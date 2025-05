ETV Bharat / state

ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବିବାଦ: ଗଜପତିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ସୁଦର୍ଶନ, SJTAର ଜରୁରୀ ବୈଠକ - DIGHA JAGANNATH TEMPLE ROW

Law Minister Prithiviraj Harichandan ( ETV Bharat Odisha )

Published : May 3, 2025 at 2:07 PM IST | Updated : May 3, 2025 at 2:54 PM IST

Digha Jagannath Temple Row ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଏବଂ 'ଦାରୁ କାଠ'ରୁ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ବଡ ବୟାନ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାମ ସହ ବିଶ୍ଵର କୌଣସି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ତୁଳନା କରିବା ଆପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଏବଂ ଅଗ୍ରହଣୀୟ । ଠାକୁରଙ୍କ ବଳକା କାଠକୁ କେଉଁଠି ନେଇ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ । ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କରାଯିବ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ । ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଧାମର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।"

Law Minister Prithiviraj Harichandan on Digha Jagannath Temple (ETV Bharat Odisha) ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, "ଯେଉଁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ସେ ସବୁ ସତ କି ମିଛ, ତାହା ତଦନ୍ତ ସରିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦାରୁର ବଳକା କାଠରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ବାହାରକୁ ନେବା । ଏ ସବୁ ବାବଦରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି । ତେବେ କିଏ କେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ତାହା ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ ନୁହେଁ । କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ବଳକା କାଠକୁ କେଉଁଠି ନେଇ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ । " ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, " ଦୀଘା ମନ୍ଦିରକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଲେଖା ଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ । ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରଙଣ କିରବେ । "

ଗଜପତିଙ୍କୁ ବାଲୁକାଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଚିଠି- ଦୀଘାରେ 'ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ' ନାମକରଣ ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଘଟଣା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଆକ୍ସନ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଚିଠି ଲେଖିଲେ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା କଦାପି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଛି । ଏନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସ୍ବର ଉଠାଇଲେଣି । ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଏକ ବଡ଼ ଷଡଯନ୍ତ୍ର । ଦୀଘାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କରାଯିବାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁନୁ । ହେଲେ ଏହାକୁ ସେମାନେ ଧାମ ବୋଲି କିପରି ଘୋଷଣା କରିପାରିଲେ । ଏକ ପଛରେ ଏକ ବିରାଟ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି । ଏହା ଏକ ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ । " Digha Jagannath Temple Row (ETV Bharat) ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବିବାଦ ବୈଠକ- ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ଚିଠି ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍‌ରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ । ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସହ ହେବ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା । ମହାରଣା, ଦେଉଳକରଣ, ପାଟ୍ଟଯୋଶୀ ମହାପାତ୍ର, ତଢ଼ଉକରଣ ସହ ଆଲୋଚନା । ତିନି ବାଡ଼ର ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସହ ହେବ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା । ନବକଳେବର ବେଳେ ବଳକା ଥିବା ଦାରୁ ସମ୍ପର୍କରେ ହେବ ଆଲୋଚନା । କାଲି ବିଭିନ୍ନ ନିଯୋଗ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁରୀ ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି କି, ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ନାମ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଦିଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିବାଦ, ଚିଠି ଲେଖି ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ନାଁ ନ ନେଇ ମମତାଙ୍କୁ କଡ଼ା ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା- ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ । "ଯିଏ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ସହ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତାର ଫଳ ସେ ଭୋଗିବ । କେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦାୟିତ୍ଵ ନୁହେଁ, ଯେ କେଉଁଠି ଧାମ ତିଆରି କରିବା କି କେଉଁଠି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ରଖିବା କି କେଉଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ନାମକରଣ କରିବା," କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା । "ନାଁ ନ ନେଇ ମମତାଙ୍କୁ କଡ଼ା ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା । ଆମ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାମ କେଉଁଠି ଅଛି । କେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦାୟିତ୍ଵ ନୁହେଁ, ଯେ କେଉଁଠି ଧାମ ତିଆରି କରିବା କି କେଉଁଠି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ରଖିବା କି କେଉଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ନାମକରଣ କରିବା । ଏଥିପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିରେ ଅଲଗା ପରମ୍ପରା ଅଛି । ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରାକୁ ଯିଏ ଯେବେ ଛେଡଖାନି କରିଛି, ସିଏ ତାର ଫଳ ଭୋଗିଛି । ଏବେ ଯିଏ ଛେଡଖାନି କରୁଛି, ସିଏ ତାର ଫଳ ଭୋଗିବ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ," ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା । ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

