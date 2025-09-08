ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସେବାରେ ଜାହିର ଖାନଙ୍କ ପରିବାର, ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଭାଇଚାରା ବାର୍ତ୍ତା
ଭାଇଚାରାର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟୁଛି କଟକ । ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଜରିମେଢ ତିଆରି କରିଆସୁଛନ୍ତି କଟକର ଜାହିର ଖାନଙ୍କ ପରିବାର ।
ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Cuttack Muslim family Jari Medha craft କଟକ: ‘କିଏ ପେପର କାଟି ଦେଉଛି, କିଏ ଜରି ଲଗାଇ ସଜାଇ ଦେଉଛି...କିଏ ମା’ଙ୍କ ମୁକୁଟ ତିଆରିରେ ବ୍ୟସ୍ତ... କାରଣ ଆସୁଛନ୍ତି ମା’ ଜଗତ ଜନନୀ... ମା’ ଦୁର୍ଗା ଆସିବେ ବୋଲି ଜାହିର ଖାନଙ୍କ ପରିବାରରେ କାହାରି ହାତକୁ ତର ନାହିଁ । ସଭିଁଏ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି ମା’ଙ୍କ ସେବାରେ । ହିନ୍ଦୁ-ମୁସଲିମ ଭାଇଚାରା କଥା ତ ଆପଣ ଅନେକ ଶୁଣିଥିବେ । କିନ୍ତୁ ଏହାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଦର୍ଶନ ହେଉଛି ହଜାର ବର୍ଷର ରୌପ୍ୟ ସହର କଟକ । ଏଠି ମା’ଙ୍କ ମେଢ ସାଜସଜ୍ଜାରେ ମୁସଲିମ ପରିବାର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ‘ମା’ଙ୍କ ସେବାରେ ମୁସଲିମ ପରିବାର’ ।
ଏଠି ଦଶହରା ଏକାଠି ପାଳନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ-ମୁସଲିମ:
କଟକ ସହର ଯେତିକି ପୁରୁଣା ତାହାର ପରମ୍ପରା ବି ସେତିକି ପୁରାତନ । କଟକରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦଶହରାରେ ବି ରହିଛି ଅନେକ ପରମ୍ପରା । ଆଉ ସେହି ପରମ୍ପରା ବି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇ ରହିଛି । ଯେମିତିକି ଉଭୟ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୁସଲିମ ଏକାଠି ହୋଇ ପାଳିଥାନ୍ତି ଦଶହରା ପର୍ବ । ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ସମ୍ପର୍କ କଥା କହିଲେ କଟକର ଭାଇଚାରା କଥା ସମସ୍ତେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥାନ୍ତି । କାରଣ ଇଏ ଏମିତି ଏକ ସହର ଯେଉଁଠାରେ କି ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ପର୍ବରେ ମୁସଲିମ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏପରିକି ମା’ଙ୍କ ମେଢ଼ ସାଜସଜ୍ଜାରେ ମୁସଲିମ ମାନେ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଇଥାନ୍ତି । ଆମେ କହୁଛୁ କଟକର ଜାହିର ଖାନଙ୍କ ପରିବାରର କଥା । ବର୍ଷେ କି ଦୁଇ ବର୍ଷ ନୁହେଁ ବରଂ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଅର୍ଥାତ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ମା’ଙ୍କ ସେବାରେ ଏହି ମୁସଲିମ ପରିବାର ।
ଆସୁଛି ଦଶହରା, ଚଳଚଞ୍ଚଳ କଟକ:
ଆଉ ମାତ୍ର ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଦଶହରା ପର୍ବ । ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଲାଣି କଟକ ସହରର ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ । ମା’ଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ କିଛି କିଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଏକ ମାଟିଆ କାମ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ମଣ୍ଡପରେ ଦୋମାଟିଆ କାମ ବି ଶେଷ ହେଲାଣି । ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡପରେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଲାଣି । କଟକ ସହରରେ ଥିବା ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ସାଜସଜା ପାଇଁ ଅନୁମତି ବି ମିଳି ସାରିଲାଣି । ଚାନ୍ଦି ମେଢ ସାଙ୍ଗକୁ ସୁନାର ଆଭୂଷଣରେ ଝଲସି ଉଠିବ ସହରର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ।
ମା’ଙ୍କ ପାଇଁ ଜରି ମେଢ ତିଆରି କରନ୍ତି ମୁସଲିମ ପରିବାର:
ଏ ସବୁ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଏବେବି ଜରି ମେଢର ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଜରି ମେଢ଼କୁ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ସହରର କେତେକ ମୁସଲମାନ ପରିବାର । ବର୍ଷେ କି ଦୁଇ ବର୍ଷ ନୁହେଁ ବରଂ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ପିଢ଼ିରେ ପଢି ମା’ଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗି ଥାଆନ୍ତି ମୁସଲିମ ପରିବାର । କଟକରେ ଖାସ କରି ମୁସଲିମ ସମ୍ପଦାୟର ଲୋକଙ୍କ ଜରିମେଢର ଅଧିକା ଚାହିଦା ରହିଥାଏ । ଜରି ମେଢକୁ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ଧରି ମୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଭାବେ କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଜାହିର ଖାନ୍ଙ୍କ ପରିବାର ।
ଜରି କାମ ପାଇଁ ଖାନ୍ ପରିବାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ:
କଟକରେ ଯେତେବେଳେ ଜରି ମେଢ କଥା ଆସେ ଜାହିର ଖାନ ପରିବାର କଥା ଆଗ ମନେପଡେ । କାରଣ ଜରି ମେଢର କାରିଗର ଭାବେ ଖାନ୍ଙ୍କ ପରିବାର ବେଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ଦଶହରା ଆସିଲେ ଏହି ଜରିମେଢ କାରିଗରଙ୍କ ହାତକୁ ମିଳିନଥାଏ ଫୁରସତ । କଟକ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ରାଉରକେଲା , ସମ୍ୱଲପୁର ଯାଏଁ ଜାହିରଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ମେଢର ଚାହିଦା ବେଶ ଅଧିକ ରହିଥାଏ ।
ପିଢି ପରେ ପିଢି ମା’ଙ୍କ ସେବାରେ (Jari Medha Tradition Banka Bazar):
୩ ପିଢ଼ି ହେଲା ଜାହିରଙ୍କ ପରିବାର ଏହି ଜରି କାମ କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସେ ନିଜେ ୨୦ରୁ ୨୫ ବର୍ଷ ଧରି ମା’ଙ୍କ ମେଢ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି । ବୁଲିୟାନ ତାରକସି କାମର ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ତାଙ୍କ କରିଗରୀରେ । ଚଳିତବର୍ଷ ୮ ରୁ ୧୦ଟି ଜରି ମେଢ଼ର କାମ ପାଇଁ ଅର୍ଡର ଆସିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜାହିର ।
କେବେଠୁ ମେଢ ତିଆରିରେ ଲାଗିପଡନ୍ତି ଜାହିରଙ୍କ ପରିବାର ?
ଏନେଇ ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଇଁ ଜରି ମେଢ କରୁଥିବା କାରିଗର ଜାହିର ଖାନ କୁହନ୍ତି, ‘ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟ ଠାରୁ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ଦେଉ । ଯାହାକି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲେ । ଏଥର ଦଶହରାରେ 8ରୁ 10ଟି କାମ ଅଛି । ଆହୁରି ଅନେକ କାମ ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ହାତରେ ସମୟ ନଥିବାରୁ କାମ ଫେରାଇ ଦେଲୁ । ଗୋଟିଏ ମେଢ଼ କାମକୁ 15 ଦିନ ଲାଗିଥାଏ ।’
ଚାରି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ହୁଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି:
ଦଶହରାର ଠିକ ୪ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମେଢ଼ କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥାଏ । କାରିଗର ମାନେ ମେଢ କାମ ବାଉଁଶ,ଜରି, କାଗଜ ଆଦିରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି । ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କଟକ ସହ କୋଲକାତା ବଜାରରୁ ଆଣିଥାନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସରଞ୍ଜାମ । ମେଢ ତିଆରି କାମରେ ବାଉଁଶ, କାଗଜ, ଜିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହମ ଅଠା ,ଜରି ଓ ଭେଲଭେଟ ଆଦିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ନିଖୁଣ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ଜରି ମେଢରେ କଲିକା, ଗଦୀ, କଲାନ, ଛାଜ, ବକ୍ସ, ବେଲପାୟା, ମୁକୁଟ, ହାର ଓ ପଟିର ନିଖୁଣ କାରିଗରି ହିଁ ଅନେକଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣେ ଏଠାକୁ ।
କଟକ ଛଡା ଆଉ କେଉଁଠୁ ଆସେ ଅର୍ଡର ?
କଟକ ସହର ବ୍ୟତୀତ ଭୁବନେଶ୍ୱର,ରାଉରକେଲା, ଝାରସୁଗୁଡା ଆଦି ଅନେକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗୁଡିକରୁ ଜରି ମେଢ ପାଇଁ ଅର୍ଡର ଆସେ । ଆଉ ଏସବୁକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି କାରିଗର । ଆଉ ଏହି ମେଢ ତିଆରି କାମ କରି ବେଶ୍ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ ମିଳୁଥିବା କୁହନ୍ତି କାରିଗର ସାହିଦ୍ ଖାନ ।
ଗୋଟିଏ ମେଢର ଦାମ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ?
ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ଜରି ମେଢର ବେଶ ଆଦର ଥାଏ । ଏହାର ଦାମ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଥାଏ । ଗୋଟିଏ ମେଢର ଦାମ୍ ୧୦ ହଜାରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ ।
‘ମା’ଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରି ଖୁସି’
କାରିଗର ଜାହିର ଖାନ୍ ଆହୁରି କୁହନ୍ତି, ‘ପିଢି ପରେ ପିଢି ଆମେ ଏହି କାମ କରୁଛୁ । ମୁଁ 20ରୁ 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମେଢ କାମ କରୁଛି । ଭଲ ଲାଗେ ଏହି କାମ କରିବାକୁ । ମଣ୍ଡପକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ । ଖୁସି ଲାଗେ ଆମ ହାତ ମା’ଙ୍କ କାମରେ ଲାଗୁଛି ।’
ବର୍ଷା ସାଜେ ବାଧକ, ସମ୍ମାନ ମିଳେ:
ଏନେଇ ମେଢ କାରିଗର ସାହିଦ ଖାନ୍ କୁହନ୍ତି, ‘ନିୟମିତ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ମେଢ଼ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ରଙ୍ଗ କାମ ଶୁଖିବାକୁ ଅନେକ ସମୟ ଲାଗୁଛି । ବର୍ଷା ହେଲେ ଟିକେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖିନ ହେବାକୁ ପଡେ । ଏଥିସହ ଆମେ ମୁସଲିମ ହୋଇ କାମ କରୁଛୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି । ମଣ୍ଡପ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ ଆମକୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ।’
ଭାଇଚାରାର ଦିଗଦର୍ଶନ:
ସେହିପରି ମୁସଲମାନଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ସାଜସଜ୍ଜାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ବି ବେଶ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ କଟକ ମହାନଗର ଶାନ୍ତି କମିଟି ସଭାପତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗେ ମୁସଲିମ ଭାଇଭଉଣୀ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଯେଉଁ ପର୍ବ ରହୁଛି ଦଶହରା ହେଉ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂଜା ହେଉ । ଜରି କାମ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଯେତେବଳେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପଡେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଡାକି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଅନ୍ତି । ଆମେ ବି ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ସ୍ବାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଉ । ଏହା ଭାଇଚାରାର ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଉଛି ।’
ଭାଇଚାରାର ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଦିଏ କଟକ:
‘କଟକ ସହର ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଭାଇଚାରା ରହିଛି ଏହା ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଉଛି । ଏଭଳି ଭାଇଚାରା ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ । ଏଭଳି ଭାଇଚାରା ଜାରି ରହୁ । ଦଶହରା ସମୟରେ ମା’ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଭାଇଭଉଣୀ ମୁସଲିମ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁ । ସେମାନେ ବି ଅନେକ ତାଙ୍କ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଡାକି ଆମକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିଥାନ୍ତି । ଏହା ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ।’- ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ।
52 ବଜାର 53 ଗଳିର ସହର କଟକ । ହଜାର ବର୍ଷର ସହରର କଟକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ ନେଇ ଯେତିକି ଉତ୍ସାହ ଥାଏ ଭାଇଚାରା ନିଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ନିଆରା । ଆଗକୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସବୁଠି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ।
