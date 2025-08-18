Dead body exchange due to wrong coffin sticker, ବାଲେଶ୍ବର: ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇ କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟିପଡୁଥିଲା ଘର । ଶେଷକୃତ୍ୟ ପାଇଁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧା ସରିଥିଲା କୋକେଇ । ମରଶରୀରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ପରିବାର । ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ଆସି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବଦଳିଯାଇଥିଲା ମୃତଦେହ । କଫିନ ଖୋଲି ଦେଖିବା ପରେ ଏ ଆମ ପୁଅ ନୁହଁ ଅନ୍ୟ କିଏ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପରିବାର । ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ବ୍ଲକ ମୁଳିସିଂ ଅଞ୍ଚଳରେ।
ଘଟଣାଟି ଥିଲା ଏମିତି:
ଗ୍ରାମର ରାକେଶ ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଏକ ସଫ୍ଟୱେୟାର କମ୍ପାନୀରେ ସୁପରଭାଇଜର ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଗତ 10 ତାରିଖ ରାତିରେ ସେ ରହୁଥିବା ଘରର ଛାତକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଯିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସ୍ଥିତ ଭିକ୍ଟୋରିଆଲ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରାକେଶଙ୍କର ଗତ 15 ତାରିଖରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
କଫିନରେ ଲାଗିଥିଲା ଭୁଲ ଷ୍ଟିକର:
ସେହିଦିନ ଉକ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ କୋଲକାତାର ସିଲିଗୁରି ଅଞ୍ଚଳର ରାଜୁ ଅଧିକାରୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମରଶରୀରକୁ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ସୋର ଓ ସିଲିଗୁରିକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ହସ୍ପିଟାଲରେ ରାଜୁଙ୍କ ମୃତଦେହ କଫିନରେ ରାକେଶଙ୍କ ଷ୍ଟିକର ଓ ରାକେଶଙ୍କ ମୃତଦେହ କଫିନରେ ରାଜୁଙ୍କ ଷ୍ଟିକର ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀ ଲଗାଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଠିକଣା ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ । ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ମୃତଦେହ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିଲା । ରାକେଶଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆସି ମୃତଦେହ ନେଇ ବାଲେଶ୍ବର ଫେରିଥିଲେ । ମୁଳିସିଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କୋକେଇ ସଜାଯାଇ କଫିନ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ମୃତଦେହ ଦେଖି ଏହା ରାକେଶର ମର ଶରୀରର ନୁହଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ।
କୋଲକାତା ପଳାଇଥିଲା ମରଶରୀର:
ଏହାପରେ ସିଲିଗୁରି ଯାଉଥିବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓ ରାକେଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା । ମୃତ ରାକେଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ସିଲିଗୁରି ଯାଉଥିବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫେରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମୃତ ରାକେଶଙ୍କ ପରିବାର ମୃତଦେହ ଆଣିବା ପାଇଁ କୋଲକାତାର ହଳଦିଆ ଠାରେ ପହଞ୍ଚି ରାସ୍ତାରେ ରାଜୁ ଓ ରାକେଶଙ୍କ ମୃତଦେହ ବଦଳ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏନେଇ ରାକେଶଙ୍କ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି, "ମୃତଦେହ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ବଦଳା ଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟିକର ମାରିକି ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଭୁଲ ଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଫିନ ବକ୍ସ ନେଇକି ଗାଁକୁ ଆସିବା ପରେ ମୃତଦେହ ରାକେଶର ହୋଇନଥିବା ଜାଣିପାରିଥିଲୁ । କଲିକତାକୁ ରାକେଶର ମୃତଦେହ ପଳାଇଥିଲା। ପାଖାପାଖି ପାଞ୍ଚ ଶହ କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ରାତି 2ଟାରେ ହଳଦିଆରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରୁ ରାକେଶର ମୃତଦେହ ନେଇକି ଆସିଲୁ। ମୁଁ ନିଜେ କଫିନ ଖୋଲି ମୁହଁ ଦେଖିକି ନେଇକି ଆସିଲି । ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଯେଉଁ ଏଜେନ୍ସି ଥାଆନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେହି ମାନେ ହିଁ ଭୁଲ ଷ୍ଟିକର ମାରିକି ଦେଇଥିଲେ। "
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର