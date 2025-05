ETV Bharat / state

ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ନାମଲେଖା ପାଇଁ କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ? ଅପେକ୍ଷାରେ ୫ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ - PLUS 2 ADMISSION REGISTRATION DELAY

Plus 2 Admission Registration Delay ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Odisha Team Published : May 23, 2025 at 6:06 PM IST | Updated : May 23, 2025 at 7:42 PM IST 2 Min Read

ଭୁବନେଶ୍ବର/ନୟାଗଡ: ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ପରିଚାଳିତ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ୨୦ ଦିନ ହେଲା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲାଣି। ଏପରିକି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ପରିଚାଳିତ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ୧୦ ଦିନ ହେଲା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲାଣି। ହେଲେ ଏପର୍ଜ୍ଯନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇ ପାରିଲାନି। ରାଜ୍ୟରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାସ ହୋଇଥିବା ୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରେ ନାମଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଏନେଇ ସାମ୍ସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ଆମେ 'ଇଟିଭି ଭାରତ' ରିପୋର୍ଟର ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ । ଏନେଇ ସାମ୍ସର ଅଧିକାରୀ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ରଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। Plus 2 Admission Registration Delay (Etv Bharat)

ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଗରେ ରହିଛି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ନାମଲେଖା ପାଇଁ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ସରିଛି। ବିଏଡ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ ସରିଥିବା ବେଳେ ଜୁନ୍ ୧ରେ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଯୁକ୍ତ ତିନି ନାମଲେଖା ଚାଲୁ ରହିଛି। ଯେଭଳି ଭାବରେ ପାଠପଢ଼ାରେ ବାଧା ନ ଉପୁଜେ ସେନେଇ ଉଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନାମଲେଖା ପକ୍ରିୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିନାହିଁ। ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ମାଟ୍ରିକ ରେଜଲ୍ଟ, ଏଥର ପାସ୍ ହାର 94.69% - BSE ODISHA RESULT 2025



ସାମ୍‌ମ୍ସ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ମୋଟ ୨୩୯୭ କଲେଜ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ମୋଟ ସିଟ ସଂଖ୍ୟା ୫ ଲକ୍ଷ ୬୩ ହଜାର ୬୭୭ ସିଟ ରହିଛି । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ କଳା ବିଭାଗରେ ୩ ଲକ୍ଷ ୧୭ ହଜାର ୭୦୮ ସିଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗରେ ସିଟ ସଂଖ୍ୟା ୧ ଲକ୍ଷ ୭୯ ହଜାର ୯୬୫ ରହିଛି। ସେହିପରି ଭାବରେ ବାଣିଜ୍ୟରେ ୪୧ ହଜାର ୯୧୨, ସଂସ୍କୃତରେ ୧୩ ହଜାର ୫୦୪, ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରେ ୧୦ ହଜାର ୫୮୮ ସିଟ୍ ରହିଛି ।

SAMS Odisha (ETV BHARAT ODISHA) ୨୦୨୪-୨୫ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରେ ୫ ଲକ୍ଷ ୬୧ ହଜାର ୬୯୩ ସିଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ୪ ଲକ୍ଷ ୨୮ ହଜାର ୯୧୬ ଜଣ ନାମ ଲେଖାଇ ଥିଲେ ଛତ୍ର ଛାତ୍ରୀ। ତେବେ ୧ ଲକ୍ଷ ୩୨ ହଜାର ୭୭୭ ଟି ସିଟ ଖାଲି ପଡିଥିଲା। ସେହିପରି ଭାବରେ ୨୦୨୩ -୨୪ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରେ ୫ ଲକ୍ଷ ୨୪ ହଜାର ୯୭୮ ଟି ସିଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ୩ ଲକ୍ଷ ୭୧ ହଜାର ୯୮୧ ସିଟ ପୂରଣ ହୋଇଥିଲା ବାକି ୧ ଲକ୍ଷ ୫୨ ହଜାର ୯୯୭ ସିଟ ଖାଲି ପଡିଥିଲା। SAMS Odisha (ETV BHARAT ODISHA) +2 ନାମ ଲେଖା ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର 20 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ +2 ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇନଥିବାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ନାମଲେଖା ବିଳମ୍ବ ହେବା ଦ୍ବାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢା ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ନାମଲେଖା ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ନୟାଗଡର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଘରେ ନବସି ହଷ୍ଟେଲ ରହି ଆଗୁଆ କୋଚିଂ ନେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ,। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର 7 ଦିନ ପରେ ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ସାଇଟ ଖୋଲି ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଲମ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢାରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥିବା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ତୁରନ୍ତ ଏହାର ସମାଧାନ ହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଢ଼ାରେ ଯେପରି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର,ନୟାଗଡ

ଭୁବନେଶ୍ବର/ନୟାଗଡ: ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ପରିଚାଳିତ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ୨୦ ଦିନ ହେଲା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲାଣି। ଏପରିକି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ପରିଚାଳିତ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ୧୦ ଦିନ ହେଲା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲାଣି। ହେଲେ ଏପର୍ଜ୍ଯନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇ ପାରିଲାନି। ରାଜ୍ୟରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାସ ହୋଇଥିବା ୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରେ ନାମଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଏନେଇ ସାମ୍ସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ଆମେ 'ଇଟିଭି ଭାରତ' ରିପୋର୍ଟର ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ । ଏନେଇ ସାମ୍ସର ଅଧିକାରୀ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ରଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। Plus 2 Admission Registration Delay (Etv Bharat)

ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଗରେ ରହିଛି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ନାମଲେଖା ପାଇଁ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ସରିଛି। ବିଏଡ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ ସରିଥିବା ବେଳେ ଜୁନ୍ ୧ରେ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଯୁକ୍ତ ତିନି ନାମଲେଖା ଚାଲୁ ରହିଛି। ଯେଭଳି ଭାବରେ ପାଠପଢ଼ାରେ ବାଧା ନ ଉପୁଜେ ସେନେଇ ଉଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନାମଲେଖା ପକ୍ରିୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିନାହିଁ। ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ମାଟ୍ରିକ ରେଜଲ୍ଟ, ଏଥର ପାସ୍ ହାର 94.69% - BSE ODISHA RESULT 2025



ସାମ୍‌ମ୍ସ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ମୋଟ ୨୩୯୭ କଲେଜ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ମୋଟ ସିଟ ସଂଖ୍ୟା ୫ ଲକ୍ଷ ୬୩ ହଜାର ୬୭୭ ସିଟ ରହିଛି । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ କଳା ବିଭାଗରେ ୩ ଲକ୍ଷ ୧୭ ହଜାର ୭୦୮ ସିଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗରେ ସିଟ ସଂଖ୍ୟା ୧ ଲକ୍ଷ ୭୯ ହଜାର ୯୬୫ ରହିଛି। ସେହିପରି ଭାବରେ ବାଣିଜ୍ୟରେ ୪୧ ହଜାର ୯୧୨, ସଂସ୍କୃତରେ ୧୩ ହଜାର ୫୦୪, ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରେ ୧୦ ହଜାର ୫୮୮ ସିଟ୍ ରହିଛି । SAMS Odisha (ETV BHARAT ODISHA) ୨୦୨୪-୨୫ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରେ ୫ ଲକ୍ଷ ୬୧ ହଜାର ୬୯୩ ସିଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ୪ ଲକ୍ଷ ୨୮ ହଜାର ୯୧୬ ଜଣ ନାମ ଲେଖାଇ ଥିଲେ ଛତ୍ର ଛାତ୍ରୀ। ତେବେ ୧ ଲକ୍ଷ ୩୨ ହଜାର ୭୭୭ ଟି ସିଟ ଖାଲି ପଡିଥିଲା। ସେହିପରି ଭାବରେ ୨୦୨୩ -୨୪ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରେ ୫ ଲକ୍ଷ ୨୪ ହଜାର ୯୭୮ ଟି ସିଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ୩ ଲକ୍ଷ ୭୧ ହଜାର ୯୮୧ ସିଟ ପୂରଣ ହୋଇଥିଲା ବାକି ୧ ଲକ୍ଷ ୫୨ ହଜାର ୯୯୭ ସିଟ ଖାଲି ପଡିଥିଲା। SAMS Odisha (ETV BHARAT ODISHA) +2 ନାମ ଲେଖା ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର 20 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ +2 ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇନଥିବାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ନାମଲେଖା ବିଳମ୍ବ ହେବା ଦ୍ବାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢା ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ନାମଲେଖା ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ନୟାଗଡର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଘରେ ନବସି ହଷ୍ଟେଲ ରହି ଆଗୁଆ କୋଚିଂ ନେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ,। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର 7 ଦିନ ପରେ ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ସାଇଟ ଖୋଲି ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଲମ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢାରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥିବା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ତୁରନ୍ତ ଏହାର ସମାଧାନ ହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଢ଼ାରେ ଯେପରି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର,ନୟାଗଡ

Last Updated : May 23, 2025 at 7:42 PM IST