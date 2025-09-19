275 ବର୍ଷ ଧରି ସର୍ପା ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ନିଆରା ପରମ୍ପରା, ଖଇ-କଉଡ଼ିରେ ମା’ଙ୍କୁ ମେଲାଣି

ETV Bharat / state

ସର୍ପା ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ନିଆରା ପରମ୍ପରା, ଦଶମୀରେ ଖଇ କଉଡ଼ି ପକାଇ ମା’ଙ୍କୁ ମେଲାଣି (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 19, 2025 at 7:35 PM IST

ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସ୍ପେଶାଲ: ନାରାୟଣ ସାହୁ

Cuttack Puja History and Heritage କଟକ: ସାଧାରଣତଃ ଭସାଣି ବେଳେ ବାଜା ରୋଷଣୀରେ ଚର୍ତୁଦିଗ ଫାଟିପଡେ । ଡିଜେ ଧୁନରେ ମସଗୁଲ ଥାଆନ୍ତି ସଭିଏଁ । ଡିଜେ ହେଉ ଅବା ବାଜାରୋଷଣୀ ଏସବୁ ବିନା ଆଜିକା ସମୟରେ ଭସାଣି ଯେମିତି ଅଧୁରା...କିନ୍ତୁ ଏଠି ମା’ଙ୍କ ପୂଜା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର, ଭସାଣି ବି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର । ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ବଜନକୁ ହରାଇଲେ ଯେପରି କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ଫାଟିପଡେ...ଖଇ କଉଡି ବିଞ୍ଚି ବିଞ୍ଚି ନିଆଯାଏ..ଠିକ୍‌ ସେପରି ଭାବେ ମା’ ସର୍ପାଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ମେଲାଣି । ସଭିଏଁ ମା’ଙ୍କୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଦିଅନ୍ତି ମେଲାଣି । 275 ବର୍ଷ ହେଲା ଏପରି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା । କେଉଁଠି ହୁଏ ଏପରି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ? ଦୁର୍ଗାପୂଜାକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ।

275 ବର୍ଷ ହେବ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା’:

ହଜାର ବର୍ଷର ସହର କଟକ ସହରର ଏମିତି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ରହିଛି ଯାହାର ପରମ୍ପରା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ । ଏବେବି ନିଜର ପୌରାଣିକ ଓ ପରମ୍ପରାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି କିଛି ମଣ୍ଡପ । ଏଭଳି ଏକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ହେଉଛି କଟକର ସର୍ପାଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ । ମଣ୍ଡପକୁ ପୂରିଲାଣି ୨୭୫ ବର୍ଷ । ପ୍ରଥମେ ଘରୋଇ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ମା’ ଦୁର୍ଗା । ଏହାପରେ ୧୯୫୦ ମସିହାରୁ ୭ ସାହିକୁ ନେଇ ଏଠାରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।

ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟସ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତିକାର (ETV Bharat Odisha)

ଖଇ-କଉଡି ପକାଇ ମା’ଙ୍କୁ ମେଲାଣି:

ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଖାସ କଥା ହେଉଛି ଏଠାରେ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ଧରି ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର, ପୂଜକ ଓ ପୂଜା ପରିଚାଳନା ନିଜ ନିଜ ବଂଶଧର ମାନେ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଦଶମୀ ଦିନ ହିଁ ମହିଳା ମାନେ ମା’ଙ୍କୁ ଖଇ କଉଡ଼ି ପକାଇ ନଦୀରେ ବିସର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରଲୋକ ହେଲେ ଯେମିତି ଖଇ କଉଡ଼ି ପକାଯାଏ ମା’ଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେବାବେଳେ ସେମିତି ହିଁ ପରମ୍ପରା ପାଳନ କରାଯାଏ । ନାଁ ଥାଏ ପାରମ୍ପାରିକ ବାଦ୍ୟ ନାଁ ଥାଏ ରୋଷଣୀ...ବାସ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମା’ଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ।

ସର୍ପଦୂର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପ (ETV Bharat Odisha)

1752ରୁ ଆରମ୍ଭ ସର୍ପା ଦୁର୍ଗାପୂଜା:

ସଂସ୍କୃତିକ ସହର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା କଟକ ସହର ଦଶହରା ପର୍ବର ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା । ପ୍ରଥମେ ହାତ ଗଣତି କେତୋଟି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ସହରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା । ଆଉ ଏହି ଭଳି ଏକ ପୂରାତନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ହେଉଛି ସର୍ପା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ । ଏହି ମଣ୍ଡପ ଆଜିକୁ ୨୭୫ ବର୍ଷ ପୂରି ସାରିଲାଣି । ମାତ୍ର ଏଠାକାର ପରମ୍ପରା ଓ ପୂଜା ରିତିନୀତିରେ ସବୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ତୁଳନାରେ ଭିନ୍ନ । ୧୭୫୨ ମସିହାରେ ଏଠାରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ତତ୍କାଳୀନ ଜମିଦାର ସ୍ୱରୂପ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ କୋଲ୍‌କାତାରୁ ଆସି ଏଠାରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହି ସର୍ପାଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଘରୋଇ ପୂଜା ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ।


1950ରୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ହୋଇଆସୁଛି:

୧୯୫୦ ମସିହା ବେଳକୁ ୭ ସାହି ଏକାଠି ହୋଇ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ମା’ଙ୍କ ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ଏକ ଚାଳ ଘରେ ଏହି ଠାରେ ମା’ଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା । ପରେ ଜରି ମେଢରେ ମାଙ୍କ ମଣ୍ଡପ ଶୋଭା ପାଉଥିଲା । 2009ରୁ 2010ରେ ଏଠାରେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ କରାଯାଇଥିଲା । ସେହିପରି ମା’ଙ୍କ ଲାଗି ରୂପା ଓ ସୁନା ଆଦି ଗହଣା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ।

ସର୍ପଦୂର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପ (ETV Bharat Odisha)
ସର୍ପା ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା କଣ ?

ଏଠାକାର ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଉଛି କଟକର ଭସାଣି ପର୍ବରେ ସର୍ପା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମେଢ ସାମିଲ ହୋଇ ନ ଥାଏ । ଦଶମୀ ଦିନରେ ହିଁ ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଭସାଣି କରାଯାଇଥାଏ । ତେବେ ଭସାଣି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅତି ନିରାଡମ୍ୱର ଭାବେ କରାଯାଇଥାଏ । ଅନ୍ୟାନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଭଳି କୌଣସି ବ୍ୟୟବହୁଳ ନାଚଗୀତ ଅବା ରୋଷଣୀର ଛାପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାଏ । ଏଠାରେ କେବଳ ପୂଜା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ । କଟକର ଅଧିକାଶଂ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ମା’ ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଏଠାରେ ମା’ଙ୍କୁ ଝିଅ ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି । ଦଶମୀ ତିଥିରେ ସିନ୍ଦୂର ଖେଳରେ ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଝିଅ ରୂପରେ ବିଦାୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ।

ମା’ଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ...

ଏନେଇ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ରଘୁନାଥ ବେହେରା କୁହନ୍ତି, ‘ମୋ ଜେଜେ ବାପା, ବାପା ଏବଂ ମୁଁ ମା’ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି ଆସୁଛୁ । ପୁଅ ମଧ୍ୟ କାମ ଶିଖି କାମ କରୁଛି । ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ମା’ଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପରିବାର । ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କଲାବେଳେ ମା’ଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିଛି । ରାତି 2ଟା ଅଢେଟା ବେଳେ ଲାଗେ ଯେମିତି କେହି ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଆଡକୁ ଆସୁଛି, ଏହା ଦେଖି ଭୟ ଲାଗେ । ନିଶ୍ଚୟ ଭୟ ଲାଗେ । କିଛି କ୍ଷତି କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 30 ଥର ଦେଖିଛି ।’

ମା’ ଡାକିଦେଲେ ଭୟ ଲାଗେନି...

‘କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ମା’ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ପୀଠରେ ଶୋଇ ପଡିଥିବାରୁ ମା’ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ ଭୟ ଲାଗେ..ମାତ୍ର ଭକ୍ତିର ସହ ମା’ଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲେ କିଛି ଜଣାପଡେ ନାହିଁ । ସେଦିନ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପରଠାରୁ ରଘୁ, ମା’ଙ୍କ ପୀଠରେ ନାଁ କେବେ ଚା’ ପିଉଛନ୍ତି ନାଁ ଆଉ କେବେ ଶୋଉଛନ୍ତି’ ଏକଥା ଆଜି କହିବା ବେଳେ ଭାବବିହ୍ବଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ରଘୁନାଥ

ମା’ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ କାରିଗର (ETV Bharat Odisha)

ଦଶମୀରେ ମା’ ନିଅନ୍ତି ମେଲାଣି, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ହୁଏ ବିସର୍ଜନ:

ସେହିପରି ସର୍ପା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟିର ସଭାପତି କ୍ଷୀରୋଦ ସାହୁ କୁହନ୍ତି, ‘ବଙ୍ଗାଳି ପରିବାରର ସ୍ବରୂପ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସ୍ବପ୍ନାଦେଶ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ମଣ୍ଡପରେ ମା’ଙ୍କ ପୂଜା କରିବାକୁ କହିଥିଲେ । 1752 ମସିହାରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପରେ ପୂଜା ହୋଇଆସୁଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ 1750 ମସିହା ବେଳକୁ ଘଟ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ । ବଙ୍ଗାଳି ପରମ୍ପରା ପରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସିନ୍ଦୂର ଖେଳ ହୁଏ । ମା’ଙ୍କ ବିଦାୟୀ ହୁଏ ଦଶମୀ ଦିନ । କଟକରେ ଯେଉଁଦିନ ଭସାଣି ହୁଏ ଏଠାରେ ତା ପୂର୍ବଦିନ ଅର୍ଥାତ ଦଶମୀ ଦିନ ଭସାଣି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ । ଏଥିସହ ଯେପରି କାହାର ପରଲୋକ ହେଲେ ଖଇ କଉଡି ପକାଇ ନିଆଯାଏ ଠିକ୍‌ ସେହିପରି ଖଇ କଉଡି ପକାଇ ମା’ଙ୍କ ଭସାଣି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହୁଏ । ଶତାଧିକ ମହିଳା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମା’ଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦିଅନ୍ତି । ମାଛୁଆ ବଜାରରେ ଏପରି ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ଆଉ କେଉଁଠି ଏମିତି ପରମ୍ପରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନାହିଁ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

