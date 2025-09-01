Dhenkanal Laxmi Puja 2025 ଢେଙ୍କାନାଳ: ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ପାର୍ବଣ ଋତୁ । ଗଣେଶ ପୂଜା ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦଶହରା ପରେ ଆସିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା । ଏଥି ପାଇଁ ଏବେ ଠାରୁ ମାଟି ଅନୁକୂଳ ହୋଇଛି । ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଆସିଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ କଥା ମନେ ପଡେ । କାହିଁକିନା ଏଠାରେ ଖୁବ ଧୂମଧାମରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା । ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ପୂଜା ହେଉଥିଲେ ବି ଢେଙ୍କାନାଳ କିନ୍ତୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର । ଜାଣନ୍ତି କି କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ? କେବେ ପ୍ରଥମେ ହୋଇଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ? ଜାଣନ୍ତୁ...
ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପ୍ରଥମେ କେବେ ହୋଇଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା ?
ଇତିହାସ କହେ ପ୍ରଥମେ 1923 ମସିହାରେ ମିନାବଜାର ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପ୍ରଥମେ ଲଷ୍ମୀପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୌଣସି କାରଣ ବଶତଃ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ପରେ 1938 ମସିହାରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା ହୋଇଆସୁଛି ।
କେତୋଟି ମଣ୍ଡପରେ ହୁଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା?
ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସବ । ଏହା ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥାଏ, ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି ଦେଖିବା ଲାଗି । ପ୍ରାୟ 38ଟି ମଣ୍ଡପରେ ମା' ଗଜଲଷ୍ମୀଙ୍କର ମୃଣ୍ମୟୀ ମୃର୍ତ୍ତି ପୂଜାପାଇଥାଏ । ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା ଆସିଲେ ସାଜସଜ୍ଜାରେ ପୂରି ଉଠିଥାଏ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହର । ସହରର ଗଳିକନ୍ଦି ଚିକମିକ୍ ଆଲୁଅରେ ଝଲସି ଥାଏ । ପୂରା ସାଧବ ବୋହୂ ପରି ସଜେଇ ହୋଇଥାଏ । ଏଥି ସହ ପୂଜାକୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଜାର ମାନ ଖୋଲିଥାଏ । ଯାହା ଫଳରେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିବା ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଲୋକେ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଫେରନ୍ତି ।
ଢେଙ୍କାନାଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜାକୁ ନେଇ କଣ କୁହେ ଇତିହାସ ?
ଇତିହାସରେ କୁହେ, ଏଠାକାର ରାଜବଂଶ କୃଷ୍ଣ ବାସୁଦେବଙ୍କର ଉପାସକ ଭାବେ ବୈଷ୍ଣବ ମଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ । କୁଞ୍ଜକାନ୍ତର କୃଷ୍ଣମନ୍ଦିର ଏହି ରାଜବଂଶ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା, ବଳରାମ ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ବୃନ୍ଦାବନଚନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିର, ବୃନ୍ଦାବନ ମନ୍ଦିର, କପିଳାସର ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର, ନୃସିଂହ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀମୂର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପାଦଚିହ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଇତ୍ୟାଦି ବହୁବିଧ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜାର ପରମ୍ପରା ପ୍ରଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହୋଇପାରିଥିବାରୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ପରମ୍ପରା ଏଠାରେ ଗଢିଉଠିଥିଲା । ତେଣୁ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି ।
ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜାର ପହିଲି ପର୍ବ ଶୁଭ ମାଟି ଅନୁକୂଳ:
ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 6 ତାରିଖରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା । ଧରାବତରଣ କରିବେ ଧନଦାତ୍ରୀ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ । ଏଥି ପାଇଁ ଏବେ ଠାରୁ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜାର ପହିଲି ପର୍ବ ଶୁଭ ମାଟି ଅନୁକୂଳ ପଵିତ୍ର ରାଧାଷ୍ଟମୀରେ ହୋଇଛି । ମା'ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମିନାବଜାର ଶୁଭ ମାଟି ଅନୁକୂଳ କରିଛି । ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗଣେଶ ବଜାର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା ।
ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଘଟ ସ୍ଥାପନ:
ରବିବାର ଉଭୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ନିଜ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଠାରୁ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀକୂଳକୁ ଯାଇଥିଲେ । ରୀତି ନୀତି ମୁତାବକ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ମା'ଙ୍କ ଶୁଭ ମାଟି ଅନୁକୂଳ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଘଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା । ପୂଜା ପାଠ ଓ ହୋମ ଯଜ୍ଞ କରି ମା'ଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିଥିଲେ ପୂଜକ । ପରେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ରହିଥିବା ମଣ୍ଡପର କର୍ତ୍ତା ଏହି ଘଟକୁ ଧାରଣ କରି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ନେଇ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ମା'ଙ୍କର ଏହି ଘଟକୁ କାରିଗର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତିର ନାଭି ମଣ୍ଡଳରେ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥାପନାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ଏହି ଘଟ ସ୍ଥାପନା ଦିନରୁ ହିଁ ମଣ୍ଡପର କର୍ତ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାକାହାରି ରହି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାଏ । ଏହା ହିଁ ଗଜଲଷ୍ମୀ ପୂଜାର ପହିଲି ପର୍ବ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ମଣ୍ଡପର କର୍ମକର୍ତ୍ତା । ଏହି ଶୁଭ ମାଟି ଅନୁକୂଳ ପାଇଁ ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଢେଙ୍କାନାଳର ଆରଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବଳରାମଜୀଉଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାଳ ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ କୂଳ ଅଭିମୁଖେ ଏକ ବିଶାଳ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଇଥିଲେ ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ କିପରି ପୂଜାକୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରି ହେବ ଓ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭଲ ଅନୁଭୂତି ସାଉଣ୍ଟିବେ ସେଥିପାଇଁ ରବିବାର ଠାରୁ ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-କାହିଁକି ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗଜାନନ ? କ'ଣ କହିଛି ପୂରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ତଥ୍ୟ - GANESH CHATURTHI 2025
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ପୂଜା ତୋରଣରେ ଐତିହ୍ୟ ଗାଥା; ରାଜଧାନୀ ଗଣେଶ ପେଣ୍ଡାଲ ବୁଲି ହାତୀ ବଞ୍ଚାଅ ଓ ଆଦିବାସୀଙ୍କ କଥା ଜାଣନ୍ତୁ... - GANESH CHATURTHI 2025
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ