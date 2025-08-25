ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Deaf Dumb Community Ganesh Chaturthi କଟକ: ‘ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଯୁବକ...ପାଟିରେ ନୁହେଁ ଠାର ଠାରରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି...କାହାରିକୁ ନିଶ୍ବାସ ମାରିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ...ନିଜ ନିଜ କାମରେ ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ । ଦୂରରୁ ଏସବୁ ଯିଏ ଦେଖିବ ସିଏ ଭାବିବ କଲେଜ ପଢୁଆ କିଛି ଯୁବକ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ହୁଏତଃ ସାଧାରଣ ଲାଗିପାରେ । କିନ୍ତୁ ଏହା ଅସାଧାରଣ । କାହିଁକି ନା ସେମାନେ କଥା କହିପାରନ୍ତିନି...କି ଶୁଣି ପାରନ୍ତିନି... ନିଜେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢି ଦିଅନ୍ତି, ଠାର ଠାରରେ ପୂଜା କରନ୍ତି । ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସମୟ ଧରି ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟଙ୍କୁ ବାଢୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତିର ଅର୍ଘ୍ୟ । ଗଳି ଗଳିରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ହୁଏ କିନ୍ତୁ କଟକ ତୁଳସୀପୁର ମୂକ ବଧିର ସଂଘର ଏହି ପୂଜା ଅନ୍ୟଠୁ ଭିନ୍ନ ଓ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର । ଗଣେଶ ପୂଜା ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟରେ ଦେଖିବା ‘ଠାରରେ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ଅର୍ଘ୍ୟ’ ।
କହିପାରନ୍ତିନି, ଶୁଣିପାରନ୍ତିନି ଠାରରେ ଗଣେଶ ପୂଜା:
କୁହାଯାଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ କୌଣସି ଭାଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ମନରେ ଭକ୍ତି ଥିଲେ, ପୂଜାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଭଗବାନ । ଏକଥାକୁ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ବୁଝିଛନ୍ତି କଟକ ତୁଳସୀପୁର ମୂକ ବଧିର ସଂଘ କ୍ଲବର ଏହି ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ । ସେମାନେ ନା କହିପାରନ୍ତି, ନା ଶୁଣିପାରନ୍ତି..କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁକ ଓ ବଧିର । ଭଗବାନ ସିନା ତାଙ୍କୁ ମୁକ ବଧିର ଭାବେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି ସୃଜନଶୀଳତାର ଅପୂର୍ବ ସମ୍ଭାର । ନିଜେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି । ଠାରରେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ।
କେତେ ବର୍ଷ ହେବ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ?
ଏହି ଯୁବକମାନେ ନିଜ କ୍ଲବରେ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ହେବ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି । ମାତ୍ର 14 /15 ବର୍ଷ ହେବ ଏମାନେ ନିଜେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂଜା କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାମ କରିଥାନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 400ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ମୁକ ବଧିର ଶ୍ରେଣୀର ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀ କଟକ ତୁଳସୀପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସେମାନଙ୍କ ସଂଘ କ୍ଲବରେ (Tulashipur Deaf And Dumb Club Cuttack) ହିଁ ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି କିଣି ପୂଜା କରୁଥିଲେ ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ କଥା କେହି ବୁଝି ପାରୁ ନଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିଜେ ନିଜେ ସମସ୍ତ କାମ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ । 3 ରୁ 4 ଜଣ ମୁକ ବଧିର ଛାତ୍ର ମାନେ ଖପୁରିଆ ITIରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ନିଜେ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ।
ମାଟି ଆଣିବାଠୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢିବା ସ୍ବୟଂ କରନ୍ତି:
ଗଣେଶ ପୂଜାର ଠିକ୍ 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି । ପୂଜା କିପରି ସୂଚାରୁ ରୂପେ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଗଣେଶ ପୂଜା 2 ମାସ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ବସେ । ମୂର୍ତ୍ତି କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କଞ୍ଚାମାଲ କେଉଁଠୁ ଆସିବ ସେନେଇ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବଣ୍ଟନ କରି କାମରେ ଲାଗି ଯାଆନ୍ତି ।
କିପରି ହୁଏ ପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତି ?
ଚହଟା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚିକିଟା ମାଟି ଆଣିବା ହେଉ ଅବା ଗଡ଼ ଗଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନଡା ଆଣିବା ହେଉ, କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିବା ହେଉ ଏ ସମସ୍ତ କାମ, ଠିକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିଥାନ୍ତି ଏମାନେ । ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପରେ ଏବଂ ଛୁଟି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ହିଁ ମୂର୍ତ୍ତି କାମ କରିଥାନ୍ତି । ଫଳରେ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କାମ ଶେଷ କରିଥାନ୍ତି ।
ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଶିଖି ଗଢି ଦିଅନ୍ତି ଗଣପତିଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି:
ଦିନ ଥିଲା ଏହି କ୍ଲବ ବାହାରୁ ମୂର୍ତ୍ତି କିଣି ଗଣେଶ ପୂଜା କରୁଥିଲେ । ଯେପରି ମୂର୍ତ୍ତି ଚାହୁଁଥିଲେ କଥା କହିପାରୁନଥିବାରୁ କେହି ସେମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝି ପାରିନଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ ନିଜେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବେ । ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇନଥିଲେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁଟରୁ ଶିଖି ଗଜାନନଙ୍କ ଅତି ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରନ୍ତି ଏହି ଯୁବକମାନେ । 10 ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚତାର ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଯୁବକମାନେ ।
ପୂଜା ପାଇଁ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆସେ ?
ପୂଜା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ସେସବୁକୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଆଦାୟ କରିଥାନ୍ତି । ଏମିତିକି ତୁଳସୀପୁର ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି । ପୂଜା ଦୋକାନରେ ଏମାନଙ୍କ ଠାର କେହି ବୁଝି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ ଏକ କାଗଜରେ ଲେଖି ଦୋକାନରୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିଥାନ୍ତି ।
ଠାରରେ ମନ୍ତ୍ର, ବୁଝନ୍ତି ଗଜାନନ:
ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ବେଶ ଧୂମଧାମରେ କରନ୍ତି ଯୁବକମାନେ । ଏପରିକି ବିନା ପୂଜକରେ ନିଜେ ପୂଜା କରନ୍ତି । ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷାରେ ମନ୍ତ୍ରପାଠ କରନ୍ତି । ପୂଜା ସମୟରେ ଏକ ବୋର୍ଡରେ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷାରେ ପୂଜା ବାବଦରେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଲେଖାଯାଏ । କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ ପୂଜା ହେବ ଏବଂ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି କେତେବେଳେ ଦିଆଯିବ ? ସବୁକିଛି ବୋର୍ଡରେ ଲେଖାହୋଇଥାଏ ।
ଯଦିଓ ସେମାନେ କଥା କହିପାରନ୍ତିନି କି ଶୁଣିପାରନ୍ତିନି । ଇଟିଭି ଭାରତରେ ଆମେ କିପରି ଗଣେଶ ପୂଜା ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିଥିଲୁ । ଏହି କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟ ବା ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର କୃଷ୍ଣ ନାୟକ ଠାର ଭାଷାରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ ।
‘ଭଗବାନଙ୍କ ଉପହାର’
ମୁକ ବଧିର ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ଅଭି ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ‘40 ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ସଂଘ । ଏଥିରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ 450 ପାଖାପାଖି ପୁଅ-ଝିଅ ଅଛନ୍ତି । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଏମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି କିଣି ଆଣି ପୂଜା କରୁଥିଲେ । ପରେ ଆଇଟିଆଇରେ ପଢୁଥିବା କିଛି ଛାତ୍ର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ କିଣିକି କାହିଁକି ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିବା ନିଜେ ତିଆରି କରିବା । କଥା କହିପାରନ୍ତିନି, ଶୁଣିପାରନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପହାର । ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ କରନ୍ତି । 450 ପିଲା ନିଜେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରନ୍ତି, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି ।’
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
୩୦ ବର୍ଷ ହେଲା ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଉଛି ରୋଜଗାର, 'ଗଣେଶଙ୍କ କୃପା, କେବେ ବିଛଣାରେ ପକାଏନି'
ମୂର୍ତ୍ତିକାରଙ୍କ ଗାଁ କାକରୁଦ୍ରପୁର, ମିଳୁନି ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ମାଟି ଓ କଷ୍ଟର ମୂଲ
‘ମନେ ମନେ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲନ୍ତି ପୂଜା କରନ୍ତି । ଏପରିକି ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷାରେ ସବୁକିଛି ବୋର୍ଡରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ । ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବାର ସମୟ ଆସିଲେ ଯିଏ ପୂଜା କରୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ଠାରରେ କଥା ହୋଇ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦିଅନ୍ତି । ପୂଜା ପାଇଁ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ।’ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ।
ହୁଏତ ସେମାନେ ଅକ୍ଷମତାର ଆୟତ୍ତକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସକ୍ଷମତାର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର । ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବିଶ୍ବକର୍ମା ସମାଜ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଦେଉଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ