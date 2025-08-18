ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦେଶକୁ ବିପଦ ଆସିଲେ ସେମାନେ ନିଜ ଛାତିପାତି ସହି ନିଅନ୍ତି । ନିଜ ଘର ଓ ପରିବାର ଛାଡ଼ି ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି । ଭାରତ ମାତା ଦେହରେ ଟିବେ ବି ଆଞ୍ଚ୍ ଆସିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ । ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା ପାଇଁ ହସି ହସି ଜୀବନ ଦେଇଦିଅନ୍ତି । ଶତ୍ରୁର ଗୁଳିରେ ଟଳି ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ସେହି ବୀର ଯବାନ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦେଖି ସାଲ୍ୟୁଟ କରିବା ପାଇଁ ହାତ ଆପେ ଆପେ ଉଠିଯାଏ । ଆଜି ଠିକ ସେହିପରି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଦେଶ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କ ମାତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପାଦ ଛୁଇଁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ପଛାଇନଥିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆର୍ମି ଷ୍ଟେସନ ହେଡକ୍ବାର୍ଟରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ।
ବୀର ନାରୀ ଓ ବୀର ମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ:
ଅବସର ଥିଲା ବୀର ନାରୀ ଓ ବୀର ମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ୧୨୦ ବାଟାଲିୟନ ତଥା ଆର୍ମି ଷ୍ଟେସନ ହେଡକ୍ବାଟରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଯୋଗଦେଇ ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କ ମାଆ ଓ ପତ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଦମନ ପାଇଁ ତ, କେତେବେଳେ ଦେଶ ମାତୃକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇଥିବା ସେହି ବୀରମାନଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଶହୀଦ ବୀର ଯବାନଙ୍କ ପରିବାରର ମାଆ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରି ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ସମ୍ମାନ ସହ ସ୍ୱୀକୃତି ପତ୍ର ଓ ଅର୍ଥରାଶି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
ସମ୍ମାନିତ କଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:
ଏହି ଅବସରରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ବୀର ନାରୀ ଓ ବୀର ମାତାମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ସମୟ କଟାଇ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା । ଭାରତୀୟ ସେନା, ନୌସେନା ଏବଂ ବାୟୁସେନାର ବୀର ନାରୀ ଏବଂ ବୀର ମାଆମାନଙ୍କ ଅସୀମ ସାହସ, ତ୍ୟାଗ ଓ ଅବଦାନ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଲି । ଆର୍ମି ୱିମେନ୍ସ ୱେଲଫେୟାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ କୃତଜ୍ଞତା ସ୍ୱରୂପ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ସହ ସମ୍ମାନରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଦେଶ ସୁରକ୍ଷାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବୀର ଯବାନଙ୍କ ମା’ ଓ ପତ୍ନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ମି ୱିମେନ୍ସ ୱେଲଫେୟାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏକ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ସେନା ପରିବାରଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏହି ସଂଗଠନର ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ।"
ପୋର୍ଟାଲ ଉନ୍ମୋଚନ:
ଏହି ଅବସରରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ SPARSE ପୋର୍ଟାଲ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଠି ଅବସର ପରେ ସେନା ପରିବାର ବା ସେନା କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଏହି ପୋର୍ଟାଲ୍ ମାଧ୍ଯମରେ ଜଣାଇପାରିବେ । ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ସବୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ସେସବୁ ଜାଣିପାରିବେ । ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସେନେଇ ଅବଗତ ରହିପାରିବେ । ଏହାସହ ଅବସର ପରେ ବା ବୀର ଯବାନଙ୍କ ପରିବାରମାନଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ଓ ସମନ୍ବୟ ରହି ସେମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଜଣିହେବ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଏକ କର୍ମଶାଳା ଜରିଆରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି । କିପରି ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ଯମରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ ସେନେଇ ପ୍ରୟାସ ହୋଇଛି । ଏପରିକି ଆର୍ମି ପରିବାରମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ସହ କିପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ରାଶି ଯୋଗାଇବା, ଭୋକସେନାଲ ଟ୍ରେନିଂ ଜରିଆରେ ସକ୍ଷମ କରିବା, ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ସହ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ଯାଞ୍ଚ ଓ ସେ ଦିଗରେ କିପରି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେନେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ଆର୍ମି ଓ୍ବେଲଫେୟାର ଆସୋସିଏସନ୍ AWWAର ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇ ଏହାର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ସାହାସିକତା ପାଇଁ 6 ଜଣଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକ ପ୍ରଦାନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
'ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର'ରେ ଦେଶର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଦେଖିଲା ସମଗ୍ର ଦୁନିଆ, 2047 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ବିଶ୍ୱର AI ହବ୍: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
ଏନେଇ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସବ୍ ଏରିଆ ବ୍ରିଗେଡ଼ିୟର କମାଣ୍ଡର ତେଜେନ୍ଦର ସିଂ ବାୱା କହିଛନ୍ତି, "ବୀର ନାରୀ ଓ ବୀର ମାତାମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ କେବଳ ଭାରତୀୟ ସେନାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ସମ୍ମାନ । ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୀର ମାତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ଯେପରି ସମ୍ମାନ କଲେ, ଏହା ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉଛି ଯେ, ବୀର ଯବାନଙ୍କ ପରିବାର, ବୀର ମାତା ଓ ବୀର ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଦାୟିତ୍ବ ରହିଛି । ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ । ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, କ୍ଯାଣ୍ଟିନ ସୁବିଧା ଓ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ଦିଗରେ ଅବଗତ ସହ ଏକ ୧୨୦ ବାଟାଲିୟନରେ ନୂଆ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଇଛି । ଯାହାଦ୍ବାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ ।"
୩୫ ଜଣ ସମ୍ମାନିତ:
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଭାରତୀୟ ସେନା ସହିତ ଜଡିତ ବୀର ନାରୀ (ଶହୀଦଙ୍କ ପତ୍ନୀ) ଏବଂ ବୀର ମାତା (ଶହୀଦଙ୍କ ମାତା)ଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ଅବଦାନକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ୩୫ ଜଣ ବୀର ନାରୀ ଏବଂ ବୀର ମାତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ଅବଦାନ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବା ସହ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
ଭାରତୀୟ ସେନା, ନୌସେନା ଏବଂ ବାୟୁସେନାର ବୀର ନାରୀ ଏବଂ ବୀର ମାଆମାନଙ୍କ ଅସୀମ ସାହସ, ତ୍ୟାଗ ଓ ଅବଦାନ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଲି। ଆର୍ମି ୱିମେନ୍ସ ୱେଲଫେୟାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ କୃତଜ୍ଞତା ସ୍ୱରୂପ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ସହ… pic.twitter.com/cuUNHUSEfh— Pravati Parida (@PravatiPOdisha) August 18, 2025
ବୀର ନାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ:
ଏହି ଅବସରରେ ଜଣେ ୯୯ କାରଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ଶହୀଦ ସଚିଦାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତଥା ବୀର ନାରୀ ନିବେଦିତା ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, "ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକରାଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ଏତେଟା ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉନି । ୯୯ରୁ ଏଯାବତ ମୁଁ କୌଣସି ମେଡିକାଲ ସୁବିଧା ପାଇନି । ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନା କରିଛୁ । କ୍ୟାଣ୍ଟିନରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଆସି ଫେରିଛି ଯାଇଛି । ସେ ଦିଗ ପ୍ରତି ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ ହେବା ଦରକାର । ସେନାଙ୍କ ପୁଅ, ଝିଅ ଓ ପରିବରା ଉପରେ ନଜର ଦେବା ଦରକାର ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର