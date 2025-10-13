ETV Bharat / state

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ: ପିନ୍ଧା ଧୋତିରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ସେବାୟତଙ୍କ ବିରୋଧ

ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଚିତ୍ର ଥିବା ଧୋତି ପରିଧାନ କରିେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ସେବାୟତଙ୍କ ବିରୋଧ ।

DISRESPECT MAHAPRABHU JAGANNTH
DISRESPECT MAHAPRABHU JAGANNTH (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 13, 2025 at 1:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Devotee Disrespect to Lord Jagannath ପୁରୀ: କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ । ଧୋତିରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଣ୍ଡମଣ୍ଡଳ ଚିତ୍ରଥିବା ଧୋତି ପିନ୍ଧି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସିଲେ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ଏହାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଘୋର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜୋରଦାର ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ପିନ୍ଧା ଧୋତିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଚିତ୍ର
ପିନ୍ଧା ଧୋତିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଚିତ୍ର (ETV Bharat Odisha)

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ, ପିନ୍ଧା ଧୋତିରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ:

ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଖ ମଣ୍ଡଳ ଚିତ୍ର ଥିବା ଧୋତି ପରିଧାନ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ ସୂଚକ ଧୋତି ପରିଧାନ କରୁଥିବାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦେଲେନି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ।

ସେବାୟତଙ୍କ ବିରୋଧ:

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ଵାର ଦେଇ ପ୍ରଵେଶ ପାଇଁ ଥିବା ବ୍ୟାରିକେଡ଼ରେ କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପ୍ରଵେଶ ପାଇଁ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ । ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଧୋତି ପରିଧାନ କରି ଆସିଥିଲେ । ଯାହା ସେବାୟତଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା । ଏହାକୁ ସେବାୟତ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ । ଏହା ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେଇବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ । ତେବେ ଏହି ଘଟଣା କେବେ ଘଟିଥିଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି(ରବିବାର) ଏହି ଭିଡିଓଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ।

ପିନ୍ଧା ଧୋତିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଚିତ୍ର
ପିନ୍ଧା ଧୋତିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଚିତ୍ର (ETV Bharat Odisha)

ନିନ୍ଦା କଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ:

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ଗୌରହରି ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ‘ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋ ପିନ୍ଧା ଧୋତି ରହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ଏହି ଧୋତିର ଗୋଡ ପାଖରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚିତ୍ର ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି କି ସମ୍ମାନ । ଭକ୍ତ ମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ ପୋଷାକରେ ଶାଳୀନତା ରହିବା ଦରକାର । ନ ହେଲେ ଏହା ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବନାକୁ କୁଠାରଘାତ କରିବ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତ ମାନେ ଶାଳୀନତା ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମ ରହିଛି । ହାପ ପ୍ୟାଣ୍ଟ୍, ଚିରା ଫଟା ଜିନ୍ସ ପୋଷାକ, ଛୋଟ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଆସିବା ନେଇ କଟକଣା ରହିଛି । ଭଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଆସିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପବିତ୍ରତା ବଜାୟ ରହିବ । ଭକ୍ତ ଏକ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଫେରିବେ । ଏଣୁ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ମାନେ ଫୁଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଆସିବା ଉଚିତ୍‌ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ବ, ରେଡ ଜୋନ ଘୋଷଣା କଲା ଡିଜିସିଏ

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ ଉଡାଇ ଛତିଶଗଡ ଯୁବକ ଅଟକ

ଡିଜିଟାଲ ହେବ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି; ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତିକାନ୍ତି ଉପରେ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଇ-ଲାଇବ୍ରେରୀ 'ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ'

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

For All Latest Updates

TAGGED:

PURI SRIMANDIRMAHAPRABHU JAGANNTHDEVOTEE WEARING DHOTI JAGANNATHDHOTI PRINTED WITH JAGANNATHDISRESPECT MAHAPRABHU JAGANNTH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଶଙ୍ଖ ଶାମୁକା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଜଗନ୍ନାଥ, ପାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର

ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଇଛି ଜୈବିକ ଚାଷ, ଖୋଲିଛନ୍ତି ସିଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସଂରକ୍ଷଣ କଲେଣି 9 ଦେଶୀ ଧାନ

ଶିଶୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁବର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ, 27 ବର୍ଷ ଧରି ଆଦିବାସୀ ଓ ଗରିବ ଶିଶୁଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.