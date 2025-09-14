ଚାଷ ଜମି ସାଜିଛି ବାଧକ, 60 ବର୍ଷ ହେଲା ଗାଁକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା
ଗାଁକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା, ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନିଆଳି ବ୍ଲକର ଭାରତୀ ହୁଡା ଗ୍ରାମବାସୀ । ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଜମି ଦେବାକୁ ଅପିଲ୍ କଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ।
ନିଆଳି: ସରକାର ବଦଳୁଛି, ବଦଳୁଛନ୍ତି ନେତା କିନ୍ତୁ ବଦଳି ପାରିନାହିଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଲ୍ଲାରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଭାରତୀ ହୁଡା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ । ଜୁଆଡେ ଚାହିଁବେ କେବଳ ଧାନ ଜମି । ଦୀର୍ଘ ୬୦ ବର୍ଷ ହେଲା ୬୦ଟି ପରିବାର ଧାନ ଜମି ହିଡ଼ରେ ଯାତାୟତ କରି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି । ଏହି ଗାଁକୁ ନା ଆସୁଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନା ସ୍କୁଲ ବସ୍, ରୋଗୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଏହି ଜମି ହିଡ଼ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ।
ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଗାଁକୁ ଘେରି ରହିଛି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଚାଷ ଜମି । ଗାଁଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଷ ଜମି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି । ତେଣୁ ଏଠାରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ଅର୍ଥରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ । ତେବେ ନିକଟରେ ଜଣେ ମହିଳା ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜମି ହିଡ଼ରେ ବାହୁଙ୍ଗି ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣାଯାଇଥିଲା, ଏହାପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହାର ଖବର ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଛବି ମଲ୍ଲିକ ଭାରତୀ ହୁଡା ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ।
60 ବର୍ଷ ହେଲା ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ:
ଏନେଇ ଭାରତୀ ହୁଡା ଗାଁର ଜଣେ ମହିଳା ସୁଲୋଚନା ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି,"ଆମେ ଏଠାରେ 60ଟି ପରିବାର ଦୀର୍ଘ 60 ବର୍ଷ ହେଲା ବସବାସ କରି ଆସୁଛୁ । ବର୍ଷା ହେଉ କି ଖରା, ଦିନ ହେଉ କି ରାତି । ସବୁବେଳେ ଆମେ ଏହି ଜମି ହିଡ଼ରେ ଯାତାୟତ କରୁଛୁ । ଆମ ଗାଁକୁ ଘେରି ରହିଛି ଅନେକ ବେସରକାରୀ ଚାଷ ଜମି । ତେଣୁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ । ଯାହାର ଜମି ସେମାନେ ରାସ୍ତା ଛାଡୁନାହାଁନ୍ତି ।"
ବାହୁଙ୍ଗିରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲେ ରୋଗୀ:
ସେହିପରି ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି,"ଆମ ଘର ନିଆଳି ବ୍ଲକ୍ ଜଲ୍ଲାରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଭାରତୀ ହୁଡାରେ । ମୋ ମାଆଙ୍କ ଦେହ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ, ଆମ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାହୁଙ୍ଗି ସାହାଯ୍ୟରେ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଗଲା, ଅଧା ବାଟରୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଆମ ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ରାସ୍ତା । ତେଣୁ ଆମେ ସ୍କୁଲ କି କଲେଜ ଯାଇ ପାରୁନାହୁଁ । ମୁଁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ରାସ୍ତାଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ।"
ରାସ୍ତାଟିଏ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ଆମ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୁଅନ୍ତା:
ଗାଁର କୈଳାଶ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରାସ୍ତା । ରାସ୍ତା ନଥିବା କାରଣରୁ ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ । ରୋଗୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ପିଲା ଅତି ଦୟନୀୟ ଭାବରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଠାରୁ ଭାରତୀ ହୁଡା ପାଖାପାଖି ଏକ କିଲୋମିଟର ହେବ । ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ତେ ହୋଇଗଲେ ଆମ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୁଅନ୍ତା । ନିଆଳି ବିଧାୟକ ଆସିଥିଲେ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବେ ବୋଲି ।’
ଜମି ହିଡ଼ରେ ଚାଲି ଚାଲି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବିଧାୟକ ଛବି ମଲ୍ଲିକ:
ସେପଟେ ବିଧାୟକ ଛବି ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି,‘ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ଜଣେ ମହିଳା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ବାହୁଙ୍ଗିରେ ବୁହା ହୋଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି । ମୁଁ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିଲା ପରେ ଭାରତୀ ହୁଡାରେ ପହଞ୍ଚିଲି । ଏଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲି । ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ, ଜଲ୍ଲାରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଭଳି ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ଭାରତୀ ହୁଡା ଏକ ଗାଁ ଅଛି । ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ଆସିଥିଲି । ବିଲରେ ମୁଁ ଚାଲିକି ଆସିଥିଲି । ଏଠି ଯାହା ପାରିପାର୍ଶ୍ବିକ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିଲି ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜସ୍ବ ଜମି ରହିଛି । ଏହି ଜମିରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ଅନୁଦାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଜମି ମାଲିକମାନେ କିଛି କିଛି ଜମି ଛାଡିଲେ ରାସ୍ତା ହେବା ସହିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ । ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜମି ମାଲିକ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଡାକି ବୈଠକ କରି ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ ।’
ଏପରି କହିଲେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର:
ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି," ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଭାରତୀ ହୁଡାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛି ।ଏବଂ କିଛି ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି । ଜମି ବାବଦକୁ ଟଙ୍କା ଦେବି ବୋଲି କହିଥିଲି । ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଜମି ମାଲିକ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜମି ମାଲିକମାନେ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ । ଜଣେ ମହିଳା ଷ୍ଟେଚରେ ବୁହା ହେବା ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା, ଏହାପରେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଭାରତୀ ହୁଡାରେ ପହଞ୍ଚିଲି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇ କିଭଳି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡା ଯିବ ।"
