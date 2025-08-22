ETV Bharat / state

ବିଜୁ ସେତୁ ଦବିଲେ କଥା ସରିଲା, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଯିବାକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ - ROAD WASHED AWAY

ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଡାଳିମ୍ବପୁର ଗାଁରେ ଥିବା ବିଜୁ ସେତୁର ସଂଲଗ୍ନ ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି । ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ।

ଗଜପତି: ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ପରେ ଗୋଷାଣୀ ବ୍ଲକ କେରାଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତର ଡାଳିମ୍ବପୁର ଗାଁର ନିକଟ କେନାଲ ଉପରେ ବିଜୁ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ହେଲା । 3ରୁ 4ଟି ଗାଁର ଲୋକେ ଏହି ସେତୁ ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ଯାତାୟତ କରିଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପୋଲକୁ ଲାଗିଥିବା ରାସ୍ତାର ମାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହା ଏବେ ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଯାତାୟତକୁ ନେଇ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । କାହିଁକିନା ଯଦି ପୋଲ ଦବିଯାଏ ତେବେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ଦେଇ 8ରୁ 10 କିଲୋମଟିର ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ ।

ନିମ୍ନମାନର ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ଅଭିଯୋଗ:

ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଠାରୁ ମାତ୍ର 3କିମି ଦୂର ଗୋଷାଣୀ ବ୍ଲକ କେରାଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତର ଡାଳିମ୍ବପୁର ଗାଁ। ଏହି ଗ୍ରାମ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ମହେନ୍ଦ୍ରତନୟା ନଦୀର ଶଖାରେ ଉପରେ ଏକ ପୋଲ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଡାଳିମ୍ବପୁର, ରାଟିଣି ଆଦି ଗାଁ ଲୋକେ ଯାତାୟତରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରୁଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ପରେ 2023ରେ ବିଜୁ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ହେଲା। ମାତ୍ର ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସି ଯାଇଛି। ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ପୋଲର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଫାଟ ହେବା ସହ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପୋଲର ସଂଲଗ୍ନ ରାସ୍ତାର ମାଟି ପ୍ୟାକିଂ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି। ଫଳରେ କୌଣସି ମୂହୁର୍ତ୍ତରେ ଏହା ଦବିଯାଇ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

ପୋଲ ଧୋଇଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ଯିବାକୁ ପଡିବ:

ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ପୋଲ ଦେଇ 3ରୁ 4ଟି ଗାଁର ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି । ପୋଲ ହେବା ଦ୍ବାରା ଯାତାୟତର ସମୟ ମଧ୍ୟ କମିଛି । ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଯଦି ଏହା ଦବି ଯାଏ ତେବେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଯିବାକୁ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜ୍ୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ଆନ୍ଧ୍ରପଟୁ 8ରୁ 10 କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ । ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗର ମନମୁଖୀ କାମ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ଏହାର ମରାମତି କରିବାକୁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

ଏନେଇ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ସୁନୀଲ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, " ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅମରା ପୋଲ ଉପରେ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ ହୋଇଛି ତାପାଖରେ ରାସ୍ତା ଖାଇ ଯାଇଛି । ଆହୁରି ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଲେ ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ପାଣି ମାଡିଯିବ । 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆରଡି ଓ ଏକଜୁକେଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇନାହିଁ । ଯାହା ଫଳରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । 3ରୁ 4 ଗାଁ ଲୋକେ ଯେଉଁ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇଯିବେ, 8ରୁ 10 କିଲୋମିଟର ଆନ୍ଧ୍ରପଟରୁ ବୁଲି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଆସିବାକୁ ପଡିବ । ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ , ସ୍କୁଲ ପିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳବନ୍ଧୀ ହୋଇଯିବେ । ଗଡଓ୍ବାଲ ଓ ଓ୍ବାଲ କରିକି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏଗୁଡିକ କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ କାମ । ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିବା ଜରୁରୀ । "

ନୂଆ କରି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ପୋଲରେ ଫାଟ ଦେଖାଯିବା ଏବଂ ଏହାର ସଂଲଗ୍ନ ରାସ୍ତା ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ଧୋଇ ହୋଇଯିବା ପଛରେ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଦାୟୀ ବୋଲି ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ଏହାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଖବର ପାଇ ସେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦାରଖ କରିଥିଲେ। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ମାଟି ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ମରାମତି ଶୀଘ୍ର କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ମାର୍ଣ୍ଡି କହିଛନ୍ତି, " 18 ତାରିଖ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ନଦୀରେ ପାଣି ବଡିଯଇଥିଲା । ଡାଳିମ୍ବ ବ୍ରିଜରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ । ବ୍ରିଜର କିଛି ସମସ୍ୟା ହୋଇନି ମାଟି ଖାଲି ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି । କିଛି ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ । ରାସ୍ତା ଭଲ ଅଛି, ରାସ୍ତା ଠାରୁ ଦେଢ ମିଟର ଦୂରରେ ମାଟି ଖାଇଯାଇଛି । ଲୋକଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ । "

ଗ୍ରାମବାସୀ ସନ୍ତୋଷ ବାରିକ କହିଛନ୍ତି, "ଏଇଟା ମହେନ୍ଦ୍ରତନୟା କେନାଲ ଟା । ଏହି ବାଟ ଦେଇ 3ରୁ 4ଟି ଗାଁର ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି । ଡାଳିମ୍ବପୁର, ଅମ୍ବ୍ରା ଏ ବାଟ ଦେଇ ଆନ୍ଧ୍ରା ବି ଯିବେ । ବର୍ଷା ପାଣିରେ ରାସ୍ତା ଧୋଇହୋଇଯାଇଛି । ବିଲରେ ଘାଇ ହୋଇଯାଇଛି । ଗାଁକୁ ଯିବାରୁ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ହେବ । ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କାମ କରାଯାଉ । ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରୋଡ ଖାଇ ହୋଇଯାଇଛି । "

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି

