ମହାଳୟାରେ ମା'ଙ୍କୁ ଲାଗି ହେଲା ଖଡ଼ି ରଙ୍ଗ

ପବିତ୍ର ମହାଳୟା ଅବସରରେ କଟକର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଲାଗିଲା ଖଡି ରଙ୍ଗ ।

Cuttack Mahalaya 2025
Cuttack Mahalaya 2025 (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 21, 2025 at 8:12 PM IST

1 Min Read
କଟକ: ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାଳୟା । ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜିଠାରୁ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଖଡି ଲାଗି କରାଯାଇଛି । ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏହି ଦିନଠାରୁ ହିଁ ମା'ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଖଡି ଲାଗି କରାଯାଇ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଅବସରରେ କଟକ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଆଜି ଖଡି ଲାଗି କରାଯାଇଛି ।

Khadi Lagi Ritual Commences At Durga Puja Pandals (ETV Bharat Odisha)

ମା'ଙ୍କୁ ଲାଗି ହେଲା ଖଡ଼ି:
ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଦଶହରା । ଆଉ ମାତ୍ର ଦିନ କେଇଟା ପରେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଇବେ ମା' ଦଶଭୁଜା । ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଲାଣି ରୌପ୍ୟ ନଗରୀ କଟକ ସହର । ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାଳୟା ଥିବାରୁ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମା'ଙ୍କ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ । ଏକ ମାଟିଆ, ଦୁଇ ମାଟିଆ ପରେ ଆଜି ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଖଡ଼ି ଲାଗିଛି । ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ମହାଳୟା ତିଥିରେ ହିଁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ଥାପିତ ମା'ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ଵ ଦେବା ଦେବୀଙ୍କୁ ଖଡ଼ିଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ ।

Khadi Lagi Ritual Commences At Durga Puja Pandals (ETV Bharat Odisha)

ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି, ଏଥର ମହାଳୟା ଠାରୁ ପୂଜା କମ୍ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ରହିଥିବାରୁ ମୂର୍ତ୍ତି କାରୀଗରମାନଙ୍କର ଆଉ ତର ନାହିଁ । ବିଶେଷକରି ଏହି କାରିଗରମାନେ ୧୦ରୁ ଅଧିକ ମଣ୍ଡପରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅର୍ଡର ରଖି ଥିବାରୁ ସେମାନେ ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ଆସନ୍ତା ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ।

Khadi Lagi Ritual Commences At Durga Puja Pandals (ETV Bharat Odisha)

ଏପରି କହିଲେ ଖାନନଗର ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ସମ୍ପାଦକ:

ଏନେଇ ଖାନନଗର ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି," ମା'ଙ୍କର ମହାଳୟାରେ ଖଡ଼ି ଲାଗି ହୁଏ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ପରେ ମା'ଙ୍କୁ ଶାଢୀ ଏବଂ ଚାନ୍ଦି, ସୁନାର ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧା ଯିବ । ମା'ଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ହାତରେ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି । ଆଗକୁ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି । ସେପଟେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁମତି ପତ୍ରକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେଲାଣି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମା'ଙ୍କ ପୂଜା କିଭଳି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ସମାପନ ହେବ ସେନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାନଗର ନିଗମ ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି ।"

Khadi Lagi Ritual Commences At Durga Puja Pandals (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

