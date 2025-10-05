ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଉଛି କଟକ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ, 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ ବନ୍ଦ
କଟକ ସହରରେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ଉପରେ କଟକଣା । ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବାତିଲ୍ ନେଇ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ।
Published : October 5, 2025 at 8:07 PM IST|
Updated : October 5, 2025 at 8:23 PM IST
କଟକ: କଟକରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି । 24 ଘଣ୍ଟା ଲାଗି କଟକରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ କଟକଣା । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରୁ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ଯାଏଁ କଟକଣା । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କଟକଣା ନେଇ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ଏପଟେ କଟକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟଣାରେ ଶାନ୍ତି ଅପିଲ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଆଜି ଏକ ସଂଗଠନର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବେଳେ ପୋଲିସ ଅଟାକାଇବାରୁ ଦରଘାବଜାର ଅଂଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଫ୍ଲାଗମାର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି କଟକ ବନ୍ଦ ଡାକରି ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ।
କଟକରେ ଆଜି 7ଟାରୁ କାଲି 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବନ୍ଦ-
କଟକରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ କଟକଣା । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକଣା । ହ୍ବାଟ୍ସ ଆପ୍, ଫେସ୍ବୁକ୍, ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍, ସ୍ନାପ୍ଚାଟ୍ ଆଦି 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବନ୍ଦ । ମୋବାଇଲ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବାତିଲ୍ ନେଇ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ରହଛି ।
ମୋଟର ସାଇକେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବେଳେ ଉତ୍ତେଜନା-
ଆଜି ମୋଟର ସାଇକେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବେଳେ ଉତ୍ତେଜନା । ସ୍ଥିତି ଏମିତି କି ସହରରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୃତୟନ କରାଯାଇଛି । ଆଜି ଏକ ସଂଗଠନର ରାଲି ସମୟରେ ଅଘଟଣ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ସଂଗଠନର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବେଳେ ପୋଲିସ ଅଟାକାଇବାରୁ ଦରଘାବଜାର ଅଂଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଭସାଣି ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତାକାଲି କଟକ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ଏକ ସଂଗଠନ ।
କଟକ ଘଟଣାରେ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅପିଲ୍-
କଟକ ଘଟଣାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ସହରର ଗୌରବକୁ ଅକ୍ଷୂର୍ଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବାକୁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି । ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଙ୍ଗକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "କଟକ ସହର ହେଉଛି ହଜାର ବର୍ଷର ସହର । ଭାଇଚାରାର ଅନନ୍ୟ ନିଦର୍ଶନ ହେଉଛି କଟକ ସହର । କିନ୍ତୁ, ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି କେତେକ ବିଶୃଙ୍ଖଳାକାରୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସହରରେ ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ ହୋଇଛି । ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଏହିଭଳି ବିଶୃଙ୍ଖଳାକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ନଜର ରହିଛି । ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ସହରର ଐତିହ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଉପରକୁ ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ । ସହରର ଗୌରବକୁ ଅକ୍ଷୂର୍ଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।"
କଟକରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ନବୀନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ-
କଟକରେ ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅନୁରୋଧ । ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ନେଇ ବିରୋଧୀଦଳ ନେତା ନବୀନଙ୍କ ଗଭୀର ଉଦ୍ବେଗ । ଭାଇଚାରାର ସହର କଟକରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି । ଘଟଣାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଭୀର ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ନବୀନ କହିଛନ୍ତି, "ଏକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଓଡିଶାର ସୁନାମ ରହିଛି । ଓଡିଶା ବାସୀ, କଟକ ବାସୀ ଶାନ୍ତି ଓ ସଦଭାବ ଚାହାଁନ୍ତି ।" ତେଣୁ କଟକ ସହରରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
ବିଶୃଙ୍ଖଳାକାରୀଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ୩ ଟିମ୍ ଗଠନ-
କଟକ ବିଶୃଙ୍ଖଳାକାରୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ତତ୍ପର । ୩ଟି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟିମ୍ ଗଠନ କଲେ ପୋଲିସ କମିଶନର । ବିଶୃଙ୍ଖଳାକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ।
ତେବେ ଏସିପି ନରସିଂହ ଭୋଳ କହିଛନ୍ତି, "ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଅଛି । ଆଜିର ଉତ୍ତେଜନା ପରେ 163 ଧାରା ଜାରି ହୋଇଛି । 60 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଳ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଫ୍ଲାଗମାର୍ଚ୍ଚ ଜାରି ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ଦଙ୍ଗାନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଗାଡି ମଧ୍ୟ ସହରରେ ଗଳି କନ୍ଦି ବୁଲୁଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ