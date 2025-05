ETV Bharat / state

ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବିବାଦ, ଆଜି ଜେରାର ସମ୍ମୁଖିନ ହେବେ ରାମକୃଷ୍ଣ - DIGHA JAGANNATH TEMPLE ROW

ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ( ETV Bharat Odisha )

By ETV Bharat Odisha Team Published : May 3, 2025 at 11:21 PM IST | Updated : May 4, 2025 at 12:58 AM IST 7 Min Read

Digha Jagannath Temple row ପୁରୀ: ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦୀଘା ବେଳାଭୂମି ନିକଟରେ ଏକ ନୂଆ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ । ଏଥି ସହିତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ‘ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ’ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା । ଯାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ପୁରୀ ସେବାୟତ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଘୋର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ । ଆଜି (ରବିବାର) ଜେରାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ଦଇତାପତି ନିଯୋଗ ସମ୍ପାଦକ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମହାପାତ୍ର । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ (ETV Bharat Odisha) ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦୀଘାରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଥିବା ନୂଆ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରଜଗନ୍ନାଥ, ବଲଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ କାଠ ନିର୍ମିତ ବିଗ୍ରହ ଗତ 2015ରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନବକଳେବର ଦାରୁର ବଳକା କାଠରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି । ଏହି କଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦଇତାପତି ନିଯୋଗର ସଂପାଦକ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଏକ ବଙ୍ଗଳା ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ କହିବା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ୍ ପ୍ରେମୀ ଓ ସେବାୟତ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ: ଏହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେବା ପରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୂଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ବୈଠକରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ବାଡଗ୍ରାହୀ, ଛତିଶା ନିଯୋଗର ମହାନାୟକ, ତିନି ରଥର ମୁଖ୍ୟ ବିଶ୍ଵକର୍ମା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ (ETV Bharat Odisha) ଆସନ୍ତାକାଲି ଜେରାର ସାମ୍ନା କରିବେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର: ତେବେ ରବିବାର ଦଇତାପତି ନିଯୋଗର ସମ୍ପାଦକ ରାମକୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରା ଉଚରା କରିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ । ଏନେଇ ରବିବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ । ସେହିଭଳି ସବୁ ସେବାୟତ ନିଯୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ପଚରାଉଚରା ହେବ: ସେମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ଭେଟି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜର ମତାମତ ରଖିପାରିବେ । ତେବେ କେତେକ ସେବାୟତଙ୍କ ମନୋମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ସବୁ ସେବାୟତ ବଦନାମ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛତିଶା ନିଯୋଗ ମହାନାୟକ । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବା ଦଇତାପତି ନିଯୋଗ ସଂପାଦକ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା ହେବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି ଦେବି ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ବାଡଗ୍ରାହୀ ମତ ରଖିଛନ୍ତି । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ (ETV Bharat Odisha) ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାକୁ ଦାବି: ସେପଟେ ଦାରୁର ବଳକା କାଠରୁ ନୂଆ ମୂର୍ତ୍ତି କରିବା ସମ୍ଭବ ପର ନୁହେଁ ବୋଲି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣା ମତାମତ ରଖିଛନ୍ତି । ତେବେ ଦାରୁର ବଳକା କାଠରୁ ଯଦି ନୂଆ ମୂର୍ତ୍ତି ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେ । କେମିତି ନୂଆ ମୂର୍ତ୍ତି ନବକଳେବର ଦାରୁରେ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଦଇତାପତି ନିଯୋଗ ସଂପାଦକ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମହାପାତ୍ର କହିଲେ ସେ ନେଇ ସଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ଯଦି ସେ ମିଛ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତେବେ ସେ କାହିଁକି ଏଭଳି ମିଛର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି । ଏଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଆଗକୁ ଆଣିବାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମି ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ (ETV Bharat Odisha) ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ହେଉ: ତେବେ ବୈଠକ ଶେଷ ପରେ ଛତିଶା ନିଯୋଗର ମହାନାୟକ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପାଟଯୋଶୀ ମହାପାତ୍ର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, ‘କେତେକ ସେବାୟତଙ୍କ ମନୋମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ସେବୟତ ସମାଜ ବଦନାମ ହେଉଛି । ସବୁ ସେବାୟତ ମାନେ ଖରାପ ନୁହନ୍ତି । ଯଦି ମନୋମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସେବାୟତଙ୍କ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ନ ହୁଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟିବ । 2015 ନବକଳେବରରେ ହୋଇଥିବା ବ୍ରହ୍ମ ବିଭ୍ରାଟ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ୍ ସାର୍ବଜନୀନ ହେବା ଉଚିତ୍ । ତେବେ ସେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ମୁଁ ଜାଣିନି । ସେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ ରହଛି । ତେବେ ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦାରୁ କାଠରେ ତିଆରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ରହିଛି । ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ: ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ବାଡଗ୍ରାହୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟି ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଲା । ପ୍ରଥମେ ଆମେ କହିଲୁ ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର 4 ଟି ଧାମ ରହିଛି । ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ କେହି ଧାମ ଭାବେ ଲେଖିପାରିବେ ନାହିଁ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଘଟଣାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି କିଭଳି ଏହାକୁ ରୋକିହେବ ସେ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ କହିଲୁ । ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାରୁର ବଳକା କାଠକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦାରୁଗୃହରୁ ନେବା ସୁବିଧା ନାହିଁ । ଏଣୁ ଆମ ଦଇତାପତି ସମ୍ପାଦକ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମହାପାତ୍ର କିଭଳି ଦାରୁ କାଠ ନେଲେ ଓ ମୂର୍ତ୍ତି କଲେ ତାହା ତାଙ୍କର ମତାମତ ନିଆଯାଉ । ତେବେ ପଥରରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହା ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ । ସେଠାକୁ ଆମେ ଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆମେ ମତାମତ ଦେଲୁ।’

Digha Jagannath Temple row ପୁରୀ: ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦୀଘା ବେଳାଭୂମି ନିକଟରେ ଏକ ନୂଆ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ । ଏଥି ସହିତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ‘ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ’ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା । ଯାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ପୁରୀ ସେବାୟତ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଘୋର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ । ଆଜି (ରବିବାର) ଜେରାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ଦଇତାପତି ନିଯୋଗ ସମ୍ପାଦକ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମହାପାତ୍ର । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ (ETV Bharat Odisha) ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦୀଘାରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଥିବା ନୂଆ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରଜଗନ୍ନାଥ, ବଲଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ କାଠ ନିର୍ମିତ ବିଗ୍ରହ ଗତ 2015ରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନବକଳେବର ଦାରୁର ବଳକା କାଠରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି । ଏହି କଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦଇତାପତି ନିଯୋଗର ସଂପାଦକ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଏକ ବଙ୍ଗଳା ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ କହିବା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ୍ ପ୍ରେମୀ ଓ ସେବାୟତ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ: ଏହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେବା ପରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୂଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ବୈଠକରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ବାଡଗ୍ରାହୀ, ଛତିଶା ନିଯୋଗର ମହାନାୟକ, ତିନି ରଥର ମୁଖ୍ୟ ବିଶ୍ଵକର୍ମା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ (ETV Bharat Odisha) ଆସନ୍ତାକାଲି ଜେରାର ସାମ୍ନା କରିବେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର: ତେବେ ରବିବାର ଦଇତାପତି ନିଯୋଗର ସମ୍ପାଦକ ରାମକୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରା ଉଚରା କରିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ । ଏନେଇ ରବିବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ । ସେହିଭଳି ସବୁ ସେବାୟତ ନିଯୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ପଚରାଉଚରା ହେବ: ସେମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ଭେଟି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜର ମତାମତ ରଖିପାରିବେ । ତେବେ କେତେକ ସେବାୟତଙ୍କ ମନୋମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ସବୁ ସେବାୟତ ବଦନାମ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛତିଶା ନିଯୋଗ ମହାନାୟକ । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବା ଦଇତାପତି ନିଯୋଗ ସଂପାଦକ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା ହେବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି ଦେବି ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ବାଡଗ୍ରାହୀ ମତ ରଖିଛନ୍ତି । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ (ETV Bharat Odisha) ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାକୁ ଦାବି: ସେପଟେ ଦାରୁର ବଳକା କାଠରୁ ନୂଆ ମୂର୍ତ୍ତି କରିବା ସମ୍ଭବ ପର ନୁହେଁ ବୋଲି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣା ମତାମତ ରଖିଛନ୍ତି । ତେବେ ଦାରୁର ବଳକା କାଠରୁ ଯଦି ନୂଆ ମୂର୍ତ୍ତି ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେ । କେମିତି ନୂଆ ମୂର୍ତ୍ତି ନବକଳେବର ଦାରୁରେ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଦଇତାପତି ନିଯୋଗ ସଂପାଦକ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମହାପାତ୍ର କହିଲେ ସେ ନେଇ ସଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ଯଦି ସେ ମିଛ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତେବେ ସେ କାହିଁକି ଏଭଳି ମିଛର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି । ଏଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଆଗକୁ ଆଣିବାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମି ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ (ETV Bharat Odisha) ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ହେଉ: ତେବେ ବୈଠକ ଶେଷ ପରେ ଛତିଶା ନିଯୋଗର ମହାନାୟକ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପାଟଯୋଶୀ ମହାପାତ୍ର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, ‘କେତେକ ସେବାୟତଙ୍କ ମନୋମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ସେବୟତ ସମାଜ ବଦନାମ ହେଉଛି । ସବୁ ସେବାୟତ ମାନେ ଖରାପ ନୁହନ୍ତି । ଯଦି ମନୋମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସେବାୟତଙ୍କ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ନ ହୁଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟିବ । 2015 ନବକଳେବରରେ ହୋଇଥିବା ବ୍ରହ୍ମ ବିଭ୍ରାଟ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ୍ ସାର୍ବଜନୀନ ହେବା ଉଚିତ୍ । ତେବେ ସେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ମୁଁ ଜାଣିନି । ସେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ ରହଛି । ତେବେ ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦାରୁ କାଠରେ ତିଆରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ରହିଛି । ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ: ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ବାଡଗ୍ରାହୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟି ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଲା । ପ୍ରଥମେ ଆମେ କହିଲୁ ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର 4 ଟି ଧାମ ରହିଛି । ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ କେହି ଧାମ ଭାବେ ଲେଖିପାରିବେ ନାହିଁ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଘଟଣାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି କିଭଳି ଏହାକୁ ରୋକିହେବ ସେ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ କହିଲୁ । ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାରୁର ବଳକା କାଠକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦାରୁଗୃହରୁ ନେବା ସୁବିଧା ନାହିଁ । ଏଣୁ ଆମ ଦଇତାପତି ସମ୍ପାଦକ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମହାପାତ୍ର କିଭଳି ଦାରୁ କାଠ ନେଲେ ଓ ମୂର୍ତ୍ତି କଲେ ତାହା ତାଙ୍କର ମତାମତ ନିଆଯାଉ । ତେବେ ପଥରରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହା ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ । ସେଠାକୁ ଆମେ ଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆମେ ମତାମତ ଦେଲୁ।’ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ (ETV Bharat Odisha) ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା କଥା: ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ମୁଖ୍ୟ ବିଶ୍ଵକର୍ମା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମେ ଦାରୁରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କରିଛୁ । ହେଲେ ଆମେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହୁଛୁ ଦାରୁରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ ପରେ ଯେଉଁ ବଳକା କାଠ ବାହାରିଛି ସେଥିରେ 2 ରୁ 4 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା କଥା।ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ 2 ରୁ 4 ଇଞ୍ଚର କାଠ ବାହାରି ଥାଏ । ସେଥିରେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ହେଇ ପାରିବ ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ତେବେ ଦାରୁରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ ପରେ ଆମେ ବଳକା କାଠ ସହିତ ଆମର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ । ସେହି କାଠ ଦଇତାପତି ନିଯୋଗ ହେପାଜତରେ ରହିଥାଏ । ବଳକା କାଠ ରଖିବାରେ ମହାରଣାଙ୍କ କିଛି ବି ଭୂମିକା ନ ଥାଏ । ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ କହିଲେ ପୁରୀକୁ ବୁଝାଏ... ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀକୁ ବୁଝାଏ । ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଠାରେ ବିରାଜିତ । ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରୀ ଧାମକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ଏଣୁ ପୁରୀ ଛଡା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଘୋଷଣାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ବିରୋଧ ନାହିଁ। ହେଲେ ଏକ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଘୋଷଣା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ତୁରନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏହି ଘୋଷଣାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହି ଘଟଣାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି । ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମହାପାତ୍ର (ETV Bharat Odisha)

ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ନେଇ ବିବାଦ:

କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦଇତାପତି ନିଯୋଗର ସମ୍ପାଦକ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଉକ୍ତ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ସେଠାରେ କାଠରେ ନିର୍ମିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି 2015 ନବକଳେବରର ବଳକା କାଠରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଓ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ସେଠାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବରିଷ୍ଠ ଦଇତାପତି ସେବକ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମହାପାତ୍ର କହିବା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ବ୍ରହ୍ମ କେବଳ ପୁରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାରୁରେ ରହିଛି । ଏଭଳି ବିଭ୍ରାନ୍ତକାରୀ ବୟାନ ସେ ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି ।

ବିରୋଧ କଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ:

ଦୀଘାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଆଖ୍ୟା ଦେବାକୁ କଡା ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପୂର୍ବତନ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେରେ ସୁଦର୍ଶନ କହିଛନ୍ତି, ‘ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲି । ତେବେ ଦୀଘାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ସ୍ବାଗତ କରୁଛୁ । ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଉ । ହେଲେ ପୁରୀ ଚାରିଧାମ ଭିତରୁ ଅନ୍ୟତମ ଧାମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେମିତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଭାବେ ଘୋଷଣା କଲେ । ଏହା ଅତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ । ଏହା କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଆସ୍ଥାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି । ଏହା କେବେବି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ।’ ଗଜପତିଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଚିଠି: ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଅନେକ ଥର ପୁରୀ ଆସିଛନ୍ତି । ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି । ହେଲେ କେମିତି ସେ ଦୀଘାର ଏକ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ପରିଣତ କଲେ । କାହା ସହ ସେ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ କୌଣସି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ । ତେବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚିଠି ଲେଖିଛି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ କେହି ବିକୃତ କଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଜମାବି ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ରହିଛି ।’ ବ୍ରହ୍ମ ବିଭ୍ରାଟ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ ହେଉ: ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ତେବେ 2015ରେ ବ୍ରହ୍ମ ବିଭ୍ରାଟ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚିଠି ଲେଖିଛି । ସେହିପରି ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଘୋଷଣାରେ ଯଦି କେହି ସେବାୟତଙ୍କ ହାତ ଥାଏ ତାହାର ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଦାବି କରିଛି ।’



ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ:

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଗୌରହରି ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ‘ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ପୁରୀକୁ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ସେ ଭାରତର ଚାରି ଧାମ କରିଥିଲେ । ତେବେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଅଭିସନ୍ଧି ରଖି ଏହା କରିଛନ୍ତି। ଦୀଘାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କରିବା ସ୍ବାଗତଯୋଗ୍ୟ । ହେଲେ ଏହାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଘୋଷଣା କରିବା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ । ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ବଡ ଭାବୁଛନ୍ତି । କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଇ ଭୋଟ ପାଇବା ପାଇଁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏହା କରିଛନ୍ତି । ଏହା କେବେବି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ।’ ଯିଏ ଦୋଷୀ, ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ: ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀକୁ ଧାମ ଘୋଷଣା ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ଠିକ୍ । ହେଲେ ଏହା ଆଳରେ ରାଜନୈତିକ ଅଭିସନ୍ଧି ରଖିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ଏହା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି । ତେବେ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ କିଛି ସେବାୟତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ । ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଘୋଷଣା ପଛରେ ଅବା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିକୃତ କରିବାରେ ଯଦି ଯୋଉ ସେବାୟତଙ୍କ ସହଯୋଗ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ତାହା ତଦନ୍ତ ହେଉ । ଯଦି କିଛି ଦୋଷ ଥିବ ସରକାର ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ।



ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି: ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦଇତାପତି ନିଯୋଗର ସମ୍ପାଦକ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ମୁଁ ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉଦଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି । ହେଲେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମୋର ଶିଷ୍ୟ । ତାଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲି । ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ କିଛି ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି । ଗତ 23 ତାରିଖ ରୁ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥଲା । 29ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୂତି ସହ 30 ତାରିଖରେ ଜଗନ୍ନାଥ୍ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସିଂହାସନରେ ବସାଯାଇଥିଲା ।’ ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବିବାଦ: ଗଜପତିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ସୁଦର୍ଶନ, SJTAର ଜରୁରୀ ବୈଠକ ଦିଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିବାଦ, ଚିଠି ଲେଖି ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି କହିନି.. ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି କୁ ନିମ୍ବ କାଠରେ କରାଯାଏ । ପୁରୀରୁ ଆମେ ନେଇ ଯାଇଥିଲୁ । ତେବେ କଳେବର ସମୟର ବଳିଥିଵା ଦାରୁରେ ସେଠାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ନେଇ ମୁଁ କହିଥିବା କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ହୋଇଚି । ହେଲେ ଏହା ଭୁଲ୍ କଥା । ଏଭଳି କିଛି ମୁଁ ସେଠାକାର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିନାହିଁ । ସେହିପରି ମୁଁ ସେଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା କଥା କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ତାହା ଭୁଲ୍ କଥା । ସେଭଳି କିଛି ସେଠି ମୁଁ କହିନାହିଁ । ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଆଉ କୋଉଠି ନାହିଁ । ମୁଁ ଜଣେ ସେବାୟତ ହିସାବରେ ସେଠାରେ ବ୍ରହ୍ମ ବିଷୟରେ ଭୁଲ୍ ତଥ୍ୟ ଦେବୀ ତାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୀତି ନିତିରେ କିଛି ବିକୃତ ହେଲେ ଆମେ ସେଠିକି ଯିବୁ ନାହିଁ । ଆମେ ସେବାୟତ ମାନେ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ୍ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ।



ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ:

Last Updated : May 4, 2025 at 12:58 AM IST