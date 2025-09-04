କଟକ: ଆଖି ବୁଜିଲେ ସାଲେପୁର ପୀଡିତା । ଏନେଇ କଟକ ବଡମେଡିକାଲ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ SCB ବର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିଟିରେ ଆଡ଼ମିସନ ହୋଇଥିଲେ ପୀଡିତା । କଟକ ସାଲେପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିଲା ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା । ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ମହିଳା ଜଣକ । ସେ ହେଉଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ସିଢ଼ୋ ପଞ୍ଚାୟତ କଙ୍କରାଇଲୋ ଗ୍ରାମର ଅଜୟ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତିଳତୋମ ରାଉତ (52 ) ।
ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସକାଳୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡା ହୋଇଥିଲା । ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସେ ଆତ୍ମାହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ସାଲେପୁର ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପୀଡିତାଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନସ ଯୋଗେ ସାଲେପୁର ମେଡିକାଲକୁ ଆଣିଥିଲେ । ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ପୋଡି ଗୁରୁତର ଥିବା ବେଳେ, ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ତାଙ୍କୁ କଟକ ବଡମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ପୀଡିତା ଜଣକ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ ।
ମହିଳାଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ-
ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ହାରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ପୋଲିସ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଘଟଣା । ପୋଲିସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର 60 ପ୍ରତିଶତ ଶରୀର ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଡାକ୍ତର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ଅନ୍ୟପଟେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ।
'60 ପ୍ରତିଶତ ଜଳିଥିଲେ ମହିଳା'
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଡାକ୍ତର ବିଜୟ ପ୍ରଧାନ କହିଥିଲେ,"ମହିଳାଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ସାଲେପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କର 60 ପ୍ରତିଶତ ଶରୀର ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ କଟକ ଏସସିବିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଛି ।"
ତେବେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମହିଳା ଜଣକ ଆତ୍ମାହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କଲେ ? ପାଖରେ କେହି ଥିଲେ କି ନାହିଁ ? ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ କାହିଁକି ଝଗଡା ହେଇଥିଲା ? କେତେ ଦିନଠାରୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରିବାରିକ କଳହ ଲାଗି ଥିଲା ? ଆଦି ଅନେକ ଦିଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ପୋଲିସ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ