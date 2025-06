ETV Bharat / state

ଧରାକୋଟରେ ଦଳିତଙ୍କୁ ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା ଘଟଣା, ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର - DHARAKOTE DALIT TORTURE

Published : June 24, 2025 at 11:50 PM IST

By ETV Bharat Odisha Team

ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦଳିତ ମହାସଭା ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମେ ଛତ୍ରପୁରଠାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସପିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷତ କରି ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହ ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ବ କମିଶନରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି ।



ଥାନାରେ ମାମଲା ,ଆଠ ଗିରଫ :

ଏହି ଘଟଣାରେ ଧରାକୋଟ ଥାନାରେ ମାମଲା ନମ୍ବର -240/2025/ 22.06.2025 ଅନୁଯାୟୀ ରାଜେଶ ସାମଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ନାମରେ ଏତଲା ହୋଇଥିବା ବେଳେ Sections of BNS and SC/ST (Prevention of Atrocities) Act. ଋଜୁ କରାଯାଇ ଏକ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଦିଆଯାଇଛି ।



ଏଭଳି କହିଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ :

ଗଞ୍ଜାମ ଏସପି ଶୁଭେନ୍ଦୁ କୁମାର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି,"ଧରାକୋଟ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖାରିଗୁମ୍ମା ଗାଁରେ ଗୋ ଚାଲାଣ ଅଭିଯୋଗରେ ୨ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଧା ଲଣ୍ଡା କରି ଆଣ୍ଠୁରେ ଚଲାଇବା ସହ ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହି ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆଠ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଖୁବ ଶୀଘ୍ର କୋର୍ଟରେ ଚାର୍ଜସିଟ ଦଖଲ ହେବ । ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଏହି ମାମଲା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବ ଏବଂ ଥଇଥାନ କରାଯିବ ।"

କଣ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ?

ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଛନ୍ତି," ଗତ ୨୨ ତାରିଖରେ ଆମେ ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ଯୌତୁକ ଦେବାକୁ ହରିପୁରରୁ ଦୁଇଟି ଗାଇ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବାଛୁରୀ ଆଣିଥିଲୁ ।ଏହାପରେ ଆମ ଗାଁ ସିଙ୍ଗିପୁରକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଖାରିଗୁମ୍ମା ନିକଟରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଆମକୁ ଅଟକାଇ ଗୋ' ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ । ଟଙ୍କା ନ ଦେବାରୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ । ପରେ ନିକଟସ୍ଥ ସେଲୁନକୁ ନେଇ ଅଧାଲଣ୍ଡା କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଖାରିଗୁମ୍ମାରୁ ଚଲାଇ ଚଲାଇ ଜାହାଡା ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିଥିଲେ । ସେଠାରେ ପୁଣି ୨ କିଲୋମିଟର ଆଣ୍ଠୁରେ ଚଲାଇଥିଲେ । ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ସହ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ଯ କରିଥିଲେ ।"

