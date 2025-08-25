ETV Bharat / state

ନା କହିପାରନ୍ତି ନା ଶୁଣିପାରନ୍ତି, ଠାରରେ ବାଢୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଦାତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ଅର୍ଘ୍ୟ - CUTTACK SILENT CREATORS GANESH PUJA

କଟକ ତୁଳସୀପୁରର ମୁକ ଓ ବଧିର ସଂଘ । 15 ବର୍ଷ ଧରି ଗଢୁଛନ୍ତି ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷାରେ କରୁଛନ୍ତି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ।

Cuttack silent creators deaf dumb ganesh chaturthi celebration
Cuttack silent creators deaf dumb Ganesh chaturthi celebration (ETV Bharat Odisha)
Published : August 25, 2025 at 7:55 PM IST

ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ନାରାୟଣ ସାହୁ

Deaf Dumb Community Ganesh Chaturthi କଟକ: ‘ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଯୁବକ...ପାଟିରେ ନୁହେଁ ଠାର ଠାରରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି...କାହାରିକୁ ନିଶ୍ବାସ ମାରିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ...ନିଜ ନିଜ କାମରେ ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ । ଦୂରରୁ ଏସବୁ ଯିଏ ଦେଖିବ ସିଏ ଭାବିବ କଲେଜ ପଢୁଆ କିଛି ଯୁବକ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ହୁଏତଃ ସାଧାରଣ ଲାଗିପାରେ । କିନ୍ତୁ ଏହା ଅସାଧାରଣ । କାହିଁକି ନା ସେମାନେ କଥା କହିପାରନ୍ତିନି...କି ଶୁଣି ପାରନ୍ତିନି... ନିଜେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢି ଦିଅନ୍ତି, ଠାର ଠାରରେ ପୂଜା କରନ୍ତି । ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସମୟ ଧରି ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟଙ୍କୁ ବାଢୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତିର ଅର୍ଘ୍ୟ । ଗଳି ଗଳିରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ହୁଏ କିନ୍ତୁ କଟକ ତୁଳସୀପୁର ମୂକ ବଧିର ସଂଘର ଏହି ପୂଜା ଅନ୍ୟଠୁ ଭିନ୍ନ ଓ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର । ଗଣେଶ ପୂଜା ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟରେ ଦେଖିବା ‘ଠାରରେ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ଅର୍ଘ୍ୟ’ ।

Cuttack silent creators deaf dumb Ganesh chaturthi celebration (ETV Bharat Odisha)

କହିପାରନ୍ତିନି, ଶୁଣିପାରନ୍ତିନି ଠାରରେ ଗଣେଶ ପୂଜା:

କୁହାଯାଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ କୌଣସି ଭାଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ମନରେ ଭକ୍ତି ଥିଲେ, ପୂଜାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଭଗବାନ । ଏକଥାକୁ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ବୁଝିଛନ୍ତି କଟକ ତୁଳସୀପୁର ମୂକ ବଧିର ସଂଘ କ୍ଲବର ଏହି ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ । ସେମାନେ ନା କହିପାରନ୍ତି, ନା ଶୁଣିପାରନ୍ତି..କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁକ ଓ ବଧିର । ଭଗବାନ ସିନା ତାଙ୍କୁ ମୁକ ବଧିର ଭାବେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି ସୃଜନଶୀଳତାର ଅପୂର୍ବ ସମ୍ଭାର । ନିଜେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି । ଠାରରେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ।

Deaf And Dumb Community Celebrates Ganesh Chaturthi
ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ମୂକ ବଧିର ସଂଘ କ୍ଲବର ଯୁବକମାନେ (ETV Bharat Odisha)

କେତେ ବର୍ଷ ହେବ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ?


ଏହି ଯୁବକମାନେ ନିଜ କ୍ଲବରେ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ହେବ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି । ମାତ୍ର 14 /15 ବର୍ଷ ହେବ ଏମାନେ ନିଜେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂଜା କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାମ କରିଥାନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 400ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ମୁକ ବଧିର ଶ୍ରେଣୀର ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀ କଟକ ତୁଳସୀପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସେମାନଙ୍କ ସଂଘ କ୍ଲବରେ (Tulashipur Deaf And Dumb Club Cuttack) ହିଁ ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି କିଣି ପୂଜା କରୁଥିଲେ ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ କଥା କେହି ବୁଝି ପାରୁ ନଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିଜେ ନିଜେ ସମସ୍ତ କାମ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ । 3 ରୁ 4 ଜଣ ମୁକ ବଧିର ଛାତ୍ର ମାନେ ଖପୁରିଆ ITIରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ନିଜେ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ।

Deaf And Dumb Community Celebrates Ganesh Chaturthi
Cuttack district Association Of The Deaf Sign Board (ETV Bharat Odisha)

ମାଟି ଆଣିବାଠୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢିବା ସ୍ବୟଂ କରନ୍ତି:
ଗଣେଶ ପୂଜାର ଠିକ୍‌ 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି । ପୂଜା କିପରି ସୂଚାରୁ ରୂପେ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଗଣେଶ ପୂଜା 2 ମାସ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ବସେ । ମୂର୍ତ୍ତି କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କଞ୍ଚାମାଲ କେଉଁଠୁ ଆସିବ ସେନେଇ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବଣ୍ଟନ କରି କାମରେ ଲାଗି ଯାଆନ୍ତି ।

କିପରି ହୁଏ ପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତି ?

ଚହଟା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚିକିଟା ମାଟି ଆଣିବା ହେଉ ଅବା ଗଡ଼ ଗଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନଡା ଆଣିବା ହେଉ, କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିବା ହେଉ ଏ ସମସ୍ତ କାମ, ଠିକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିଥାନ୍ତି ଏମାନେ । ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପରେ ଏବଂ ଛୁଟି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ହିଁ ମୂର୍ତ୍ତି କାମ କରିଥାନ୍ତି । ଫଳରେ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କାମ ଶେଷ କରିଥାନ୍ତି ।

Deaf And Dumb Community Celebrates Ganesh Chaturthi
Deaf And Dumb Community Celebrates Ganesh Chaturthi (ETV Bharat Odisha)

ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଶିଖି ଗଢି ଦିଅନ୍ତି ଗଣପତିଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି:

ଦିନ ଥିଲା ଏହି କ୍ଲବ ବାହାରୁ ମୂର୍ତ୍ତି କିଣି ଗଣେଶ ପୂଜା କରୁଥିଲେ । ଯେପରି ମୂର୍ତ୍ତି ଚାହୁଁଥିଲେ କଥା କହିପାରୁନଥିବାରୁ କେହି ସେମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝି ପାରିନଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ ନିଜେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବେ । ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇନଥିଲେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁଟରୁ ଶିଖି ଗଜାନନଙ୍କ ଅତି ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରନ୍ତି ଏହି ଯୁବକମାନେ । 10 ଫୁଟ୍‌ ଉଚ୍ଚତାର ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଯୁବକମାନେ ।


ପୂଜା ପାଇଁ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆସେ ?

ପୂଜା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ସେସବୁକୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଆଦାୟ କରିଥାନ୍ତି । ଏମିତିକି ତୁଳସୀପୁର ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି । ପୂଜା ଦୋକାନରେ ଏମାନଙ୍କ ଠାର କେହି ବୁଝି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ ଏକ କାଗଜରେ ଲେଖି ଦୋକାନରୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିଥାନ୍ତି ।

Deaf And Dumb Community Celebrates Ganesh Chaturthi
କଟକ ତୁଳସୀପୁରରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା 10 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

ଠାରରେ ମନ୍ତ୍ର, ବୁଝନ୍ତି ଗଜାନନ:

ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ବେଶ ଧୂମଧାମରେ କରନ୍ତି ଯୁବକମାନେ । ଏପରିକି ବିନା ପୂଜକରେ ନିଜେ ପୂଜା କରନ୍ତି । ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷାରେ ମନ୍ତ୍ରପାଠ କରନ୍ତି । ପୂଜା ସମୟରେ ଏକ ବୋର୍ଡରେ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷାରେ ପୂଜା ବାବଦରେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଲେଖାଯାଏ । କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ ପୂଜା ହେବ ଏବଂ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି କେତେବେଳେ ଦିଆଯିବ ? ସବୁକିଛି ବୋର୍ଡରେ ଲେଖାହୋଇଥାଏ ।

ଯଦିଓ ସେମାନେ କଥା କହିପାରନ୍ତିନି କି ଶୁଣିପାରନ୍ତିନି । ଇଟିଭି ଭାରତରେ ଆମେ କିପରି ଗଣେଶ ପୂଜା ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିଥିଲୁ । ଏହି କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟ ବା ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର କୃଷ୍ଣ ନାୟକ ଠାର ଭାଷାରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ ।

Deaf And Dumb Community Celebrates Ganesh Chaturthi
ହାତରେ ମାତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ, ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଯୁବକ (ETV Bharat Odisha)

‘ଭଗବାନଙ୍କ ଉପହାର’

ମୁକ ବଧିର ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ଅଭି ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ‘40 ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ସଂଘ । ଏଥିରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ 450 ପାଖାପାଖି ପୁଅ-ଝିଅ ଅଛନ୍ତି । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଏମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି କିଣି ଆଣି ପୂଜା କରୁଥିଲେ । ପରେ ଆଇଟିଆଇରେ ପଢୁଥିବା କିଛି ଛାତ୍ର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ କିଣିକି କାହିଁକି ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିବା ନିଜେ ତିଆରି କରିବା । କଥା କହିପାରନ୍ତିନି, ଶୁଣିପାରନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପହାର । ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ କରନ୍ତି । 450 ପିଲା ନିଜେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରନ୍ତି, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି ।’

Deaf And Dumb Community Celebrates Ganesh Chaturthi
ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ମୂକ ବଧିର ସଂଘ କ୍ଲବର ଯୁବକମାନେ (ETV Bharat Odisha)

‘ମନେ ମନେ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲନ୍ତି ପୂଜା କରନ୍ତି । ଏପରିକି ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷାରେ ସବୁକିଛି ବୋର୍ଡରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ । ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବାର ସମୟ ଆସିଲେ ଯିଏ ପୂଜା କରୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ଠାରରେ କଥା ହୋଇ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦିଅନ୍ତି । ପୂଜା ପାଇଁ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ।’ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ

Deaf And Dumb Community Celebrates Ganesh Chaturthi
ନାଁ ଶୁଣି ପାରନ୍ତି ନାଁ କିଛି କହି ପାରନ୍ତି ମାତ୍ର ପୂଜା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି 10 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

ହୁଏତ ସେମାନେ ଅକ୍ଷମତାର ଆୟତ୍ତକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସକ୍ଷମତାର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର । ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବିଶ୍ବକର୍ମା ସମାଜ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଦେଉଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

