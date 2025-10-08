ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଠଭୋଗ ପାଇଁ ପିପିଲିରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଗଲା ନଡ଼ିଆ

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଠଭୋଗ ପାଇଁ ପିପିଲିରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଗଲା ନଡ଼ିଆ
୧୦ ବର୍ଷ ଧରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ମହାକାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଠଭୋଗ ପାଇଁ ପିପିଲିରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଶହଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ନଡ଼ିଆ ପଠାଇଥାନ୍ତି ।
Published : October 8, 2025 at 9:45 PM IST
ନିମାପଡ଼ା: କୋଠଭୋଗ ପାଇଁ ପିପିଲିରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଗଲା ନଡ଼ିଆ । ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ କୋଠ ଭୋଗ ପାଇଁ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଛି ନଡିଆ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଗତିଃଶ୍ଵରଦେବ ପୀଠରୁ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ପାଇଁ ନଅ ଶହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ନଡିଆ ଯାଇଛି । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡି ଯୋଗେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ନଡ଼ିଆ ।
୧୦ ବର୍ଷ ଧରି ନଡ଼ିଆ ପଠାନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ:
ଗତ 2015 ମସିହାରୁ ପ୍ରାୟ ୧୦ ବର୍ଷ ଧରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ମହାକାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଠଭୋଗ ପାଇଁ ପିପିଲିରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଶହଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ନଡ଼ିଆ ପଠାଇଥାନ୍ତି । ଯାହାକି ପିପିଲି ସହିତ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପୁରାଣ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହ ଓତପ୍ରତଃ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ । ସେଥିପାଇଁ ପିପିଲି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନପୁରର ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଗତିଃଶ୍ଵରଦେବଙ୍କ ପୀଠରୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ କୋଠଭୋଗ ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ ପଠା ଯାଇଥାଏ ।
ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ:
ଗତବର୍ଷ ୧୮୦୦ଟି କଡ଼ା ନଡ଼ିଆ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଚଳିତଥର 2400ଟି ନଡ଼ିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ି ଯୋଗେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜି(ବୁଧବାର) ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ବିଶେଷକରି କୋଠଭୋଗ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିବା ନଡ଼ିଆକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପଶ୍ଚିମଦ୍ୱାର ଠାରେ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ କୋଠଭୋଗ ସହକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସେବା ପାଇଁ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କୋଠ ଭୋଗ ପାଇଁ ନଡିଆ ଦେଇ ନିଜକୁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
ଗୌରବର ବିଷୟ:
ଗତିଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ପୂଜକ, ବିନୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଗତିଃଶ୍ବର ମହାଦେବଙ୍କ ପୀଠରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଠ ଭୋଗ ଲାଗି ନଡ଼ିଆ ପଠାଯାଇଛି । ନଡ଼ିଆ ସମେତ ଫୁଲ, ତୁଳସୀମାଳ, ଦୟଣା, କଦଳୀପତ୍ର ଆଦି ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଠାଯାଇଛି । ଏହା ଆମପାଇଁ ଏକ ଗୌରବର ବିଷୟ ଅଟେ ।"
10ରୁ 15ଟି ଗାଁରୁ ସଂଗ୍ରହ ହୁଏ ନଡ଼ିଆ:
ଜଣେ ଭକ୍ତ ନୃସିଂହ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ପ୍ରତିବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକମାସରେ ଆମକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ମିଳିଥାଏ । ଏହା ପରେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଆମେ ନଡ଼ିଆ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଉ । ପାଖାପାଖି 10ରୁ 15ଟି ଗାଁରୁ ଏହି ନଡ଼ିଆ ସଂଗ୍ରହ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଠଭୋଗ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ।"
କାର୍ତ୍ତିକମାସର କୋଠଭୋଗ ପାଇଁ ଯାଏ ନଡ଼ିଆ:
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି, "2015 ମସିହାରୁ ଆଜକୁ 10 ବର୍ଷ ଧରି କାର୍ତ୍ତିକମାସର କୋଠଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନଡ଼ିଆ ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପତ୍ର ମିଳିଆସୁଛି । ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଆମେ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ବୁଲି ନଡ଼ିଆ ସଂଗ୍ରହ କରି ପଠାଇଥାଉ । ଏହି କଥାର ଅନ୍ୟ ଏକ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏଠାରେ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ନାମକ ଏକ ଭକ୍ତ ରହୁଥିଲା । ସେ ଏବେ ସିନା ନାହାଁନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ପିପିଲିର ଅସଂଖ୍ୟ ଦାସିଆଙ୍କ ଠାରୁ ନଡ଼ିଆ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ।"
