ETV Bharat / state

ଆଜିଠୁ SCBରେ 250 ହାଉସ ସର୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ, ରୋଗୀ ସେବା ନେଇ ଚିନ୍ତା - SCB House Surgeons

By ETV Bharat Odisha Team

House Surgeon And Nursing Officer Face Off In SCB Medical ( ETV Bharat Odisha )