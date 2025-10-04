ଡିଜିଟାଲ ହେବ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି; ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତିକାନ୍ତି ଉପରେ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଇ-ଲାଇବ୍ରେରୀ 'ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ'
ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଇ-ଲାଇବ୍ରେରୀ । ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର କାଳଜୟୀ ଐତିହ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କହିଲେ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ।
Published : October 4, 2025 at 11:14 PM IST
ପୁରୀ: ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀତ ସବୁ ତଥ୍ୟର ଡିଜିଟାଇଜେସନ ହେବ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀତ ସବୁ ବିଧି, ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ଏକ ଇ-ଲାଇବ୍ରେରୀ ନିର୍ମାଣ ହେବ । ଏହି ଇ-ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଗବେଷଣା ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ । ବିଶେଷ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇତିହାସ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତିକାନ୍ତି, ବିଧି, ପରମ୍ପରା ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି, ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଵବ୍ରେରୀରେ ଥିବା ପୁରାତନ ତାଳ ପତ୍ର ପୋଥି, ପୁରାତନ ପୁସ୍ତକର ଡିଜିଟାଇଜେସନ ହେବ । 'ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ' ନାଁରେ ନାମିତ ହେବ ଏହି ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ।
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କିତ ସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଏକ ଇ-ଲାଇବ୍ରେରୀ ସହିତ ରଘୁ ନନ୍ଦନ ଲେଇବ୍ରେରୀକୁ ନୂଆ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଢଙ୍ଗରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗରେ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ଆଧାରରେ ହେବ ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଲାଇବ୍ରେରୀ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ଗବେଷକ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ୍ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଅଧିକ ଗବେଷଣା କରିପାରିବେ । ଫଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କୀତ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସି ପାରିବ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ସବୁ ମହଲରେ ସ୍ବାଗତ କରାଯାଇଛି ।
'ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ' ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ-
- 'ଭକ୍ତ ଏବଂ ଗବେଷକମାନଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା'
- 'ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର କାଳଜୟୀ ଐତିହ୍ୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା'
- 'ଡିଜିଟାଲ ପାଠାଗାରରେ ଦୁର୍ଲଭ ମନ୍ଦିର ରେକର୍ଡ
- ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, ପବିତ୍ର ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି
- ତାଳପତ୍ର ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଐତିହାସିକ ଦଲିଲ ରହିବ'
- 'ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଜାଗାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସହ ଏକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର'
- ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ସୂଚନା
ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀର ନବକଳେବର-
ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହ ଦ୍ଵାର ନିକଟରେ ଏକ 'ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ' ହେବ । ପୁର୍ବରୁ ସେଠାରେ ଥିବା ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ପୁଣି ନୁଆ ରୂପରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ । ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ । ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଇ-ଲାଇବ୍ରେରୀ ସେଠାରେ ରହିବ । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ରହିବ । ଯାହା ଫଳରେ ଗବେଷକମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନେକ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।"
ଇ-ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ଅନେକ ଗବେଷକ ଉପକୃତ ହୋଇ ପାରିବେ-
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଗୌରହରି ପ୍ରଧାନ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ତତ୍ତ୍ଵ, ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଥିବା ସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ଇ-ଲାଇବ୍ରେରୀ କରାଗଲେ ବହୁତ୍ ଭଲ ହେବ । ଅନେକ ଗବେଷକ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହୋଇ ପାରିବେ । ବହୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀତ ସବୁ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ସବୁ ଡିଜିଟାଲ ହୋଇଥିଵା ବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀତ ସବୁ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି, ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି, ପୁରାତନ ମୂଲ୍ୟବାନ ପୁସ୍ତକକୁ ଡିଜିଟାଲ କରାଯିବା ନେଇ ସରକାର ନେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ବହୁତ୍ ସ୍ବାଗତ ଯୋଗ୍ୟ । ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଚାହିଁଲେ ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀତ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି । ଏଣୁ ଡିଜିଟାଲ ତଥା ୱେବ୍ ସାଇଟ୍ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀତ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗାଥା ଆହୁରି ସାରା ବିଶ୍ଵରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇପାରିବ ।"
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପାଇଁ ଏକ ଘର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଉପକରଣ ଦରକାର୍ ତାହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି, ତାଳପତ୍ର ପୋଥୀ, ବିଭିନ୍ନ ପୁରାତନ ପୁସ୍ତକରେ ଜାହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ରହିଛି ସେହି ତଥ୍ୟକୁ ଡିଜିଟାଇଜେସନ କରାଯିବ ।"
With the blessings of Mahaprabhu, SJTA is going to set up a Digital Library to preserve rare temple records, rituals, the sacred Madala Panji, palm-leaf manuscripts and more, while providing digital access to devotees and researchers. This unique initiative seeks to safeguard the… pic.twitter.com/G2MsahyNFh— Arabinda K Padhee (@arvindpadhee) October 2, 2025
ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର କାଳଜୟୀ ଐତିହ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ-
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ଲେଖଛନ୍ତି କି, "ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଗବେଷକମାନଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ବିରଳ ମନ୍ଦିର ରେକର୍ଡ, ରୀତିନୀତି, ପବିତ୍ର ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି, ତାଳପତ୍ର ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଅନନ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର କାଳଜୟୀ ଐତିହ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।"
