ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ପୁଣି ଚଢ଼ିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଟକ - DEVOTEE ATTEMPTING CLIMB SRIMANDIR

ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରି ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଟକ । ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

Devotee Detained While Attempting To Climb Puri Srimandir
Devotee Detained While Attempting To Climb Puri Srimandir (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 22, 2025 at 2:00 PM IST

ପୁରୀ: ଯେତେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି କରାଗଲେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଭେଦ କରି ପୁଣି ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ JTP ଓ ସେବାୟତ ତାଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି । ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ।

Devotee Detained While Attempting To Climb Puri Srimandir
Devotee Detained While Attempting To Climb Puri Srimandir (ETV Bharat Odisha)

ପୁରୀ ଏସପି ଦାୟିତ୍ଵରେ ଥିବା ପିନାକ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ବେଢା଼ରେ ଥିବା ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ରୋକିଥିଲେ । ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ପଚରାଉଚରା କରୁଛୁ । ସେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବାସିନ୍ଦା । ସେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା କହୁଛନ୍ତି । ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରୁଛୁ ।

ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ନେଇ 3ଟି ଘଟଣା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି । ଅନେକ ଲୋକ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଅଟକ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ ପରେ ପୋଲିସ ସବୁ ଦିଗରୁ ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ତଥ୍ୟ ସହ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କୌଣସି ଅପରାଧିକ ଗତିବିଧି ରେକର୍ଡ ନ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ । ଏଏସଆଇ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚୋନା କରି ଏହାକୁ କିଭଳି ରୋକିହେବ ସେ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଫଳକ ଲଗାଯିବ ।"

Devotee Detained While Attempting To Climb Puri Srimandir
Devotee Detained While Attempting To Climb Puri Srimandir (ETV Bharat Odisha)

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ଉଦ୍ୟମ:

ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ବେଳେ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମୁତୟନ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୋଲିସ (JTP) ଧରିଛି । ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଜଣଙ୍କ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମନୋଜ ସିଂ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି । ତେବେ ଗତ ୧୬ ତାରିଖ ଦିନ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବେହରଣ ଦ୍ଵାର ପଟରୁ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରି ଧରାପଡିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଥିଲା ପୁରୀ ପୋଲିସ ।

ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳି ଘଟଣାର ଯେଭଳି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନଘଟେ ସେନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଚଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ଲଗାଯାଇ ରାସ୍ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା ଏକାଦଶୀ ଘର ଓ ଦକ୍ଷିଣୀ ଘର ନିକଟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଥିବାରୁ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ଲଗାଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି ।‌

Devotee Detained While Attempting To Climb Puri Srimandir
Devotee Detained While Attempting To Climb Puri Srimandir (ETV Bharat Odisha)

ଏଥିସହିତ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କିଭଳି ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ଏନେଇ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଜାଣିପାରିଲେନି ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ।

କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିଲା ସମାନ ଘଟଣା:

ତେବେ ଗତ ୧୬ ତାରିଖ ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବେହରଣ ଦ୍ଵାର ନିକଟ ଦକ୍ଷିଣୀଘର କବାଟ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ପାଖାପାଖି ୭ ଫୁଟ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ମୁତୟନ ଥିବା ଜେଟିପିମାନେ ଏହା ଦେଖିବା ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଜଣକୁ ତଳକୁ ଆଣିଥିଲେ । ସେହିପରି ଗତ କିଛି ମାସ ତଳେ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଅଁଳା ବେଢ଼ା ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲେ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କଡ଼ା ପୋଲିସ ପ୍ରହରା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଭଳି ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢିଲେ ସେନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।

Devotee Detained While Attempting To Climb Puri Srimandir
Devotee Detained While Attempting To Climb Puri Srimandir (ETV Bharat Odisha)

ଏପଟେ ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଥିଲେ କିଛି ଭକ୍ତ ଭାବାବେଗର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି । ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବେଆଇନ୍ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢିବା ପାଇଁ ଥିବା ରାସ୍ତା ଗୁଡିକରେ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଶା ଥିବା ପୁରୀ ଏସପି କହିଥିଲେ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

