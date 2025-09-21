ମହାଳୟାରେ ମା'ଙ୍କୁ ଲାଗି ହେଲା ଖଡ଼ି ରଙ୍ଗ
ପବିତ୍ର ମହାଳୟା ଅବସରରେ କଟକର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଲାଗିଲା ଖଡି ରଙ୍ଗ ।
Published : September 21, 2025 at 8:12 PM IST
କଟକ: ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାଳୟା । ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜିଠାରୁ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଖଡି ଲାଗି କରାଯାଇଛି । ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏହି ଦିନଠାରୁ ହିଁ ମା'ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଖଡି ଲାଗି କରାଯାଇ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଅବସରରେ କଟକ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଆଜି ଖଡି ଲାଗି କରାଯାଇଛି ।
ମା'ଙ୍କୁ ଲାଗି ହେଲା ଖଡ଼ି:
ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଦଶହରା । ଆଉ ମାତ୍ର ଦିନ କେଇଟା ପରେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଇବେ ମା' ଦଶଭୁଜା । ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଲାଣି ରୌପ୍ୟ ନଗରୀ କଟକ ସହର । ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାଳୟା ଥିବାରୁ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମା'ଙ୍କ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ । ଏକ ମାଟିଆ, ଦୁଇ ମାଟିଆ ପରେ ଆଜି ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଖଡ଼ି ଲାଗିଛି । ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ମହାଳୟା ତିଥିରେ ହିଁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ଥାପିତ ମା'ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ଵ ଦେବା ଦେବୀଙ୍କୁ ଖଡ଼ିଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ ।
ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି, ଏଥର ମହାଳୟା ଠାରୁ ପୂଜା କମ୍ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ରହିଥିବାରୁ ମୂର୍ତ୍ତି କାରୀଗରମାନଙ୍କର ଆଉ ତର ନାହିଁ । ବିଶେଷକରି ଏହି କାରିଗରମାନେ ୧୦ରୁ ଅଧିକ ମଣ୍ଡପରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅର୍ଡର ରଖି ଥିବାରୁ ସେମାନେ ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ଆସନ୍ତା ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ।
ଏପରି କହିଲେ ଖାନନଗର ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ସମ୍ପାଦକ:
ଏନେଇ ଖାନନଗର ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି," ମା'ଙ୍କର ମହାଳୟାରେ ଖଡ଼ି ଲାଗି ହୁଏ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ପରେ ମା'ଙ୍କୁ ଶାଢୀ ଏବଂ ଚାନ୍ଦି, ସୁନାର ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧା ଯିବ । ମା'ଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ହାତରେ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି । ଆଗକୁ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି । ସେପଟେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁମତି ପତ୍ରକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେଲାଣି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମା'ଙ୍କ ପୂଜା କିଭଳି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ସମାପନ ହେବ ସେନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାନଗର ନିଗମ ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ