ବୀର ନାରୀ ଓ ବୀର ମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପାଦ ଛୁଇଁ ନେଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ - ARMY WOMEN WELFARE ASSOCIATION

ଦେଶ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କ ମାତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପାଦ ଛୁଇଁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ।

Deputy CM Pravati Parida Felicitates Veer Naris and Veer Matas
Deputy CM Pravati Parida Felicitates Veer Naris and Veer Matas
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 18, 2025 at 8:53 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦେଶକୁ ବିପଦ ଆସିଲେ ସେମାନେ ନିଜ ଛାତିପାତି ସହି ନିଅନ୍ତି । ନିଜ ଘର ଓ ପରିବାର ଛାଡ଼ି ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି । ଭାରତ ମାତା ଦେହରେ ଟିବେ ବି ଆଞ୍ଚ୍‌ ଆସିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ । ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା ପାଇଁ ହସି ହସି ଜୀବନ ଦେଇଦିଅନ୍ତି । ଶତ୍ରୁର ଗୁଳିରେ ଟଳି ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ସେହି ବୀର ଯବାନ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦେଖି ସାଲ୍ୟୁଟ କରିବା ପାଇଁ ହାତ ଆପେ ଆପେ ଉଠିଯାଏ । ଆଜି ଠିକ ସେହିପରି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଦେଶ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କ ମାତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପାଦ ଛୁଇଁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ପଛାଇନଥିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆର୍ମି ଷ୍ଟେସନ ହେଡକ୍ବାର୍ଟରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ।

ବୀର ନାରୀ ଓ ବୀର ମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ:

ଅବସର ଥିଲା ବୀର ନାରୀ ଓ ବୀର ମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ୧୨୦ ବାଟାଲିୟନ ତଥା ଆର୍ମି ଷ୍ଟେସନ ହେଡକ୍ବାଟରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଯୋଗଦେଇ ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କ ମାଆ ଓ ପତ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଦମନ ପାଇଁ ତ, କେତେବେଳେ ଦେଶ ମାତୃକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇଥିବା ସେହି ବୀରମାନଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଶହୀଦ ବୀର ଯବାନଙ୍କ ପରିବାରର ମାଆ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରି ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ସମ୍ମାନ ସହ ସ୍ୱୀକୃତି ପତ୍ର ଓ ଅର୍ଥରାଶି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

Deputy CM Pravati Parida Felicitates Veer Naris and Veer Matas



ସମ୍ମାନିତ କଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:

ଏହି ଅବସରରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ବୀର ନାରୀ ଓ ବୀର ମାତାମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ସମୟ କଟାଇ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା । ଭାରତୀୟ ସେନା, ନୌସେନା ଏବଂ ବାୟୁସେନାର ବୀର ନାରୀ ଏବଂ ବୀର ମାଆମାନଙ୍କ ଅସୀମ ସାହସ, ତ୍ୟାଗ ଓ ଅବଦାନ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଲି । ଆର୍ମି ୱିମେନ୍ସ ୱେଲଫେୟାର୍‌ ଆସୋସିଏସନ୍‌ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ କୃତଜ୍ଞତା ସ୍ୱରୂପ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ସହ ସମ୍ମାନରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଦେଶ ସୁରକ୍ଷାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବୀର ଯବାନଙ୍କ ମା’ ଓ ପତ୍ନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ମି ୱିମେନ୍ସ ୱେଲଫେୟାର୍‌ ଆସୋସିଏସନ୍‌ ଏକ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ସେନା ପରିବାରଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏହି ସଂଗଠନର ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ।"

Deputy CM Pravati Parida Honours Veer Naris and Veer Matas
Deputy CM Pravati Parida Honours Veer Naris and Veer Matas



ପୋର୍ଟାଲ ଉନ୍ମୋଚନ:

ଏହି ଅବସରରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ SPARSE ପୋର୍ଟାଲ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଠି ଅବସର ପରେ ସେନା ପରିବାର ବା ସେନା କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଏହି ପୋର୍ଟାଲ୍ ମାଧ୍ଯମରେ ଜଣାଇପାରିବେ । ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ସବୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ସେସବୁ ଜାଣିପାରିବେ । ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସେନେଇ ଅବଗତ ରହିପାରିବେ । ଏହାସହ ଅବସର ପରେ ବା ବୀର ଯବାନଙ୍କ ପରିବାରମାନଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ଓ ସମନ୍ବୟ ରହି ସେମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଜଣିହେବ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଏକ କର୍ମଶାଳା ଜରିଆରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି । କିପରି ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ଯମରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ ସେନେଇ ପ୍ରୟାସ ହୋଇଛି । ଏପରିକି ଆର୍ମି ପରିବାରମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ସହ କିପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ରାଶି ଯୋଗାଇବା, ଭୋକସେନାଲ ଟ୍ରେନିଂ ଜରିଆରେ ସକ୍ଷମ କରିବା, ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ସହ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ଯାଞ୍ଚ ଓ ସେ ଦିଗରେ କିପରି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେନେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ଆର୍ମି ଓ୍ବେଲଫେୟାର ଆସୋସିଏସନ୍ AWWAର ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇ ଏହାର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ।

Deputy CM Pravati Parida Honours Veer Naris and Veer Matas
Deputy CM Pravati Parida Honours Veer Naris and Veer Matas
Deputy CM Pravati Parida Honours Veer Naris and Veer Matas
Deputy CM Pravati Parida Honours Veer Naris and Veer Matas

ଏନେଇ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସବ୍ ଏରିଆ ବ୍ରିଗେଡ଼ିୟର କମାଣ୍ଡର ତେଜେନ୍ଦର ସିଂ ବାୱା କହିଛନ୍ତି, "ବୀର ନାରୀ ଓ ବୀର ମାତାମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ କେବଳ ଭାରତୀୟ ସେନାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ସମ୍ମାନ । ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୀର ମାତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ଯେପରି ସମ୍ମାନ କଲେ, ଏହା ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉଛି ଯେ, ବୀର ଯବାନଙ୍କ ପରିବାର, ବୀର ମାତା ଓ ବୀର ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଦାୟିତ୍ବ ରହିଛି । ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ । ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, କ୍ଯାଣ୍ଟିନ ସୁବିଧା ଓ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ଦିଗରେ ଅବଗତ ସହ ଏକ ୧୨୦ ବାଟାଲିୟନରେ ନୂଆ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଇଛି । ଯାହାଦ୍ବାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ ।"

Deputy CM Pravati Parida Honours Veer Naris and Veer Matas
Deputy CM Pravati Parida Honours Veer Naris and Veer Matas



୩୫ ଜଣ ସମ୍ମାନିତ:

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଭାରତୀୟ ସେନା ସହିତ ଜଡିତ ବୀର ନାରୀ (ଶହୀଦଙ୍କ ପତ୍ନୀ) ଏବଂ ବୀର ମାତା (ଶହୀଦଙ୍କ ମାତା)ଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ଅବଦାନକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ୩୫ ଜଣ ବୀର ନାରୀ ଏବଂ ବୀର ମାତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ଅବଦାନ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବା ସହ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।



ବୀର ନାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ:

ଏହି ଅବସରରେ ଜଣେ ୯୯ କାରଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ଶହୀଦ ସଚିଦାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତଥା ବୀର ନାରୀ ନିବେଦିତା ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, "ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକରାଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ଏତେଟା ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉନି । ୯୯ରୁ ଏଯାବତ ମୁଁ କୌଣସି ମେଡିକାଲ ସୁବିଧା ପାଇନି । ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନା କରିଛୁ । କ୍ୟାଣ୍ଟିନରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଆସି ଫେରିଛି ଯାଇଛି । ସେ ଦିଗ ପ୍ରତି ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ ହେବା ଦରକାର । ସେନାଙ୍କ ପୁଅ, ଝିଅ ଓ ପରିବରା ଉପରେ ନଜର ଦେବା ଦରକାର ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

