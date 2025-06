ETV Bharat / state

ରଥାରୂଢ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ହନୁମାନ, ମହାଦେବଙ୍କ ଭିଡ - PURI RATH YATRA 2025 DANCERS

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ହନୁମାନ, ମହାଦେବ ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Odisha Team Published : June 27, 2025 at 10:22 AM IST | Updated : June 27, 2025 at 10:51 AM IST 2 Min Read

puri rath yatra 2025 costumed dancers devotion ପୁରୀ: ଲୋକାରଣ୍ୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର । ରଥ ପଥ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ । କାଳିଆକୁ ରଥରେ ଦର୍ଶନ କରି କୋଟି ଜନ୍ମର ପୂଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ । ସେପଟେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ଅପେକ୍ଷାରେ ଝୁମି ଝୁମି ନାଚୁଛନ୍ତି ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ । କିଏ କେଉଁ ବେଶ ଧାରଣ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶିଷ ଲାଭ କରିବ ସତେଯେମିତି ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତା । ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଆଜି ହନୁମାନ, ମହାଦେବ ପୁଣି ବୃନ୍ଦାବନ କୃଷ୍ଣ ବେଶଧାରୀଙ୍କ ଭିଡ । ବିଭିନ୍ନ ବେଶ ଧାରଣ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ବାହାରି ପଡିଛନ୍ତି ଏହି ବେଶଧାରୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ । ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବେଶରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ପରମ୍ପରା କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଚାଲି ଆସିଛି । ଏଥର ବି ରଥଯାତ୍ରାରେ କିଏ ହନୁମାନ ବେଶରେ ତ କିଏ ଶିବ ବେଶରେ ଆଉ କିଏ ଗନ୍ଧର୍ଭ ବେଶରେ ଆଉ କିଏ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ।ଏହାକୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସେବା ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତି। ରଥ ଆଗରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତି ଭାବ ଆସିଥାଏ। ବୃନ୍ଦାବନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବେଶରେ ଭକ୍ତ (ETV Bharat) କାଳିଆ ସେବାରେ ବିଭିନ୍ନ ବେଶଧାରୀ

