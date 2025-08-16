ETV Bharat / state

ସାପ କାମୁଡାରେ ଚାଲିଗଲେ ସ୍ବାମୀ, ବିଷ ପିଇଦେଲେ ପତ୍ନୀ - NIALI SNAKEBITE MAN DEATH

ସାପ କାମୁଡାରେ ସ୍ବାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେନି ପତ୍ନୀ । ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷାକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ।

Husband Death wife consumes poison
Husband Death wife consumes poison (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 16, 2025 at 2:53 PM IST

1 Min Read

ନିଆଳି: ସାପ କାମୁଡାରେ ସ୍ବାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେନି ପତ୍ନୀ । ସ୍ବାମୀ ଜମିରେ ବାଇଗଣ ତୋଳୁ ଥିବା ସମୟରେ ସାପ କାମୁଡାରେ ଶିକାର ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷାକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ।

ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସ୍ବାଇଁ କହିଛନ୍ତି, "ଏକ ବେରୁଆଁ ଗାଁର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସ୍ବାଇଁ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ବାଡିକୁ ବାଇଗଣ ତୋଳିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ବାଡିରେ ଏକ ବିଷାକ୍ତ ସାପ କାମୁଡିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଗଲା । ଏ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଷାକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ କଟକ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଘରେ ତାଙ୍କର ଏକ 30 ବର୍ଷର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପୁଅ ଅଛି । ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁଗୋଧ କରୁଛୁ ଯେ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ।"

deceased Surendra Swain
deceased Surendra Swain (ETV Bharat Odisha)

ସାପ କାମୁଡାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ:

ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କଟକ ନିଆଳ ଥାନା ଦେବୀ କନ୍ଦଳ ଦିପାଞ୍ଚଳ ଏକବେରୁଆଁ ଗ୍ରାମରେ ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ।‌ ଗ୍ରାମର ନଟବର ସ୍ଵାଇଁଙ୍କ ପୁଅ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଵାଇଁ (୬୫) ଆଜି (ଶନିବାର) ସକାଳ ପାଖାପାଖି 9ଟା ସମୟରେ ନିଜ ବାଡିରେ ବାଇଗଣ ତୋଳୁଥିଲେ । ଏତିକି ବେଳେ ଏକ ବିଷାକ୍ତ ସାପ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କାମୁଡି ଦେବାରୁ ସେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡିଯାଇଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଆଖି ବୁଜିଲେ ନିଆଁରେ ଜଳି ଯାଇଥିବା ବାଲିପାଟଣା ବ୍ୟକ୍ତି, 3 ଗିରଫ

ପୁରୀ ହୋଟେଲ ରୁମ୍‌ରୁ 2 ବଙ୍ଗାଳୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର

ସ୍ବାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେନି ସ୍ତ୍ରୀ:

ସେପଟେ ସ୍ବାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବରକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲତିକା ସ୍ୱାଇଁ । ସ୍ବାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇ ଘରେ ଥିବା ବିଷାକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଜଗତସିଂହପୁର ମେଡିକାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅତି ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଟକ ବଡ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।‌ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି । ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦୁଇଟି ଝିଅ ବିବାହ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ତପନ ସ୍ଵାଇଁ ( ୩୦) ବିବ୍ୟାଙ୍ଗ । ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକାକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିଆଳି

ନିଆଳି: ସାପ କାମୁଡାରେ ସ୍ବାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେନି ପତ୍ନୀ । ସ୍ବାମୀ ଜମିରେ ବାଇଗଣ ତୋଳୁ ଥିବା ସମୟରେ ସାପ କାମୁଡାରେ ଶିକାର ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷାକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ।

ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସ୍ବାଇଁ କହିଛନ୍ତି, "ଏକ ବେରୁଆଁ ଗାଁର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସ୍ବାଇଁ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ବାଡିକୁ ବାଇଗଣ ତୋଳିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ବାଡିରେ ଏକ ବିଷାକ୍ତ ସାପ କାମୁଡିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଗଲା । ଏ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଷାକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ କଟକ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଘରେ ତାଙ୍କର ଏକ 30 ବର୍ଷର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପୁଅ ଅଛି । ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁଗୋଧ କରୁଛୁ ଯେ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ।"

deceased Surendra Swain
deceased Surendra Swain (ETV Bharat Odisha)

ସାପ କାମୁଡାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ:

ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କଟକ ନିଆଳ ଥାନା ଦେବୀ କନ୍ଦଳ ଦିପାଞ୍ଚଳ ଏକବେରୁଆଁ ଗ୍ରାମରେ ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ।‌ ଗ୍ରାମର ନଟବର ସ୍ଵାଇଁଙ୍କ ପୁଅ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଵାଇଁ (୬୫) ଆଜି (ଶନିବାର) ସକାଳ ପାଖାପାଖି 9ଟା ସମୟରେ ନିଜ ବାଡିରେ ବାଇଗଣ ତୋଳୁଥିଲେ । ଏତିକି ବେଳେ ଏକ ବିଷାକ୍ତ ସାପ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କାମୁଡି ଦେବାରୁ ସେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡିଯାଇଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଆଖି ବୁଜିଲେ ନିଆଁରେ ଜଳି ଯାଇଥିବା ବାଲିପାଟଣା ବ୍ୟକ୍ତି, 3 ଗିରଫ

ପୁରୀ ହୋଟେଲ ରୁମ୍‌ରୁ 2 ବଙ୍ଗାଳୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର

ସ୍ବାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେନି ସ୍ତ୍ରୀ:

ସେପଟେ ସ୍ବାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବରକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲତିକା ସ୍ୱାଇଁ । ସ୍ବାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇ ଘରେ ଥିବା ବିଷାକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଜଗତସିଂହପୁର ମେଡିକାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅତି ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଟକ ବଡ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।‌ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି । ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦୁଇଟି ଝିଅ ବିବାହ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ତପନ ସ୍ଵାଇଁ ( ୩୦) ବିବ୍ୟାଙ୍ଗ । ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକାକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିଆଳି

For All Latest Updates

TAGGED:

NIALI MAN DIES IN SNAKEBITESNAKEBITE DEATH IN ODISHAWIFE ATTEMPTS SUICIDENIALI SNAKEBITE INCIDENT 2025NIALI SNAKEBITE MAN DEATH

Quick Links / Policies

ଫିଚର

ଛତୁର ଏସବୁ ଫାଇଦା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ? କର୍କଟ ରୋଗ ଆଶଙ୍କା କମ୍‌ କରେ

ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିବ AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ; ଟୁଲ୍‌ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନାସା ଓ ଗୁଗଲ୍‌

ଦୁର୍ଘଟଣା ବଦଳାଇଦେଲା ସ୍ବପ୍ନେଶ୍ବରଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ; ବନିଗଲେ କୋଚ, ଯୁବ ଆଥଲେଟ୍ସଙ୍କ ରୋଲ ମଡେଲ

ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଜରିଆରେ ସଚେତନତା, ବନାଗ୍ନି ରୋକୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ରାଣୀ ପ୍ରମିଳା, ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.