୍ଷାର ଢାଲ ସାଜିଛନ୍ତି ମା' ଖରାଖାଇ । ଘନ ଅନ୍ଧକାରରେ କବାଟ ଶୂନ୍ୟ ଗାଁର ବାସ୍ତବତା ପରଖିଥିଲା 'ଇଟିଭି ଭାରତ' ।

କବାଟ ଶୂନ୍ୟ ଗାଁ ଶିଆଳିଆରେ 'ଇଟିଭି ଭାରତ'
କବାଟ ଶୂନ୍ୟ ଗାଁ ଶିଆଳିଆରେ 'ଇଟିଭି ଭାରତ' (ETV BHARAT ODISHA)

କବାଟ ଶୂନ୍ୟ ଗାଁ ଶିଆଳିଆରେ 'ଇଟିଭି ଭାରତ'-

ସମୟ ରାତି ପ୍ରାୟ 11ଟା... କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକା ବରାଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଶିଆଳିଆ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି... ରାତିରେ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସେ ଚମକି ପଡିଥିଲେ । ଶୂନଶାନ ରହିଥିଲା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ । ଝିପଝିପ ବର୍ଷା ପରେ ଗାଁରେ ହୋଇଥିଲା ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ । ଆଉ ସମସ୍ତେ ନିଘୋଡ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇପଡିଥିଲେ । କାଁ ଭାଁ କେଉଁଠି ଆଲୁଅ ଜଳୁଥିଲା । ରାତି ହୋଇଥିଲେ ବି ଗାଁର ପ୍ରତି ଘର ଖୋଲା ରହିଥିଲା । କେଉଁଠି ବି ଘରର ବନ୍ଦ ନଥିଲା ଓ କବାଟ ବି ନଥିଲା । ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଘରର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି କାହାରବି ଲୋଭନାହିଁ ଓ ଚୋରକୁ ବି ଭୟ ନାହିଁ । କେବଳ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କେଉଁଠି ପକ୍କା ଘର ଆଗରେ ଗ୍ରୀଲ୍‌ ଓ ମାଟି ଘର ଆଗରେ ବାଉଁଶର ତାଟି ଲାଗିଥିଲା । ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାତିର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହଁ । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମା'ଖରାଖାଇଙ୍କ ଭରସାରେ ଛାଡି ଅଚିନ୍ତା ନିଦରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଶୋଇପଡୁଛନ୍ତି ।

ଗଛ ତଳେ ବିରାଜିଛନ୍ତି ମା' ଖରାଖାଇ
ଗଛ ତଳେ ବିରାଜିଛନ୍ତି ମା' ଖରାଖାଇ (ETV BHARAT ODISHA)

କାହିଁକି କାହାରବି ଘରେ କବାଟ ଲାଗିନି ?

ଗ୍ରାମର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ ମା'ଖରାଖାଇଙ୍କର ଆସ୍ଥାନରେ ଏକ ମୃତଦେହ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଶିଆଳ ଓ କୁକୁର ଯଥାକ୍ରମେ ତାର ଏକ ହାତ ଓ ଗୋଡ଼କୁ ଭିଡି ଧରି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ମା' ବନ୍ଧକୁ ଆଉଜି ହୋଇ କବାଟ ଉପରେ ଛିଡା ହୋଇଥିବାରୁ ଖରାଖାଇଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଗ୍ରାମର କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ କବାଟ ଲଗା ନଯିବାର ବିଧି ରହିଛି। ପାଖାପାଖା ଶତାଧିକ ବର୍ଷ ହେବ ଗ୍ରାମର ଏହି ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି । ଦିନ ହେଉ କି ରାତି ପ୍ରତିଦିନ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଏପରି ଖୋଲା ରହିଛି ।

ଶିଆଳିଆ ଗାଁରେ ଘର ବାହାରେ ଲାଗିଛି ତାଟି
ଶିଆଳିଆ ଗାଁରେ ଘର ବାହାରେ ଲାଗିଛି ତାଟି (ETV BHARAT ODISHA)

ଗାଁରେ କେବେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ ରେକର୍ଡରେ ନାହିଁ:

ଖାଲି ଘରର ମୁଖ୍ୟବାଟ ନୁହଁ ବର ଘର ଭିତରେ ଥିଲା ଡ୍ରଇଁ ରୁମ୍‌, ଷ୍ଟୋର ରୁମ, ବେଡ ରୁମ୍‌ ଓ ରୋଷେଇ ଘରେ ମଧ୍ୟ କବାଟ ଲାଗି ନାହିଁ । କେହି କେହି କବାଟ ବଦଳରେ ସ୍କ୍ରିନ ଲଗାଇଛନ୍ତି । ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା କାହାରି ଘରେ କବାଟ ନଥିଲେ ବି ଏଠାରେ କେବେବି ଚୋରି ହୋଇନାହିଁ । ଚୋର ଏହି ଗାଁକୁ ଆସିବାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି । ପୋଲିସ ରେକର୍ଡରେ ଏହି ଗାଁରେ କେବେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ରେକର୍ଡରେ ନାହିଁ । ଗାଁରେ ଚୋରି ହେବା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ରାଜକନିକା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସଞ୍ଜୟ ମଲିକ କୁହନ୍ତି, "ମୁଁ ଏଠାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ 6 ମାସ ହେଲାଣି, ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଗାଁରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଚୋରି କେସ ଆସିନାହିଁ । ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏହି ଗାଁ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିଲି ହେଲେ ପୋଲିସ ରେକର୍ଡରେ ଏହି ଗାଁରେ କେବେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ନେଇ ଏତଲା ନାହିଁ ।"

ଘରେ ବନ୍ଧ ବା କବାଟ ନଥିବା ଗାଁ ଶିଆଳିଆ
ଘରେ ବନ୍ଧ ବା କବାଟ ନଥିବା ଗାଁ ଶିଆଳିଆ (ETV BHARAT ODISHA)

ଶିଆଳିଆ ଗ୍ରାମବାସୀ ନୀଳମଣି ସାହୁ କୁହନ୍ତି, "ମା ଖରାଖାଇଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମ ଗାଆଁରେ ଚୋରି ହୁଏନାହିଁ। ମା' ନିଜେ କବାଟ ଉପରେ ବସିଥିବାରୁ ଆମ ଗାଁର କାହା ଘରେ କବାଟ କିମ୍ବା ବନ୍ଧ ଲାଗେ ନାହିଁ । ରାତିରେ ଶିଆଳ କିମ୍ବା କୁକୁର ଦାଉରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ପକ୍କା ଘର ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ କିମ୍ବା ବାରିରେ ଗ୍ରୀଲ ଲଗାଉଛନ୍ତି । ଚାଳ ଘର ମାନଙ୍କରେ ବାଉଁଶ ବତାରେ ତାଟି, ଶୀତଦିନ ପାଇଁ କେହି କେହି ବାଉଁଶ ବତାରେ ତାଳପତ୍ର ଚାପା ଦେଇ ତାଟି କରନ୍ତି। ଆମ ପରମ୍ପରା ଓ ମା' ଖରାଖାଇଙ୍କୁ ଭରସା କରି ଆମେ ଚଳି ଆସୁଛୁ ।"

kendrapara doorless village sialia
kendrapara doorless village sialia (ETV BHARAT ODISHA)

ମା'ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାହାରି ଘରେ କବାଟ ନାହିଁ:

ପଡୋଶୀ ତରାସ ଗାଁର ବୈକୁଣ୍ଠ ନାୟକ କୁହନ୍ତି, "ଯେହେତୁ ମା' କବାଟ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଗାଁର କାହା ଘରେ କବାଟ ନାହିଁ। ମା'ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ମାଧ୍ୟମରେ କାହାରି ଘରେ କବାଟ ନରଖିବାକୁ କହିଥିବା ଆମେ ଆମ ପୂର୍ବଜଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଛୁ। ମା' ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କ କବାଟ ଲଗାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ? କନିକା ରାଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ପାଉଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ମା'ଖରାଖାଇଙ୍କୁ ନିଜ ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ରଖି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ, ମଝିରେ ମା'ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାରି ହୋଇଗଲା ଓ ସେ ମା'ଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇପାରିଲେ ନାହିଁ । ରାତିରେ ରାଜାଙ୍କୁ ପୁରୀକୁ ଦେଖା ଯାଉଥିବା ଭଳି ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲେ ସେ ତାଙ୍କ ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ଯିବେ ବୋଲି କହିଥିବା ବେଳେ ଯଦି ତାହା ସେ ନକରନ୍ତି ତେବେ ମା ସେହି ଶିଆଳିଆ ଠାରେ ରହିବେ ବୋଲି କହିଥିବା ଆମେ ଆମର ବାପା, ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଛୁ । ଏହି ଗାଁକୁ ଚୋରି ଭୟ ନାହିଁ କାରଣ ଚୋରି ନହେବା ପାଇଁ ମା'ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଯାହା କି ଅତୀତରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧରା ପଡିଛନ୍ତି ।"

ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭୟ ଯୋଗୁଁ ଘର ବାହାରେ ଗ୍ରୀଲ ଲାଗିଛି
ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭୟ ଯୋଗୁଁ ଘର ବାହାରେ ଗ୍ରୀଲ ଲାଗିଛି (ETV BHARAT ODISHA)

'ବିବାହ କରି ଆସିବା ପରେ କବାଟ ନଦେଖି ମନ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା'

ଓଡ଼ିଆ ରୀତିନୀତି ଓ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ କବାଟ ନଥିବା ଘରେ ରହିବା ଓ ଦେଢଶୁର ଭାଇବୋହୁ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବା ବେଶ କାଠିକର ପାଠ। ଏନେଇ ଗାଁର ବୋହୁ ପଦ୍ମାବତୀ ସାହୁ କୁହନ୍ତି,"ମୋ ବାପଘର ଆଳି ବ୍ଲକର ଲୋକାପଡା ଆଉ ଶାଶୁଘର ଶିଆଳିଆ। ମୋର ବିବାହ 28 ବର୍ଷ ହେଲାଣି । ଆମ ଗାଁ ହେଉଛି କବାଟ ନଥିବା ଗାଁ,ଆମର ଖରାଖାଇ ମା'ଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ। ସବୁଆଡେ ମା'ଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଥିବା ବେଳେ ଶିଆଳିଆ ଖରାଖାଇଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ,ସେ ଖୋଲାରେ ବସିଛନ୍ତି। ମା'ଙ୍କ ପାଇଁ କେହି ଆମେ କବାଟ ଲଗାଉନା କାରଣ ମା' ଏକ କବାଟ ଆକୃତିର ପଥର ଉପରେ ଢିରା ଦେଇ ଆଉଜି ରହିଛନ୍ତି । ଏକ ବଟବୃକ୍ଷ ଓ ଶିଆଳି ଲତା ତଳେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଯେବେଠାରୁ ଏ ଗାଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେବେଠାରୁ ଏଠାରେ କବାଟ କିମ୍ବା ବନ୍ଧ ଲାଗିନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ । ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରି ଆସିଲି ମୋତେ ଭାରି ଅଡୁଆ ଲାଗିଥିଲା । ପରେ ଧିରେ ଧିରେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା । ଆମର ଏଠାରେ 10ଟି ରୁମ ଅଛି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ରୁମରେ ଝରକା କିମ୍ବା କବାଟ ନାହିଁ । ଆଗରୁ ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ଜଣେ କଦଳୀ ଚୋରି କରିବାକୁ ଗାଁକୁ ଜଣେ ଆସିଥିଲା ଓ ସେ ଗଛରେ ଲାଗିକି ରହିଥିଲା । ମା'ଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଭରସା ଅଛି ତେଣୁ ଚୋରି ଭୟ ନାହିଁ ।"

kendrapara doorless village sialia
kendrapara doorless village sialia (ETV BHARAT ODISHA)

ମା' ଖରାଖାଇଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ:

ମା' ଖରାଖାଇଙ୍କ ସ୍ବନ୍ତ୍ର କୌଣସି ମନ୍ଦିର ନାହିଁ । ବର୍ଷ ହେବ ବରଗଛ ଓ ଶିଆଳି ଲତାର ଆଚ୍ଛାଦନ ତଳେ ପୂଜାପାଉଛନ୍ତି। ମା'ଙ୍କ ନାଁ ଖରାଖାଇ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହିଭଳି ଖୋଲାରେ ଖରା ଏବଂ ବର୍ଷା ଖାଇବେ ଓ ମନ୍ଦିରରେ ରହିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପୂଜକଙ୍କ ମତ । ପୂଜକ ବିରଜା ପ୍ରସାଦ ପତି କୁହନ୍ତି, "ମା'ଙ୍କର ଏଠାରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେବା ପାଖାପାଖି ୯୦୦ ରୁ ୯୫୦ ବର୍ଷ ହୋଇଯିବ। ମା' ଅଭୟ ଦାୟିନୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଅଭୟ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଏ ଗାଁରେ ଚୋରି ନାହିଁ ତେଣୁ ଗ୍ରାମର କାହାରି ଘରେ କବାଟ ନାହିଁ କିମ୍ବା କେହି ଦୁଆର ବନ୍ଧ ଲଗାଇ ନାହାନ୍ତି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ସେମିତି ଖୋଲା ରହିଛି । ମା'ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିଏ ଯାହା ମାନସିକ ନେଇ ଆସେ ପୁରଣ ହୁଏ । ମାନସିକ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ମା'ଙ୍କୁ ମାଟିଘୋଡା ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି ।"

goddess kharakhai
goddess kharakhai (ETV BHARAT ODISHA)


ମିଳିନାହିଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ମାନ୍ୟତା-
ରାଜ୍ୟର ଏଭଳି ଅନନ୍ୟ ଓ ଏକମାତ୍ର କବାଟ ନଥିବା ଗାଁ ଶିଆଳିଆକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘଦିନରୁ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଛି । ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଜିଲ୍ଲା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଧିକାରୀ ତ୍ରିଭୁବନ ଜୟସିଂହ କୁହନ୍ତି, "ମୁଁ ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଛି ସେଠାରେ ମା'ଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଗାଢ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ୱରୂପ କାହାରି ଘରେ କବାଟ ନାହିଁ । ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୋରି ହେଉନଥିବା ନେଇ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ । ଏହା ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା । ଏହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ହେଲେ ତାହାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛି।ଏନେଇ ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିବେ, ଏହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବେ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏନେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗକୁ ପଠାଇଲେ ସେମାନେ ଏହାର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ । ଆମ ପାଖକୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ନେଇ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଆସିଥିଲା ଓ ଏହାକୁ ଆମେ ଚଳିତବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯ତାରିଖରେ ବିଭାଗକୁ ପଠାଇଛୁ ।"

Doorless village sialia kendrapara
Doorless village sialia kendrapara (ETV BHARAT ODISHA)

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

