ରୌପ୍ୟ ନଗରୀରେ ବଢୁଛି ଚାନ୍ଦିମେଢ ଚାହିଦା; ମେଢ ପାଇଁ ରାତି ଦିନ ଏକ କରନ୍ତି ତାରକସି କାରିଗର, ମା'ଙ୍କ କାମ କରି ପୋଷନ୍ତି ପରିବାର

କଟକରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ଚାନ୍ଦିମେଢର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଲାଗେ । ଏପଟେ ସୁନା ମେଢ଼ ଦୌଡ଼ରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମଣ୍ଡପ ଚୌଧୁରୀ ବଜାର । ମେଢ ତିଆରିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତାରକସି କାର୍ଯ୍ୟ ।

Cuttack Silver filigree artist busy making Chandi Medha
Cuttack Silver filigree artist busy making Chandi Medha (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 9, 2025 at 8:41 PM IST

4 Min Read
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ

କଟକ: ତାରକସି କାରିଗରମାନେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ତାରକସି କାର୍ଯ୍ୟରେ । କିଏ ମକୂଟ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ଚାନ୍ଦି ସଫା କରୁଛି । ଆଉ କିଏ ଚାନ୍ଦିକୁ ନିଆଁରେ ତରଳାଉଛି ତ ଆଉ କିଏ ଡିଜାଇନ ଦେଖି ଚାନ୍ଦି ବସାଉଛି । କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତରେ ତାରକାସି କାରିଗରମାନେ । ଭଳିକି ଭଳି ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି କାରିଗରମାନେ । ତେବେ କୌଣସି ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ମା' ଜଗତଜନନୀଙ୍କ ସାଜସଜା ପାଇଁ ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ମେଢ଼ ନିର୍ମାଣରେ ଏମାନେ ମଗ୍ନ । କାରଣ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ର ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କ କାମ ବି ବଢ଼ି ଯାଇଛି ।

Cuttack Silver filigree artist busy making Chandi Medha (ETV Bharat Odisha)

ଚାନ୍ଦିମେଢ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି, ତାରକସି କାରିଗରଙ୍କ ରୋଜଗାର ବଢୁଛି-

ଆଜ୍ଞା ହଁ, ପାଖେଇ ଆସୁଛି କଟକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦଶାହରା । ଚାନ୍ଦିମେଢ, ମା'ଙ୍କ ଗହଣା ସାଜସଜା କାମରେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି ଏହି ତାରକସି କାରିଗରମାନେ । କଟକ ସହରରେ ଚାନ୍ଦିମେଢ ସଂଖ୍ୟା ଧିରେ ଧିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କ କାମ ବି ବଢ଼ି ଯାଇଛି । ମେଢ଼ ଗୁଡିକ ଦର୍ଶନୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି । ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଚାନ୍ଦିମେଢ ଅର୍ଡର ଆସିବା ପରେ ଏମାନଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ରୋଜଗାର ବି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯାଏ । କେବଳ ନୂତନ ମେଢ଼ ନିର୍ମାଣ କାହଁକି ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟକ ବର୍ଷ ମେଢ଼ ସଫା କରିବା କାମ କରି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ନିଜର ପରବାର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି ଏମାନେ । 50ରୁ 60 ତାରକସି କାରିଗର ଏହି ଚାନ୍ଦିମେଢରୁ ବେଶ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି । ଏହି ପରମ୍ପରା ଏବେକାର ନୁହେଁ ବରଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏପରି କାମ କରି ନିଜର ପରିବାର ଚଲାଇପାରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ।

Cuttack Silver filigree artist busy making Chandi Medha
Cuttack Silver filigree artist busy making Chandi Medha (ETV Bharat Odisha)

ମା'ଙ୍କ କାମ କଲେ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୁଏ ନାହିଁ-

କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ମା'ଙ୍କ କାମ କରିବା ସମୟରେ ଭକ୍ତିର ସହ କାମ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଏପରିକି ଏମାନେ ବି କେବେ ଥକି ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ । ଯେତେ ସମୟ କାମ କରିଲେ ବି ମା'ଙ୍କ କାମ କଲେ କେବେ ସମୟ ଜଣା ପଡ଼େନାହିଁ କିମ୍ବା ଶରୀର ବି ଅସୁସ୍ଥ ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାରକସି କାରିଗର । ଯଦି ବି କେବେ ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ ତେବେ ମା'ଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ହଠାତ ଭଲ ହୋଇଯାଏ ବୋଲି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ତରକସି କାମ କରୁଥିବା କାରିଗର ମାନେ କହିଛନ୍ତି ।

Cuttack Silver filigree artist busy making Chandi Medha
Cuttack Silver filigree artist busy making Chandi Medha (ETV Bharat Odisha)
ରୌପ୍ୟ ନଗରୀରେ 37 ଚାନ୍ଦିମେଢ-
ରୌପ୍ୟ ନଗରୀ ସହର କଟକର ରହିଛି ଅନେକ ପରମ୍ପରା । ବିଶେଷକରି ଦଶହରାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଇତିହାସ ରହିଛି । ଚାନ୍ଦିମେଢ଼ ଏହାର ଏକ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ । ଦଶହରା ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ କଟକ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି । କାରଣ ଚାନ୍ଦି ମେଢ ଟିକେ ନଦେଖିଲେ ଦଶହରା ଯେମିତି ଅଧୁରା ରହିଯାଏ । ସହରରେ ପୂର୍ବରୁ 35 ଟି ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ଥିଲା ମାତ୍ର ଚଳିତବର୍ଷ ଦୁଇଟି ନୂଆ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼କୁ ମିଶାଇ 37ରେ ପହଂଚି ଲାଣି । ମାତ୍ର ଏହି ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ କେବେ ହୋଇଥିଲା ? କେଉଁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରଥମ ଚାନ୍ଦି ହୋଇଥିଲା ? ଆଉ କେତେ ଚାନ୍ଦିରେ ପ୍ରଥମ ମେଢ଼ ହୋଇଥିଲା ? ଏନେଇ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଅଜଣା ଥିବ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦେଶରେ କେଉଁ ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରଥମ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ହୋଇଥିଲା ।


କୁହାଯାଏ କଟକ ସହର, ରୌପ୍ୟ ନଗରୀର ସହର । ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗର କଣ ଯଥାର୍ଥତା ରହିଛି ? କାହିଁକି କଟକ ସହରକୁ ରୌପ୍ୟ ନଗରୀ କୁହାଯାଏ ? ସହରର ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ସହ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି କି ? ଏକଥା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ । ଏପଟେ ଦିନକୁ ଦିନ କଟକ ସହରରେ ଚାନ୍ଦିମେଢ଼ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଆପଣ ମାନେ ଦଶହରାରେ କଟକ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଚାନ୍ଦିମେଢ଼ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି।ଜାଣିଛନ୍ତି କି, ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦି ମଣ୍ଡପ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଚାନ୍ଦି ମେଢ ! ଆପଣ କଟକ ସହରରେ ଦେଖୁଥିବା ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ମଧ୍ୟରୁ ଏମିତି ଏକ ମଣ୍ଡପ ରହିଛି, ଯାହା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼...!

Cuttack Silver filigree artist busy making Chandi Medha
Cuttack Silver filigree artist busy making Chandi Medha (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରଥମ ଚାନ୍ଦିମେଢ ମଣ୍ଡପ କଟକ ଚୌଧୁରୀ ପୂଜା ବଜାର-

ଏକଥା ଆମେ କହୁ ନାହୁଁ ବରଂ ଏହାର ଇତିହାସ ରହିଛି । ଏହି ମଣ୍ଡପ ହେଉଛି କଟକ ଚୌଧୁରୀ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ।୧୯୫୫ ମସିହାରେ ଏହି ମଣ୍ଡପରେ ଯଦିଓ ଚାନ୍ଦିମେଢ଼ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ମାତ୍ର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ ୧୯୫୬ ମସିହାରେ ମଣ୍ଡପରେ ଲାଗିଥିଲା । ପ୍ରାୟ ଅଢେଇ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାନ୍ଦିରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଚାନ୍ଦିମେଢ଼ । ତେବେ ଏହା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଚାନ୍ଦିମେଢ଼ ଭାବେ ମଣ୍ଡପରେ ଲାଗିଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ମଣ୍ଡପ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗେଇ ସୁନାମେଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ।

କେତେ ବାଟ ଆଗେଇଛି ସୁନା ମେଢ କାମ ?

ଏବେ ଏହି ମଣ୍ଡପରେ ଦେବୀଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ଵ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର, ମକୁଟ ସୁନା କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ମଣ୍ଡପର ପ୍ରାୟ 40 ପ୍ରତିଶତ ସୁନା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି । ପ୍ରାୟ 20 ରୁ 25 କେଜିର ସୁନା ଏହି ମେଢ଼ରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଗତବର୍ଷ 11ଟି 'କଲମା' ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 'ଓଁ' ବି ରହିଛି । ମାତ୍ର ସୁନାରଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଏଥର ନୂଆ ସୁନା କିଣା ଯାଇନାହିଁ । ତେବେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହି ମଣ୍ଡପ ସୁନା ମେଢ଼ କରିବ ବୋଲି ପୂଜା କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗୋପାଳଜୀୟୁ ଲେନ ଏବଂ ଯୋବ୍ରାରେ ଦୁଇଟି ନୂଆ ଚାନ୍ଦିମେଢ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।

Cuttack Silver filigree artist busy making Chandi Medha
Cuttack Silver filigree artist busy making Chandi Medha (ETV Bharat Odisha)

ଚାନ୍ଦି ମେଢ ଚାହିଦା ବଢୁଛି, ସରକାରଙ୍କ କିଛି ଅନୁଦାନ ନାହିଁ-

"ମୋଢ ତିଆରି କରିବାକୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଲାଗିଥାଏ । ମଣ୍ଡପମାନେ ଚାନ୍ଦି ଦେଲେ କାମ ହୁଏ । ଡିଜାଇନ ଅନୁସାରେ ମେଢ ହୁଏ । 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ 3 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ରୂପା ଲାଗେ । ମେଢ ଡିଜାଇନ ପୂଜା କମିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି । ଏହା ଆମ ବାପାଙ୍କ 50 ବର୍ଷର ଦୋକାନ । ମୋର 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାମ । ଚାନ୍ଦି ମେଢ ବଢୁଛି । ମାଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ଚାହିଦା ବଢିଛି । ଦଶହରା ପାଇଁ 6 ମାସ କାମ ଚାଲେ । ବର୍ଷେ ଚଳନ୍ତି କାରିଗର ପରିବାର । ସରକାର କିଛି ଅନୁଦାନ ଦେଇନାହାଁନ୍ତି । ଝାରପଡା, ନୟାଗଡ, ଏପରି ଆଖପାଖରୁ ଆସିଥାଏ ମେଢ କାମ ପାଇଁ ଅର୍ଡର । ଆମେ 6ରୁ 7ଟି ମେଢ ତିଆରି କରି ସାରିଛୁ । ଚାନ୍ଦି ଲଗାତାର ଦେଲେ ମେଢ ତିଆରି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଲାଗେ । ଚାନ୍ଦି ମେଢ ସଫା ପାଇଁ 10ରୁ 12 ଦିନ ଲାଗେ, କହିଛନ୍ତି ତାରକସି କାରିଗର ବିଜୟ କୁମାର ଦେ

ମା'ଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କାମ ଚାଲେ-

"ମାଙ୍କ କାମ ପାଇଁ 6 ମାସରୁ ଏକ ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଏ ମେଢ କାମ । ରାତି ଦିନ ଲାଗିକି କାମ ସାରୁ । ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କାମ ଚାଲେ । ଆମେ ରାତି ସାରା ବସି କାମ କରୁ । କାମ ବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ ନାହିଁ," କହିଛନ୍ତି ତାରକସି କାରିଗର ଅରକ୍ଷିତ ସାହୁ

Cuttack Silver filigree artist busy making Chandi Medha
Cuttack Silver filigree artist busy making Chandi Medha (ETV Bharat Odisha)

12 ବର୍ଷରୁ କାମ କରୁଛି-

"12 ବର୍ଷରୁ କାମ କରୁଛି । ଦି ପାଇସା ରୋଜଗାର ହୁଏ । ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ହୁଏ । କାମ କଲା ବେଳେ ଟେନସନ ରୁହେ । ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାର କାମ ହୁଏ । ମା'ଙ୍କର କାମ ସକାଳ 6ରୁ ରାତି 1ଟା ଯାଏଁ ହୁଏ," କହିଛନ୍ତି ତାରକସି କାରିଗର ଧିରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ

Cuttack Silver filigree artist busy making Chandi Medha
Cuttack Silver filigree artist busy making Chandi Medha (ETV Bharat Odisha)

"1556 ମସିହାରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚୌଧୁରୀ ବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପକ୍ଷରୁ ଅଢେଇ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ ହୋଇଥିଲା । ଏବେ ସୁନା ମେଢ ତିଆରି ଚାଲିଛି । ମା'ଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଗହଣା ଅଳଙ୍କାର କାମ ସରିଛି । 11ଟି 'କଲମା, ଓଁ' କାମ ସରିଛି । ଆଶା ରହିଛି ଆମେ ସୁନା ମେଢ କାମ ସାରିବୁ । ଅଢେଇ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ 3 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଭିତରେ ଲାଗିଥାଏ ରୂପା ଚାନ୍ଦିମେଢ ପାଇଁ," କହିଛନ୍ତି ଚୌଧୁରୀ ବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ସମ୍ପାଦକ ଶିବଦାସ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

