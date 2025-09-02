କଟକ: ପୁଣି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ । ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ହାରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ପୋଲିସ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ । ପୋଲିସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର 60 ପ୍ରତିଶତ ଶରୀର ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଡାକ୍ତର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ମହିଳାଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ:
ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ସକାଳୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡା ହୋଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ଉକ୍ତ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ହାରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରିବାର ଲୋକେ ସାଲେପୁର ପୋଲିସରକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ଖବର ପାଇଁ ପୋଲିସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ସାଲେପୁର ଡ଼ାକ୍ତରଖାନରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ତେବେ ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀର 60 ପ୍ରତିଶତ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବାରୁ କଟକ ଏସସିବିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଥିବା ଡାକ୍ତର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
'60 ପ୍ରତିଶତ ଜଳିଗଲେ ମହିଳା'
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଡାକ୍ତର ବିଜୟ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି," ଆଜି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ସାଲେପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କର 60 ପ୍ରତିଶତ ଶରୀର ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ କଟକ ଏସସିବିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଛି ।" ତେବେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମହିଳା ଜଣକ ଆତ୍ମାହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କଲେ ? ପାଖରେ କେହି ଥିଲେ କି ନାହିଁ ? ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ କାହିଁକି ଝଗଡା ହେଇଥିଲା ? କେତେ ଦିନଠାରୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରିବାରିକ କଳହ ଲାଗି ଥିଲା ? ଆଦି ଅନେକ ଦିଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ,କଟକ