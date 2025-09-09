ରୌପ୍ୟ ନଗରୀରେ ବଢୁଛି ଚାନ୍ଦିମେଢ ଚାହିଦା; ମେଢ ପାଇଁ ରାତି ଦିନ ଏକ କରନ୍ତି ତାରକସି କାରିଗର, ମା'ଙ୍କ କାମ କରି ପୋଷନ୍ତି ପରିବାର
କଟକରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ଚାନ୍ଦିମେଢର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଲାଗେ । ଏପଟେ ସୁନା ମେଢ଼ ଦୌଡ଼ରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମଣ୍ଡପ ଚୌଧୁରୀ ବଜାର । ମେଢ ତିଆରିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତାରକସି କାର୍ଯ୍ୟ ।
Published : September 9, 2025 at 8:41 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
କଟକ: ତାରକସି କାରିଗରମାନେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ତାରକସି କାର୍ଯ୍ୟରେ । କିଏ ମକୂଟ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ଚାନ୍ଦି ସଫା କରୁଛି । ଆଉ କିଏ ଚାନ୍ଦିକୁ ନିଆଁରେ ତରଳାଉଛି ତ ଆଉ କିଏ ଡିଜାଇନ ଦେଖି ଚାନ୍ଦି ବସାଉଛି । କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତରେ ତାରକାସି କାରିଗରମାନେ । ଭଳିକି ଭଳି ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି କାରିଗରମାନେ । ତେବେ କୌଣସି ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ମା' ଜଗତଜନନୀଙ୍କ ସାଜସଜା ପାଇଁ ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ମେଢ଼ ନିର୍ମାଣରେ ଏମାନେ ମଗ୍ନ । କାରଣ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ର ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କ କାମ ବି ବଢ଼ି ଯାଇଛି ।
ଚାନ୍ଦିମେଢ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି, ତାରକସି କାରିଗରଙ୍କ ରୋଜଗାର ବଢୁଛି-
ଆଜ୍ଞା ହଁ, ପାଖେଇ ଆସୁଛି କଟକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦଶାହରା । ଚାନ୍ଦିମେଢ, ମା'ଙ୍କ ଗହଣା ସାଜସଜା କାମରେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି ଏହି ତାରକସି କାରିଗରମାନେ । କଟକ ସହରରେ ଚାନ୍ଦିମେଢ ସଂଖ୍ୟା ଧିରେ ଧିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କ କାମ ବି ବଢ଼ି ଯାଇଛି । ମେଢ଼ ଗୁଡିକ ଦର୍ଶନୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି । ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଚାନ୍ଦିମେଢ ଅର୍ଡର ଆସିବା ପରେ ଏମାନଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ରୋଜଗାର ବି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯାଏ । କେବଳ ନୂତନ ମେଢ଼ ନିର୍ମାଣ କାହଁକି ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟକ ବର୍ଷ ମେଢ଼ ସଫା କରିବା କାମ କରି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ନିଜର ପରବାର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି ଏମାନେ । 50ରୁ 60 ତାରକସି କାରିଗର ଏହି ଚାନ୍ଦିମେଢରୁ ବେଶ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି । ଏହି ପରମ୍ପରା ଏବେକାର ନୁହେଁ ବରଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏପରି କାମ କରି ନିଜର ପରିବାର ଚଲାଇପାରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ।
ମା'ଙ୍କ କାମ କଲେ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୁଏ ନାହିଁ-
କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ମା'ଙ୍କ କାମ କରିବା ସମୟରେ ଭକ୍ତିର ସହ କାମ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଏପରିକି ଏମାନେ ବି କେବେ ଥକି ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ । ଯେତେ ସମୟ କାମ କରିଲେ ବି ମା'ଙ୍କ କାମ କଲେ କେବେ ସମୟ ଜଣା ପଡ଼େନାହିଁ କିମ୍ବା ଶରୀର ବି ଅସୁସ୍ଥ ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାରକସି କାରିଗର । ଯଦି ବି କେବେ ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ ତେବେ ମା'ଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ହଠାତ ଭଲ ହୋଇଯାଏ ବୋଲି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ତରକସି କାମ କରୁଥିବା କାରିଗର ମାନେ କହିଛନ୍ତି ।
କୁହାଯାଏ କଟକ ସହର, ରୌପ୍ୟ ନଗରୀର ସହର । ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗର କଣ ଯଥାର୍ଥତା ରହିଛି ? କାହିଁକି କଟକ ସହରକୁ ରୌପ୍ୟ ନଗରୀ କୁହାଯାଏ ? ସହରର ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ସହ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି କି ? ଏକଥା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ । ଏପଟେ ଦିନକୁ ଦିନ କଟକ ସହରରେ ଚାନ୍ଦିମେଢ଼ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଆପଣ ମାନେ ଦଶହରାରେ କଟକ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଚାନ୍ଦିମେଢ଼ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି।ଜାଣିଛନ୍ତି କି, ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦି ମଣ୍ଡପ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଚାନ୍ଦି ମେଢ ! ଆପଣ କଟକ ସହରରେ ଦେଖୁଥିବା ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ମଧ୍ୟରୁ ଏମିତି ଏକ ମଣ୍ଡପ ରହିଛି, ଯାହା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼...!
ପ୍ରଥମ ଚାନ୍ଦିମେଢ ମଣ୍ଡପ କଟକ ଚୌଧୁରୀ ପୂଜା ବଜାର-
ଏକଥା ଆମେ କହୁ ନାହୁଁ ବରଂ ଏହାର ଇତିହାସ ରହିଛି । ଏହି ମଣ୍ଡପ ହେଉଛି କଟକ ଚୌଧୁରୀ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ।୧୯୫୫ ମସିହାରେ ଏହି ମଣ୍ଡପରେ ଯଦିଓ ଚାନ୍ଦିମେଢ଼ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ମାତ୍ର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ ୧୯୫୬ ମସିହାରେ ମଣ୍ଡପରେ ଲାଗିଥିଲା । ପ୍ରାୟ ଅଢେଇ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାନ୍ଦିରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଚାନ୍ଦିମେଢ଼ । ତେବେ ଏହା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଚାନ୍ଦିମେଢ଼ ଭାବେ ମଣ୍ଡପରେ ଲାଗିଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ମଣ୍ଡପ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗେଇ ସୁନାମେଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ।
କେତେ ବାଟ ଆଗେଇଛି ସୁନା ମେଢ କାମ ?
ଏବେ ଏହି ମଣ୍ଡପରେ ଦେବୀଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ଵ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର, ମକୁଟ ସୁନା କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ମଣ୍ଡପର ପ୍ରାୟ 40 ପ୍ରତିଶତ ସୁନା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି । ପ୍ରାୟ 20 ରୁ 25 କେଜିର ସୁନା ଏହି ମେଢ଼ରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଗତବର୍ଷ 11ଟି 'କଲମା' ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 'ଓଁ' ବି ରହିଛି । ମାତ୍ର ସୁନାରଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଏଥର ନୂଆ ସୁନା କିଣା ଯାଇନାହିଁ । ତେବେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହି ମଣ୍ଡପ ସୁନା ମେଢ଼ କରିବ ବୋଲି ପୂଜା କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗୋପାଳଜୀୟୁ ଲେନ ଏବଂ ଯୋବ୍ରାରେ ଦୁଇଟି ନୂଆ ଚାନ୍ଦିମେଢ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।
ଚାନ୍ଦି ମେଢ ଚାହିଦା ବଢୁଛି, ସରକାରଙ୍କ କିଛି ଅନୁଦାନ ନାହିଁ-
"ମୋଢ ତିଆରି କରିବାକୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଲାଗିଥାଏ । ମଣ୍ଡପମାନେ ଚାନ୍ଦି ଦେଲେ କାମ ହୁଏ । ଡିଜାଇନ ଅନୁସାରେ ମେଢ ହୁଏ । 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ 3 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ରୂପା ଲାଗେ । ମେଢ ଡିଜାଇନ ପୂଜା କମିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି । ଏହା ଆମ ବାପାଙ୍କ 50 ବର୍ଷର ଦୋକାନ । ମୋର 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାମ । ଚାନ୍ଦି ମେଢ ବଢୁଛି । ମାଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ଚାହିଦା ବଢିଛି । ଦଶହରା ପାଇଁ 6 ମାସ କାମ ଚାଲେ । ବର୍ଷେ ଚଳନ୍ତି କାରିଗର ପରିବାର । ସରକାର କିଛି ଅନୁଦାନ ଦେଇନାହାଁନ୍ତି । ଝାରପଡା, ନୟାଗଡ, ଏପରି ଆଖପାଖରୁ ଆସିଥାଏ ମେଢ କାମ ପାଇଁ ଅର୍ଡର । ଆମେ 6ରୁ 7ଟି ମେଢ ତିଆରି କରି ସାରିଛୁ । ଚାନ୍ଦି ଲଗାତାର ଦେଲେ ମେଢ ତିଆରି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଲାଗେ । ଚାନ୍ଦି ମେଢ ସଫା ପାଇଁ 10ରୁ 12 ଦିନ ଲାଗେ, କହିଛନ୍ତି ତାରକସି କାରିଗର ବିଜୟ କୁମାର ଦେ ।
ମା'ଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କାମ ଚାଲେ-
"ମାଙ୍କ କାମ ପାଇଁ 6 ମାସରୁ ଏକ ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଏ ମେଢ କାମ । ରାତି ଦିନ ଲାଗିକି କାମ ସାରୁ । ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କାମ ଚାଲେ । ଆମେ ରାତି ସାରା ବସି କାମ କରୁ । କାମ ବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ ନାହିଁ," କହିଛନ୍ତି ତାରକସି କାରିଗର ଅରକ୍ଷିତ ସାହୁ ।
12 ବର୍ଷରୁ କାମ କରୁଛି-
"12 ବର୍ଷରୁ କାମ କରୁଛି । ଦି ପାଇସା ରୋଜଗାର ହୁଏ । ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ହୁଏ । କାମ କଲା ବେଳେ ଟେନସନ ରୁହେ । ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାର କାମ ହୁଏ । ମା'ଙ୍କର କାମ ସକାଳ 6ରୁ ରାତି 1ଟା ଯାଏଁ ହୁଏ," କହିଛନ୍ତି ତାରକସି କାରିଗର ଧିରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ।
"1556 ମସିହାରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚୌଧୁରୀ ବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପକ୍ଷରୁ ଅଢେଇ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ ହୋଇଥିଲା । ଏବେ ସୁନା ମେଢ ତିଆରି ଚାଲିଛି । ମା'ଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଗହଣା ଅଳଙ୍କାର କାମ ସରିଛି । 11ଟି 'କଲମା, ଓଁ' କାମ ସରିଛି । ଆଶା ରହିଛି ଆମେ ସୁନା ମେଢ କାମ ସାରିବୁ । ଅଢେଇ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ 3 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଭିତରେ ଲାଗିଥାଏ ରୂପା ଚାନ୍ଦିମେଢ ପାଇଁ," କହିଛନ୍ତି ଚୌଧୁରୀ ବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ସମ୍ପାଦକ ଶିବଦାସ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ ।
