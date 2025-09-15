ETV Bharat / state

ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଭୁଲ ରିପୋର୍ଟ ଅଭିଯୋଗ, ଆଇନଜୀବୀ ଦେଲେ ଲିଗାଲ ନୋଟିସ୍‌

ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ । ଡାଏଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ସ ସେଣ୍ଟରରୁ ମିଳିଛି ଭୁଲ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ । ହାଇକୋର୍ଟରେ କରିବେ ରିଟ ପିଟିସନ ।

Diagnostics Center Negligence
Diagnostics Center Negligence (ETV Bharat)
ବାଲେଶ୍ବର: ଡାଏଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ସ ସେଣ୍ଟର ଯାଇଥିଲେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଆଉ ଡାଇବେଟିସ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ । ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ରକ୍ତ ଦେଇକି ଆସିଲେ । ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ବି ଆସିଲା । ହେଲେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖି ତାଜୁବ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ପୁଣି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଅନ୍ୟ 2ଟି ଡାଏଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ସ ସେଣ୍ଟର ଯାଇ ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ କଲେ । ହେଲେ ସେଥିରେ କିଛି ଅଲଗା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା । ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ, ପ୍ରଥମେ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବା ଡାଏଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ସ ସେଣ୍ଟର ଭୁଲ ରୁପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲା । ଏନେଇ ସେଣ୍ଟରକୁ ଲିଗାଲ ନୋଟିସ ଦେଇଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ବରର ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ । ଏହା ସହ ହାଇକୋର୍ଟରେ ରିଟ ପିଟିସନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଭୁଲ ରିପୋର୍ଟ ଅଭିଯୋଗ (ETV Bharat)

ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ:

ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଆଇନଜୀବୀ ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ପଣ୍ଡା । ଶଶାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ସେ ରୁଟିନ ଚେକ ହିସାବରେ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ ତାରିଖ ଦିନ ବାଲେଶ୍ବର ମିର୍ଜାପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ଡାଏଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ସ (Diagnostics) ସେଣ୍ଟରକୁ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରେଲ, ଡାଇବେଟିସ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା (Blood Test) ପରେ ଡାଏଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ସ ସେଣ୍ଟର ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ହ୍ଵାଟ୍ସଆପରେ ରିପୋର୍ଟ ପଠାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ TG ୮୨୪ ଏବଂ LDL ୧୨ ଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା । ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସହ କାମରେ ମନ ଲଗାଇ ପାରି ନଥିଲେ । ଏତେ ମାତ୍ରାରେ TG ରହିବା ତାଙ୍କୁ ବିବ୍ରତ କରିଥିଲା । ୨ ଦିନ ପରେ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଅନ୍ୟ ୨ଟି ଡାଏଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ସ ସେଣ୍ଟରରେ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ସେଥିରୁ ତାଙ୍କର TG ୯୨ରୁ ୧୦୦ ରହିଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବା ପରେ ସେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ।

'ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ଡାଏଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ସ ସେଣ୍ଟର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ':

ଆଇନଜୀବୀ ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଥମ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଅନ୍ୟ ୨ଟି ଡାଏଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ସ ସେଣ୍ଟରରେ ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲି । ସେଥିରେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ସେଥିରେ ଅଲଗା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା । ପୁଣି ମିର୍ଜାପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଏମିତି ରିପୋର୍ଟ କାହିଁକି ଦେଉଛ ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ମୋତେ ରକ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ । ମୁଁ ରକ୍ତ ଦେବାପରେ ସେମାନେ ପୁଣି ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ TG ୧୦୨ ଥିଲା । ମୁଁ କହିଲି ପୂର୍ବ ରିପୋର୍ଟ ଏତେ ଭୁଲ କାହିଁକି ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଓଲଟା ମୋତେ କହିଥିଲେ ତମେ କିଛି ଔଷଧ ଖାଇଥିବ । ଏମିତି କିଛି ମେଡିସିନ ଅଛି କି ଯାହା ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କମ କରାଇ ପାରିବ ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ ସେଣ୍ଟରର କର୍ମଚାରୀମାନେ ମୋ ସହ ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ । ଏହା ମୋତେ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା ।

ହାଇକୋର୍ଟରେ କରିବେ ରିଟ ପିଟିସନ:

ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏମିତି ଭୁଲ ଭାଲ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି ତେବେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ । ଭୁଲ ରିପୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ରୋଗୀ ସେହି ଅନୁସାରେ ଭୁଲ ଔଷଧ ଖାଇ ଶେଷରେ ହଇରାଣ ହେବ । ମୁଁ ଏ ବାବଦରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେଣ୍ଟରକୁ ଲିଗାଲ ନୋଟିସ ପଠାଇଛି । ଏହାସହ ମୁଁ ସିଡିଏମଓ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି । ଡ଼ାଇରେକ୍ଟର ମେଡିକାଲ ଏଜୁକେସନାଲ ଟ୍ରେନିଂକୁ ଏକ ଚିଠି ପଠାଇବା ସହ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମୁଁ ରିଟ ପିଟିସନ ଫାଇଲ କରିବି ଏବଂ କଂଜ୍ୟୁମର କୋର୍ଟରେ କେସ ଫାଇଲ କରିବି ।"

ଅଭିଯୋଗର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ ହେବ:

ଏହି ଘଟଣା ସହ ଏମିତି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ସିଡିଏମଓଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା କଥା ସିଡିଏମଓ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି," ବାଲେଶ୍ୱରରେ କେତେ ପଞ୍ଜିକୃତ ଓ ଅଣପଞ୍ଜିକୃତ Diagnostics ସେଣ୍ଟର ଅଛି ସେ ନେଇ ଏକ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ । ଅଣପଞ୍ଜିକୃତ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଚଢ଼ାଉ କରିବ । ଭୁଲ ରିପୋର୍ଟ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆମେ ତା ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ, ପରେ ପୁଣି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଉକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଏ । ନିକଟରେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲର ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ସିଲ କରାଯାଇଛି । ସେମିତି ସବୁ ଅଭିଯୋଗର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ ।"

ତେବେ ଦେହ ଖରାପ ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ହେଉ, ପ୍ରତି ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି । କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି । ଡାକ୍ତର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାଆ କେନ୍ଦ୍ର ବା Diagnostics Centerକୁ ପଠାଇ ଥାଆନ୍ତି । ସେ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ହେଉ କି ଅନ୍ୟ କିଛି ପରୀକ୍ଷା ହେଉ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଡାକ୍ତର ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଔଷଧ ଲେଖିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଯଦି ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଭୁଲ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ଜଣେ ରୋଗୀ ପାଇଁ ତାହା ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜାଇଥାଏ । ଏମିତି କି ବେଳେବେଳେ ଭୁଲ ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଜଣେ ରୋଗୀର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଇପାରେ । ତେବେ ଏମିତି ଭୁଲ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପରେ ଯଦି ସମ୍ପୃକ୍ତ diagnostics ସେଣ୍ଟରର ଓଲଟା ଯୁକ୍ତି ରୋଗୀଙ୍କୁ କରାଯାଏ ତେବେ ଏହା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡେ । ଏବେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ଏକ ଘରୋଇ Diagnostics ସେଣ୍ଟରରେ ଭୁଲ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

