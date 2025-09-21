ETV Bharat / state

କଟକର ପ୍ରଥମ ଓ ପୁରୁଣା ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପ, ୫୦୦ ବର୍ଷ ଧରି ସମାନ ପଦ୍ଧତିରେ ମା'ଙ୍କ ଆରାଧନା

କଟକର ବାଲୁ ବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ । ଏଠାରେ ବିଶେଷ୍ବତ ହେଉଛି ମୂର୍ତ୍ତିରେ ରାସାୟନିକ ନୁହେଁ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ।

Maa Durga idol in Balu Bazar Cuttack
Maa Durga idol in Balu Bazar Cuttack (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 21, 2025 at 4:27 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ

Cuttack Balu Bazar Durga Puja 2025 କଟକ: ହଜାର ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ସହର କଟକ । ଆଉ ସହରର ପରମ୍ପରା ବି ବହୁ ପୁରୁଣା । କଟକର ଛାତିରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ଅନେକ ପରମ୍ପରାର କଥା । ଦଶହରା ଆସିଲେ ସେସବୁ ପରମ୍ପରା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇପଡେ । ମା'ଙ୍କ ଆବାହାନ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼େ ରୌପ୍ୟ ନଗରୀ । ଚାନ୍ଦି ମେଢ ସାଙ୍ଗକୁ ମା'ଙ୍କ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଟକ ସହର । ତେବେ କଟକରେ କେବେ, କେଉଁଠି ଓ କିଏ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମା'ଙ୍କ ଆବାହନ ? ସେହି ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ବିଶେଷତ୍ବ କ'ଣ ରହିଛି ?

Cuttack Balubazar Durga Puja 2025 (ETV Bharat)

କଟକର ବାଲୁବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ । ଯେଉଁଠି ପ୍ରଥମେ ମା'ଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ବଡ଼କଥା ହେଉଛି କି ଦୀର୍ଘ ୫ ଶହ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏହି ମଣ୍ଡପରେ ମା'ଙ୍କ ପୂଜା ହୋଇ ଆସୁଛି । ହେଲେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ମା'ଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବେ ବି ସମାନ ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଆଉ ପୂଜା ବି କରାଯାଉଛି । ଅର୍ଥାତ ୫ ଶହ ବର୍ଷ ତଳେ ମା'ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା, ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ଗଠନ ଶୈଳୀ ଯେମିତି ଥିଲା, ଆଜି ବି ଠିକ୍‌ ସେମିତି ରହିଛି । ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କଟକ ସହରରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ହେଉ ବା ମାହାମାରୀର ପ୍ରକୋପ, କେବେ ବି ଏହି ମଣ୍ଡପର ପରମ୍ପରା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିନାହିଁ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହା ଏମିତି ଏକ ମଣ୍ଡପ ଯେଉଁଠାରେ ମା'ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେବେ ବି ରସାୟନିକ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ । ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥ ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ମା'ଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ କରାଯାଇଥାଏ ।

Cuttack Balubazar Durga Puja 2025
Cuttack Balubazar Durga Puja 2025 (File (ETV Bharat ))

ବାଲୁବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଇତିହାସ:

୧୫୦୮ ମସିହାର କଥା । ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆଗମନ ସମୟରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କଟକ ବାଲୁବଜାର ଠାରେ କିଛି ଦିନ ବିତାଇଥିଲେ । କୁହାଯାଏ ସେହି ସମୟରେ ଶରତ ଋତୁର ଆଗମନ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମା'ଙ୍କ ଘଟ ସ୍ଥାପନ କରି ପ୍ରଥମେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପରେ ଚୈତନ୍ୟ ପୁରୀ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିବା ବଙ୍ଗର ବାନାର୍ଜୀ ପରିବାରକୁ ଏଠାରେ ଥିବା ମଠରେ ରଖିବା ସହ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶରତ ଋତୁରେ ମା'ଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ । ସେବେ ଠାରୁ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ମଠ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥିବା ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଘଟ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପରେ ପରେ ଏଠାରେ ମା'ଙ୍କ ଦଶଭୂଜା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଏହି ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା କରାଯିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।

Cuttack Balubazar Durga Puja 2025
Cuttack Balubazar Durga Puja 2025 (ETV Bharat)

ଗୋଟିଏ ପରିବାର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ସହ କରନ୍ତି ପୂଜା:

ଏହି ମଣ୍ଡପରେ ମା'ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପିଢି ପରେ ପିଢି ସେହି ବାନାର୍ଜୀ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ହିଁ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ଏହି ମା'ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କୃତ୍ତିମ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ । ବାହ୍ୟ ଚାକଚକ୍ୟ ନୁହେଁ ବରଂ ଏଠାରେ କେବଳ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାକୁ ହିଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତିତ ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ମା'ଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ଭାବେ ବିବେଚନା କରନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ । ବିନୋଦ-ବିହାରୀ ବାଲୁବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ହେଉଛି କଟକର ଏକ ମାତ୍ର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଯେଉଁ ଠାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତଆରି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ବାରା ହିଁ କରାଯାଇଥାଏ ।

ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଅଲୌକିକ କଥାବସ୍ତୁ:

କଟକ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ବିନୋଦ-ବିହାରୀ ବାଲୁବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଅନ୍ୟ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଠାରୁ ଯେତିକି ନିଆରା ସେତିକି ଭିନ୍ନ ମଧ୍ୟ । କାରଣ ଏହି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ସହିତ ଜଡିତ ରହିଛି ଅନେକ ଅଲୌକିକ କଥାବସ୍ତୁ । ମା'ଙ୍କ ଆବାହନୀ ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ କରାଯାଇଥାଏ । ଆଉ ଏହି ସମୟରେ କେବଳ ଜଣେ ମାତ୍ର ପୂଜକ ମା'ଙ୍କ ଚକ୍ଷୁଦାନ ନୀତି ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି । ସେହି ସମୟରେ ମଣ୍ଡପ ଏବଂ ଏହାର ଚର୍ତୁପାଶ୍ବରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୂତ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଛାଇ ଏବଂ ଶୁଭେ ପାଉଁଜିର ରୁଣୁଝୁଣ ଶବ୍ଦ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ମା'ଙ୍କୁ ଘଟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବା ଲାଗି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଆବାହନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ନିଜେ ପୂଜକ ମଧ୍ୟ ଶିହରି ଉଠିଥାନ୍ତି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୂଜା ସମୟରେ ଏହି ଭଳି ଅଲୌକିତାକୁ ଅନୁଭବ କରି ଆସୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ମା'ଙ୍କ ପୂଜକ ଲୋକନାଥ ବାନାର୍ଜୀ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ବରଂ କଟକ ସହରରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟରେ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ବାଲୁବଜାର ପୂଜାମଣ୍ଡପକୁ ବଡ ଭଉଣୀର ଆକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି । ୫ ଶହ ବର୍ଷ ବିତି ଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ବିନୋଦ ବିହାରି ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ବିଦ୍ଧି ସେତେବେଳେ ଯାହା ଥିଲା, ଆଜି ବି ତାହା ହିଁ ରହିଛି ବୋଲି ପୂଜା କମିଟି କର୍ମକର୍ତ୍ତା କହିଛନ୍ତି ।

Cuttack Balubazar Durga Puja 2025
Cuttack Balubazar Durga Puja 2025 (ETV Bharat)
ବଙ୍ଗୀୟ ପଦ୍ଧତିରେ ହୁଏ ପୂଜା:

ପୂଜକ କାଳୀ ପ୍ରସାଦ ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, "ବାପା, ଜେଜେବାପା ଅମଳରୁ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢି ପାରମ୍ପରାକୁ ଗତାନୁଗତିକ ଭାବରେ ଆମେ ବଜାୟ ରଖିଛୁ । ବିଶେଷ କରି ବଙ୍ଗୀୟ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ହେଉ ବା ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଗୁପ୍ତ ପଞ୍ଜିକା ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଏ । ଷଷ୍ଠୀ ଠାରୁ ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ବିଧି କାଳିକା ପୂରାଣ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପଦ୍ଧତିରେ କରାଯାଏ । ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଶୈଳୀ, କେଉଁ ଗଠନରେ ମା'ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା ଆଜି ତାହା ସେମିତି ରହିଛି ।"

Cuttack Balubazar Durga Puja 2025
Cuttack Balubazar Durga Puja 2025 (ETV Bharat)

କଟକରେ ଦଶହରା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମୂଳଦୁଆ ଏହି ଠାରେ ହିଁ ପଡିଥିଲା । ନଦିଆ ନବଦ୍ୱିପରୁ ଆସିଥିବା ବାନାର୍ଜୀ ପରିବାର ଏହି ପୀଠରେ ୧୫୦୮ ମସିହାରେ ଘଟପୂଜା ପରେ ୧୫୧୪ ମସିହାରେ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୃର୍ତ୍ତୀରେ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଦୀର୍ଘ ୫୦୯ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ପୂଜା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି । ୨୦୦୨ ମସିହାରୁ ଏହି ମଣ୍ଡପରେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୩ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଚାନ୍ଦିରେ ଏହି ମେଢ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜାରେ ଏହି ମଣ୍ଡପରେ ହଜାର ହଜାର ବ୍ରତଧାରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ ।

ପ୍ରଥମେ କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପୂଜା ?

ଏନେଇ ବାଲୁବଜାର ପୂଜା କମିଟି ସଭାପତି ପୃଥ୍ବୀରାଜ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "୧୫୦୮ ମସିହାରେ ଏଠାରେ ଘଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା । ୧୫୦୯ ମସିହାରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଶରତ ଋତୁ ହୋଇଥିଲା । ସେ ବିନୋଦବିହାରୀ ମଠରେ ରହିଥିଲେ । ସେ ଏଠାରୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସହ ଆସିଥିବା ବ୍ରହ୍ମଣ ବାନାର୍ଜୀ ପରିବାରକୁ ଘଟ ପୂଜା ଓ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବାର ଜିମା ଦେଇଯାଇଥିଲେ । ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ବାନାର୍ଜୀ ପରିବାର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ସହ ପୂଜା କରନ୍ତି । ଏଠାରେ କୌଣସି ବାହାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସି ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏଠାରେ ପୂଜା ନୀତିକାନ୍ତି ଓ ପଦ୍ଧତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ।"

Cuttack Balubazar Durga Puja 2025
Cuttack Balubazar Durga Puja 2025 (ETV Bharat)

କ'ଣ ରହିଛି ଲୋକ ବିଶ୍ବାସ:

ପୂଜା କମିଟି ସଭାପତି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ ବିଶେଷତ୍ବ ହେଉଛି, ମା' ଯେତେବେଳେ ମେଲାଣି ନେଇ ଏଠାରୁ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଟକର ସାହି, ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ଆଳତୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି । କରାଣ ମା' ହେଉଛନ୍ତି ହଳଦୀମୁଖୀ ବଡ଼ ଭଉଣୀ । ମା'ଙ୍କ ମେଲାଣି ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକମାନେ ଶହ ଶହ ଶାଢୀ ବିଛାଇ ଦିଅନ୍ତି । କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି ଯେ, ମା' ଯଦି ଏହି ଶାଢ଼ୀ ଉପରେ ଚାଲିକି ଯାଆନ୍ତି ଓ ସେହି ଶାଢୀକୁ ଯଦି ଅବିବାହିତ ଝିଅ ପରିଧାନ କରେ ତେବେ ତାର ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ । ଏହାସହ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟଧି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଶାଢୀ ଘୋଡାଇ ଦେଲେ ସେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାଏ ।"

Cuttack Balubazar Durga Puja 2025
Cuttack Balubazar Durga Puja 2025 (ETV Bharat)

ବ୍ୟବହାର ହୁଏନି ରାସାୟନିକ ରଙ୍ଗ:

ଏହି ମଣ୍ଡପର ଆଉ ବିଶେଷତ୍ବ ହେଉଛି ମା'ଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣରେ ରାସାୟନିକ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ନାହିଁ । ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ରଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମା'ଙ୍କ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରୁ ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ । ତେନ୍ତୁଳି ମଞ୍ଜି, ତେନ୍ତୁଳି ପାଉଡର, କଇଁଥ ଅଠା, ଶଙ୍ଖ ଗୁଣ୍ଡ, ମନ୍ଦାର, ହଳଦୀ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ସାମଗ୍ରୀରୁ ରଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଶୁଖାଇ ଗୁଣ୍ଡ କରି ରଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । ପରେ ମା'ଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ମଣ୍ଡପର ଯିଏ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ସେ ପୂଜକ ବଂଶାନୁ ଭାବରେ ଏମାନେ ମା'ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ଆଉ ପୂଜା କରିଥାଆନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

୨୦୩ ବର୍ଷ ଧରି ବଙ୍ଗୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ମା', ହର-ପାର୍ବତୀ ରୂପରେ ଦିଅନ୍ତି ଦର୍ଶନ

275 ବର୍ଷ ଧରି ସର୍ପା ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ନିଆରା ପରମ୍ପରା, ଖଇ-କଉଡ଼ିରେ ମା’ଙ୍କୁ ମେଲାଣି

ମା'ଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ତିଆରି ହୁଏ ରଙ୍ଗ:

ପୂଜକ କାଳୀ ପ୍ରସାଦ ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, ମା'ଙ୍କ ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ହଳଦୀ, ସିନ୍ଦୂର , କଇଁଥ ଅଠା, ଗୁନ୍ଦ ଅଠା, ବେଲ ଅଠା, ତେନ୍ତୁଳି, ପଳାସ ଫୁଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ରଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । ଏସବୁ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଧାରେ ରହିଆସିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ବଞ୍ଚି ରହିଛି । ହେଲେ କଇଁଠ ଅଠା ଆଉ ବିଶେଷ ମିଳୁନାହିଁ । ଯେତିକି ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

For All Latest Updates

TAGGED:

CUTTACK BALUBAZAR DURGA PUJA 2025HISTORY OF BALUBAZAR DURGA PUJANATURAL COLORS DURGA IDOL CUTTACKFIRST DURGA PUJA IN CUTTACKDUSSEHRA 2025

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ଡାଇବେଟିସଠୁ ନେଇ ତ୍ବଚା, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଲ ସାଇଡର ଭିନେଗାରର କରାମତି

ବିଲୁପ୍ତର ବନ୍ଧୁ ନିରୋଦ: ପେଶା ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା, ନିଶା ଐତିହ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ

ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର 'ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ' କିଶୋର ମାଣିଆ; ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଗଢୁଛନ୍ତି 'ଅଭିମନ୍ୟୁ', 50 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.