275 ବର୍ଷ ଧରି ସର୍ପା ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ନିଆରା ପରମ୍ପରା, ଖଇ-କଉଡ଼ିରେ ମା’ଙ୍କୁ ମେଲାଣି
1752 ମସିହାରୁ କଟକର ମାଛୁଆ ବଜାରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସର୍ପା ଦୁର୍ଗା । ବାଜା ରୋଷଣୀ ନୁହେଁ ଖଇ କଉଡି ପକାଇ ଦିଆଯାଏ ମା’ଙ୍କୁ ବିଦାୟ ।
Published : September 19, 2025 at 7:35 PM IST
ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସ୍ପେଶାଲ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Cuttack Puja History and Heritage କଟକ: ସାଧାରଣତଃ ଭସାଣି ବେଳେ ବାଜା ରୋଷଣୀରେ ଚର୍ତୁଦିଗ ଫାଟିପଡେ । ଡିଜେ ଧୁନରେ ମସଗୁଲ ଥାଆନ୍ତି ସଭିଏଁ । ଡିଜେ ହେଉ ଅବା ବାଜାରୋଷଣୀ ଏସବୁ ବିନା ଆଜିକା ସମୟରେ ଭସାଣି ଯେମିତି ଅଧୁରା...କିନ୍ତୁ ଏଠି ମା’ଙ୍କ ପୂଜା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର, ଭସାଣି ବି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର । ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ବଜନକୁ ହରାଇଲେ ଯେପରି କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ଫାଟିପଡେ...ଖଇ କଉଡି ବିଞ୍ଚି ବିଞ୍ଚି ନିଆଯାଏ..ଠିକ୍ ସେପରି ଭାବେ ମା’ ସର୍ପାଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ମେଲାଣି । ସଭିଏଁ ମା’ଙ୍କୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଦିଅନ୍ତି ମେଲାଣି । 275 ବର୍ଷ ହେଲା ଏପରି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା । କେଉଁଠି ହୁଏ ଏପରି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ? ଦୁର୍ଗାପୂଜାକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ।
275 ବର୍ଷ ହେବ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା’:
ହଜାର ବର୍ଷର ସହର କଟକ ସହରର ଏମିତି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ରହିଛି ଯାହାର ପରମ୍ପରା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ । ଏବେବି ନିଜର ପୌରାଣିକ ଓ ପରମ୍ପରାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି କିଛି ମଣ୍ଡପ । ଏଭଳି ଏକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ହେଉଛି କଟକର ସର୍ପାଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ । ମଣ୍ଡପକୁ ପୂରିଲାଣି ୨୭୫ ବର୍ଷ । ପ୍ରଥମେ ଘରୋଇ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ମା’ ଦୁର୍ଗା । ଏହାପରେ ୧୯୫୦ ମସିହାରୁ ୭ ସାହିକୁ ନେଇ ଏଠାରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।
ଖଇ-କଉଡି ପକାଇ ମା’ଙ୍କୁ ମେଲାଣି:
ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଖାସ କଥା ହେଉଛି ଏଠାରେ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ଧରି ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର, ପୂଜକ ଓ ପୂଜା ପରିଚାଳନା ନିଜ ନିଜ ବଂଶଧର ମାନେ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଦଶମୀ ଦିନ ହିଁ ମହିଳା ମାନେ ମା’ଙ୍କୁ ଖଇ କଉଡ଼ି ପକାଇ ନଦୀରେ ବିସର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରଲୋକ ହେଲେ ଯେମିତି ଖଇ କଉଡ଼ି ପକାଯାଏ ମା’ଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେବାବେଳେ ସେମିତି ହିଁ ପରମ୍ପରା ପାଳନ କରାଯାଏ । ନାଁ ଥାଏ ପାରମ୍ପାରିକ ବାଦ୍ୟ ନାଁ ଥାଏ ରୋଷଣୀ...ବାସ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମା’ଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ।
1752ରୁ ଆରମ୍ଭ ସର୍ପା ଦୁର୍ଗାପୂଜା:
ସଂସ୍କୃତିକ ସହର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା କଟକ ସହର ଦଶହରା ପର୍ବର ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା । ପ୍ରଥମେ ହାତ ଗଣତି କେତୋଟି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ସହରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା । ଆଉ ଏହି ଭଳି ଏକ ପୂରାତନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ହେଉଛି ସର୍ପା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ । ଏହି ମଣ୍ଡପ ଆଜିକୁ ୨୭୫ ବର୍ଷ ପୂରି ସାରିଲାଣି । ମାତ୍ର ଏଠାକାର ପରମ୍ପରା ଓ ପୂଜା ରିତିନୀତିରେ ସବୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ତୁଳନାରେ ଭିନ୍ନ । ୧୭୫୨ ମସିହାରେ ଏଠାରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ତତ୍କାଳୀନ ଜମିଦାର ସ୍ୱରୂପ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ କୋଲ୍କାତାରୁ ଆସି ଏଠାରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହି ସର୍ପାଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଘରୋଇ ପୂଜା ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ।
1950ରୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ହୋଇଆସୁଛି:
୧୯୫୦ ମସିହା ବେଳକୁ ୭ ସାହି ଏକାଠି ହୋଇ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ମା’ଙ୍କ ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ଏକ ଚାଳ ଘରେ ଏହି ଠାରେ ମା’ଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା । ପରେ ଜରି ମେଢରେ ମାଙ୍କ ମଣ୍ଡପ ଶୋଭା ପାଉଥିଲା । 2009ରୁ 2010ରେ ଏଠାରେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ କରାଯାଇଥିଲା । ସେହିପରି ମା’ଙ୍କ ଲାଗି ରୂପା ଓ ସୁନା ଆଦି ଗହଣା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ।
ଏଠାକାର ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଉଛି କଟକର ଭସାଣି ପର୍ବରେ ସର୍ପା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମେଢ ସାମିଲ ହୋଇ ନ ଥାଏ । ଦଶମୀ ଦିନରେ ହିଁ ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଭସାଣି କରାଯାଇଥାଏ । ତେବେ ଭସାଣି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅତି ନିରାଡମ୍ୱର ଭାବେ କରାଯାଇଥାଏ । ଅନ୍ୟାନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଭଳି କୌଣସି ବ୍ୟୟବହୁଳ ନାଚଗୀତ ଅବା ରୋଷଣୀର ଛାପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାଏ । ଏଠାରେ କେବଳ ପୂଜା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ । କଟକର ଅଧିକାଶଂ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ମା’ ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଏଠାରେ ମା’ଙ୍କୁ ଝିଅ ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି । ଦଶମୀ ତିଥିରେ ସିନ୍ଦୂର ଖେଳରେ ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଝିଅ ରୂପରେ ବିଦାୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ।
ମା’ଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ...
ଏନେଇ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ରଘୁନାଥ ବେହେରା କୁହନ୍ତି, ‘ମୋ ଜେଜେ ବାପା, ବାପା ଏବଂ ମୁଁ ମା’ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି ଆସୁଛୁ । ପୁଅ ମଧ୍ୟ କାମ ଶିଖି କାମ କରୁଛି । ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ମା’ଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପରିବାର । ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କଲାବେଳେ ମା’ଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିଛି । ରାତି 2ଟା ଅଢେଟା ବେଳେ ଲାଗେ ଯେମିତି କେହି ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଆଡକୁ ଆସୁଛି, ଏହା ଦେଖି ଭୟ ଲାଗେ । ନିଶ୍ଚୟ ଭୟ ଲାଗେ । କିଛି କ୍ଷତି କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 30 ଥର ଦେଖିଛି ।’
ମା’ ଡାକିଦେଲେ ଭୟ ଲାଗେନି...
‘କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ମା’ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ପୀଠରେ ଶୋଇ ପଡିଥିବାରୁ ମା’ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ ଭୟ ଲାଗେ..ମାତ୍ର ଭକ୍ତିର ସହ ମା’ଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲେ କିଛି ଜଣାପଡେ ନାହିଁ । ସେଦିନ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପରଠାରୁ ରଘୁ, ମା’ଙ୍କ ପୀଠରେ ନାଁ କେବେ ଚା’ ପିଉଛନ୍ତି ନାଁ ଆଉ କେବେ ଶୋଉଛନ୍ତି’ ଏକଥା ଆଜି କହିବା ବେଳେ ଭାବବିହ୍ବଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ରଘୁନାଥ ।
ଦଶମୀରେ ମା’ ନିଅନ୍ତି ମେଲାଣି, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ହୁଏ ବିସର୍ଜନ:
ସେହିପରି ସର୍ପା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟିର ସଭାପତି କ୍ଷୀରୋଦ ସାହୁ କୁହନ୍ତି, ‘ବଙ୍ଗାଳି ପରିବାରର ସ୍ବରୂପ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସ୍ବପ୍ନାଦେଶ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ମଣ୍ଡପରେ ମା’ଙ୍କ ପୂଜା କରିବାକୁ କହିଥିଲେ । 1752 ମସିହାରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପରେ ପୂଜା ହୋଇଆସୁଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ 1750 ମସିହା ବେଳକୁ ଘଟ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ । ବଙ୍ଗାଳି ପରମ୍ପରା ପରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସିନ୍ଦୂର ଖେଳ ହୁଏ । ମା’ଙ୍କ ବିଦାୟୀ ହୁଏ ଦଶମୀ ଦିନ । କଟକରେ ଯେଉଁଦିନ ଭସାଣି ହୁଏ ଏଠାରେ ତା ପୂର୍ବଦିନ ଅର୍ଥାତ ଦଶମୀ ଦିନ ଭସାଣି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ । ଏଥିସହ ଯେପରି କାହାର ପରଲୋକ ହେଲେ ଖଇ କଉଡି ପକାଇ ନିଆଯାଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଖଇ କଉଡି ପକାଇ ମା’ଙ୍କ ଭସାଣି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହୁଏ । ଶତାଧିକ ମହିଳା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମା’ଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦିଅନ୍ତି । ମାଛୁଆ ବଜାରରେ ଏପରି ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ଆଉ କେଉଁଠି ଏମିତି ପରମ୍ପରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନାହିଁ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ