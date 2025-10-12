ଫୋକସରେ ଗ୍ରୀନ ଦୀପାବଳି; ଆଲୋକର ପର୍ବରେ ଜଳିବ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଦୀପ, ପରିବେଶକୁ ଦେବ ସୁରକ୍ଷା
ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ଦୀପାବଳି ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଦୀପ ।
Published : October 12, 2025 at 11:25 PM IST|
Updated : October 12, 2025 at 11:30 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ, ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
ଭୁବନେଶ୍ୱର/ପୁରୀ: ପାଖରେ ରହିଛି କଲର୍ ବକ୍ସ । ରଙ୍ଗ ତୂଳି ଧରି ଦୀପରେ ନାନାଦି ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଙ୍ଗ ଦେଉଛନ୍ତି କୁନି କୁନି ପିଲା । ଆଉ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯିବା ପରେ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ତଥା ଚିତ୍ରକଳାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୀପଗୁଡିକୁ ଶୁଖାଯାଉଛି । ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତି । କିନ୍ତୁ ଏ କୌଣସି ମାଟି ଦୀପ ନୁହେଁ...ଗୋବରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଦୀପ । ଯାହା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଗ୍ରୀନ ଦିପାବଳୀର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି । ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର 'ଆମ ପାଠଶାଳା' ଏବଂ ପୁରୀର 'ଆମ ଚାଟଶାଳୀ'ର ବସ୍ତି ପିଲାମାନେ ।
ଦୀପାବଳି ପର୍ବରେ ଏବେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହେଉଛନ୍ତି । ତେବେ ଦୀପାବଳିକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରିବା ସହ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଛନ୍ତି ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ। ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ଦୀପାବଳି ପାଳନ ସହ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବସ୍ତି ପିଲା ସମେତ ପୁରୀ ସହରର ପେଣ୍ଠକଟାର ଧୋବା ଖାଲ ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା କୁନି କୁନି ପିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଦିପ । ଗାଈର ଗୋବର, କ୍ଷୀର, ଦହି, ମହୁ, ଘିଅର ମିଶ୍ରଣକୁ ନେଇ ପଞ୍ଚ ଗବ୍ୟ ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ । ଗୋ ମାତାର ପାଞ୍ଚଟି ତତ୍ତ୍ଵରୁ ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଦୀପ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି ।
କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଦୀପ-
ପ୍ରଥମେ ଗାଈର ଗୋବରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ଏହାକୁ ଶୁଖାଯାଏ । ପରେ ଏହାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ଗୁଣ୍ଡ କରାଯାଇ ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏଥିରେ କ୍ଷୀର, ଦହି, ମହୁ, ଘିଅ ଓ କିଛି ମୁଲତାନି ମାଟି ମିଶାଯାଇ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । ଏହାକୁ ପରେ ଛାଞ୍ଚରେ ପକାଯାଏ। ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ଶୁଖାଯାଏ । ପରେ ଅର୍ଗାନିକ ରଙ୍ଗରେ ଦୀପ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଏ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ । ତେବେ ଏହି ଦୀପ ଗୋ-ମାତାଙ୍କ ପାଞ୍ଚଟି ତତ୍ତ୍ଵରୁ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଦୀପ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି । ଏହା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ ପବିତ୍ର । ଏହାକୁ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରି ମାଟିରେ ପକାଇ ଦେଲେ ଏହା ମାଟିରେ ମିଶିଯାଏ ।
ପିଲାଙ୍କ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସକୁ ସବୁ ମହଲରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା-
ପୁରୀ ସହରର ପେଣ୍ଠକଟା ନିକଟରେ ଥିବା ଧୋବାଖାଲ ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଏହି ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି । ସ୍ବେଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନ୍ୱେଷଣର ସହଯୋଗରେ ବସ୍ତିର ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିବା ସହ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି । ଗତ ୪ ବର୍ଷ ହେବ ଧୋବା ଖାଲର ବସ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏହି ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଦୀପ ତିଆରି କରିଆସୁଛନ୍ତି । ଧିରେ ଧିରେ ଲୋକ ମାନେ ଜାଣିବା ପରେ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଦୀପ କିଣିକି ନେଉଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ୧୫୦୦ ରୁ ଅଧିକ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୱେଷଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ 'ଆମ ଚାଟଶାଳୀ'ର ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ମାନେ । ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସହ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ପାଇଁ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ସହାୟତା କରୁଛି ଅନ୍ୱେଷଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ । ତେବେ ଧୋବାଖାଲରେ ବସ୍ତିରେ ଥିବା 'ଆମ ଚାଟଶାଳୀ'ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦୀପାବଳିକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ସବୁ ମହଲରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି ।
ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଲୋକିତ କରିବାକୁ ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତରେ କୁନି କୁନି ପିଲା-
କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବସ୍ତିରେ ବଢିଛନ୍ତି ପଢୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ସ୍ୱବଲମ୍ବୀ ହେବାକୁ ପ୍ରାଣପ୍ରଣେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟଠାରୁ ଦୁରେଇ ସଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଲୋକିତ କରିବେ ସେନେଇ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କୁନି କୁନି ପିଲା । ଘରେ ବସି ଗୋବର ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି । ସେହି ଦୀପକୁ ରଙ୍ଗୀନ କରି ପୋଲିସ ଓ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଗିଫ୍ଟ କରିବା ସହିତ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।
ପରିବେଶ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ବସ୍ତି ପିଲା-
ଆଗକୁ ଦୀପାବଳି । ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କେମିକାଲ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମିଶା ଦୀପ ଜାଳିବା ନେଇ ପ୍ଲାନ କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କିଛି ବସ୍ତି ପିଲାମାନେ ମିଶି ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ପରିବେଶକୁ ନେଇ ସଚେତନତା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ପିଲାମାନେ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି । ଯାହା ଘିଅ, ଦହି, କ୍ଷୀର ଗୋମୁତ୍ର ଓ ଗୋବରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ।
ଇକୋ-ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଦୀପ-
ଏହି ଦୀପ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଦୀପ ଅଟେ । ଏହି ଦୀପ ଘରେ ଜାଳିବା ଦ୍ଵାରା ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ରହିବା ଲାଗି ବିଶ୍ଵାସ କରାଯାଏ । ଏନେଇ ବସ୍ତିର ପିଲା ମାନେ ମାଟି ଓ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟର ଦୀପରେ ଭଳିକି ଭଳି ରଙ୍ଗ ଦେଇ ସେସବୁକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରୂପ ଦେଉଛନ୍ତି । ଦୀପଟି ଜଳିଗଲା ପରେ ଯେକୌଣସି ଗଛ ମୂଳରେ ଏହାର ଗୁଣ୍ଡ ପକାଯାଇପାରିବା ।
ଆଶାୟେ ପକ୍ଷରୁ ବସ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରୟାସ-
ରାଜଧାନୀର ୫ଟି ବସ୍ତିର ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜର ୩୦୦ ବସ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଦୀପ ତିଆରିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ବସ୍ତିରୁ ଭୁବନେଶ୍ଵର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ବସ୍ତି ଅନନ୍ୟତମ । ବସ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପାଠ ପଢିବା ସମେତ ନିଜର ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ଦିନକୁ ଶହ ଶହ ଦୀପ ରଙ୍ଗ କରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ପ୍ରାୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟର ଦାମ ୩୦-୪୦ ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଗିଫ୍ଟ ପାଇଁ ହେଲେ ୨୦୦ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି।
ଗ୍ରୀନ ଦୀପାବଳୀ ପାଳନ ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ ଦେଲେ ପରିବେଶବିତ୍ -
ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦୀପ ଓ ଲିଚୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବାହାରେ ପକାଇ ଦେଲେ ଏହା ଆବର୍ଜନା ସୃଷ୍ଟି କରେ । ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସାମଗ୍ରୀ ମାଟିରେ ମିଶି ନ ଥାଏ । ଯାହାକି ପରିବେଶକୁ ବହୁତ୍ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିଥାଏ । ଏଣୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦୀପ ଓ ଲିଚୁ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମ ପରମ୍ପରାର ପଞ୍ଚ ଗବ୍ୟ ଦୀପ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ଵାରା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସହ ପାରମ୍ପରିକ କାରିଗର ମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହୋଇ ପାରିବେ । ଏଣୁ ଚଳିତ ଦୀପାବଳୀ ପର୍ବକୁ ଗ୍ରୀନ ତଥା ସବୁଜ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ଦୀପାବଳୀ ପାଳନ ପାଇଁ ପରିବେଶବିତ ଆହ୍ଵାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୱେଷଣ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ କୁହନ୍ତି, "ଏବେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁ ବହୁତ୍ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି । ଏଣୁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଏକ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ସମାଜକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ପଞ୍ଚଗବ୍ୟରୁ ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ମାଟିରେ ପକାଇ ଦେଲେ ପରିବେଶର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନଥାଏ । ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ମାନେ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହୋଇ ପାରିବେ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଗୋମାତାର ସୁରକ୍ଷା ସହ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ ।"
ଅନ୍ୱେଷଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଜଡିତ ଥିବା ଜଣେ ସ୍ବେଛାସେବୀ କୁହନ୍ତି, "ଗୋମାତାର ପାଞ୍ଚଟି ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଆମେ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଦୀପ ନାମକରଣ କରିଛୁ । ଏହି ଦୀପ ସମ୍ପୂର୍ଣ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ । ଏହାକୁ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରି ପକାଇ ଦେଲେ ଏହା ମାଟିରେ ମିଶିଯାଏ । ଅନେକ ଲୋକ ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଏହି ଦୀପ ନେଉଛନ୍ତି । ଲୋକ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି । ଲୋକ ମାନେ ଏହାର ଫାଇଦା ଜାଣିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଉଛନ୍ତି । ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ହେଉ । ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ । ଦୀପାବଳୀ ହେଉଛି ଆଲୋକର ଉତ୍ସବ । ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ । ବାଣ ଦ୍ଵାରା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି। ଏହା ଦ୍ଵାରା ବହୁତ୍ ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି । ବଜାର ରେ ଏବେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦୀପ ଓ ଲିଚୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଯାହା ପରିବେଶ ପାଇଁ ବହୁତ୍ କ୍ଷତିକାରକ । ଏଣୁ ଏହାକୁ ନ କିଣି ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଦୀପ ବ୍ୟବହାର ସହିତ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ବାଣ ନ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ।"
ପରିବେଶବିତ ସରୋଜ କୁମାର ଜେନା କୁହନ୍ତି, "ଦୀପାବଳିକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ସହିତ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ମୁଁ ସ୍ବାଗତ କରୁଛି । ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ରେ ତିଆରି ଦୀପ ଓ ଲିଚୁ ବିକ୍ରି ନେଇ କଟକଣା ହେବା ଉଚିତ୍। ଏହା ପରିବେଶ ଉପୋଯୋଗି ନୁହେଁ । ବାହାର ଦେଶ ମାନେ ତାଙ୍କ ଦେଶର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆବର୍ଜନାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ କରି ଆମକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛିନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆବର୍ଜନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ତେବେ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଦୀପର ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବା ଉଚିତ୍। ଏହା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା । ଏହା ଦ୍ଵାରା ପାରମ୍ପରିକ ଦୀପ କାରିଗର ମାନେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚ ଗବ୍ୟ ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଭଲ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଆମ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିବ । ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ କଟକଣା ହେବା ଉଚିତ୍ । ବାଣ ଦ୍ଵାରା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଉଛି । ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ହ୍ରାସ ପାଉଛି । ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଲୋକ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଆମେ ଗ୍ରୀନ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବା । ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ।"
ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଦୀପ ନେଇ ପିଲାମାନେ କୁହନ୍ତି, "ସ୍କୁଲର ଆସିଲାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସି ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଉ । ଏହା ସହିତ ଦୀପ ଗୁଡିକ ବାହାରେ ବିକ୍ରି କରିଥାଉ । କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ଯାହା ପଇସା ଆସେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢିବା ପାଇଁ ରଖିଥାଉ ।"
ଏପଟେ ଆଶାୟେ ସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବିକ୍ରମ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୀପ ଦିଆଯାଉଛି କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତା ବଢିବା ସହିତ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ । ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବଢିବା ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଇଛାଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆସିବ । କେବଳ ଓଡିଶା ନୁହେଁ, ଯେପରିକି ଓଡିଶା ବାହାରକୁ ତଥା ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ କୋଲିକାତାକୁ ଏହି ଦୀପ ପଠାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର/ପୁରୀ