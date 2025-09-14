ETV Bharat / state

ଚାଷ ଜମି ସାଜିଛି ବାଧକ, 60 ବର୍ଷ ହେଲା ଗାଁକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା

ଗାଁକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା, ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନିଆଳି ବ୍ଲକର ଭାରତୀ ହୁଡା ଗ୍ରାମବାସୀ । ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଜମି ଦେବାକୁ ଅପିଲ୍ କଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ।

Bharati Huda village road problem
Bharati Huda village road problem (ETV Bharat Odisha)
ନିଆଳି: ସରକାର ବଦଳୁଛି, ବଦଳୁଛନ୍ତି ନେତା କିନ୍ତୁ ବଦଳି ପାରିନାହିଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଲ୍ଲାରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଭାରତୀ ହୁଡା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ । ଜୁଆଡେ ଚାହିଁବେ କେବଳ ଧାନ ଜମି । ଦୀର୍ଘ ୬୦ ବର୍ଷ ହେଲା ୬୦ଟି ପରିବାର ଧାନ ଜମି ହିଡ଼ରେ ଯାତାୟତ କରି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି । ଏହି ଗାଁକୁ ନା ଆସୁଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନା ସ୍କୁଲ ବସ୍, ରୋଗୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଏହି ଜମି ହିଡ଼ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ।

Bharati Huda village road problem (ETV Bharat Odisha)

ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଗାଁକୁ ଘେରି ରହିଛି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଚାଷ ଜମି । ଗାଁଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଷ ଜମି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି । ତେଣୁ ଏଠାରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ଅର୍ଥରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ । ତେବେ ନିକଟରେ ଜଣେ ମହିଳା ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜମି ହିଡ଼ରେ ବାହୁଙ୍ଗି ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣାଯାଇଥିଲା, ଏହାପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହାର ଖବର ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଛବି ମଲ୍ଲିକ ଭାରତୀ ହୁଡା ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ।


60 ବର୍ଷ ହେଲା ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ:

ଏନେଇ ଭାରତୀ ହୁଡା ଗାଁର ଜଣେ ମହିଳା ସୁଲୋଚନା ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି,"ଆମେ ଏଠାରେ 60ଟି ପରିବାର ଦୀର୍ଘ 60 ବର୍ଷ ହେଲା ବସବାସ କରି ଆସୁଛୁ । ବର୍ଷା ହେଉ କି ଖରା, ଦିନ ହେଉ କି ରାତି । ସବୁବେଳେ ଆମେ ଏହି ଜମି ହିଡ଼ରେ ଯାତାୟତ କରୁଛୁ । ଆମ ଗାଁକୁ ଘେରି ରହିଛି ଅନେକ ବେସରକାରୀ ଚାଷ ଜମି । ତେଣୁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ । ଯାହାର ଜମି ସେମାନେ ରାସ୍ତା ଛାଡୁନାହାଁନ୍ତି ।"

Bharati Huda village road problem
Bharati Huda village road problem (ETV Bharat Odisha)

ବାହୁଙ୍ଗିରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲେ ରୋଗୀ:

ସେହିପରି ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି,"ଆମ ଘର ନିଆଳି ବ୍ଲକ୍ ଜଲ୍ଲାରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଭାରତୀ ହୁଡାରେ । ମୋ ମାଆଙ୍କ ଦେହ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ, ଆମ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାହୁଙ୍ଗି ସାହାଯ୍ୟରେ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଗଲା, ଅଧା ବାଟରୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଆମ ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ରାସ୍ତା । ତେଣୁ ଆମେ ସ୍କୁଲ କି କଲେଜ ଯାଇ ପାରୁନାହୁଁ । ମୁଁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ରାସ୍ତାଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ।"

BHARATI HUDA VILLAGE ROAD PROBLEM
BHARATI HUDA VILLAGE ROAD PROBLEM (ETV Bharat Odisha)

ରାସ୍ତାଟିଏ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ଆମ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୁଅନ୍ତା:

ଗାଁର କୈଳାଶ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରାସ୍ତା । ରାସ୍ତା ନଥିବା କାରଣରୁ ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ । ରୋଗୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ପିଲା ଅତି ଦୟନୀୟ ଭାବରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଠାରୁ ଭାରତୀ ହୁଡା ପାଖାପାଖି ଏକ କିଲୋମିଟର ହେବ । ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ତେ ହୋଇଗଲେ ଆମ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୁଅନ୍ତା । ନିଆଳି ବିଧାୟକ ଆସିଥିଲେ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବେ ବୋଲି ।’

Bharati Huda village road problem
Bharati Huda village road problem (ETV Bharat Odisha)

ଜମି ହିଡ଼ରେ ଚାଲି ଚାଲି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବିଧାୟକ ଛବି ମଲ୍ଲିକ:

ସେପଟେ ବିଧାୟକ ଛବି ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି,‘ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ଜଣେ ମହିଳା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ବାହୁଙ୍ଗିରେ ବୁହା ହୋଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି । ମୁଁ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିଲା ପରେ ଭାରତୀ ହୁଡାରେ ପହଞ୍ଚିଲି । ଏଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲି । ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ, ଜଲ୍ଲାରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଭଳି ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ଭାରତୀ ହୁଡା ଏକ ଗାଁ ଅଛି । ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ଆସିଥିଲି । ବିଲରେ ମୁଁ ଚାଲିକି ଆସିଥିଲି । ଏଠି ଯାହା ପାରିପାର୍ଶ୍ବିକ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିଲି ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜସ୍ବ ଜମି ରହିଛି । ଏହି ଜମିରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ଅନୁଦାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଜମି ମାଲିକମାନେ କିଛି କିଛି ଜମି ଛାଡିଲେ ରାସ୍ତା ହେବା ସହିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ । ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜମି ମାଲିକ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଡାକି ବୈଠକ କରି ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ ।’

Bharati Huda village road problem
Bharati Huda village road problem (ETV Bharat Odisha)

ଏପରି କହିଲେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର:

ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି," ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଭାରତୀ ହୁଡାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛି ।ଏବଂ କିଛି ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି । ଜମି ବାବଦକୁ ଟଙ୍କା ଦେବି ବୋଲି କହିଥିଲି । ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଜମି ମାଲିକ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜମି ମାଲିକମାନେ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ । ଜଣେ ମହିଳା ଷ୍ଟେଚରେ ବୁହା ହେବା ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା, ଏହାପରେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଭାରତୀ ହୁଡାରେ ପହଞ୍ଚିଲି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇ କିଭଳି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡା ଯିବ ।"


ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିଆଳି

