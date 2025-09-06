ଖାନନଗର ଦୁର୍ଗା ତୋରଣ  'ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର'

ଦଶହରା ପାଇଁ ସଜେଇ ହେଲାଣି ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବପୁରାତନ ସହର କଟକ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିବ ଖାନନଗର ପୂଜା କମିଟିର ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ଥିମ୍ ତୋରଣ ।
Published : September 6, 2025 at 5:20 PM IST|
Updated : September 6, 2025 at 5:29 PM IST
କଟକ: ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଦଶହରା, ସଜେଇ ହେଲାଣି ରୌପ୍ୟ ନଗରୀ କଟକ ସହର । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ କଟକ ଦଶହରା । ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତିଆରି ହେବ ସୁଉଚ୍ଚ ତୋରଣ ଏବଂ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହେଉଥିବା ଲାଇଟ ଗେଟ୍ । ଏପରିକି ରୋଡ କ୍ରସ କରି ତୋରଣ ତିଆରି ଉପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କଟକଣା ରହିବ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଗମନାଗମନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନଜରରେ ରଖି ତୋରଣ ଓ ଆଲୋକ ସଜ୍ଜା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ଏହାରି ଭିତରେ ନିଜ ତୋରଣ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଥିବା ଖାନନଗର ପୂଜା କମିଟି ଚଳିତବର୍ଷ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଥିମରେ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।ଏହି ତୋରଟି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୭୦ କିଲୋମିଟ ବେଗର ପବନକୁ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ବୋଲି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି ।
ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କଲେ ପୂଜା କମିଟି :
ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ ଆଉ ପ୍ରାୟ ତିନି ସପ୍ତାହ ବାକିଥିବା ବେଳେ ଦୂର ହୋଇଛି ତୋରଣ ଓ ଲାଇଟ ଗେଟ୍ ତିଆରିକୁ ନେଇ ରହିଥିବା ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ । ଫଳରେ ପୂଜା ପାଇଁ କଟକ ସହରରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହାରି ଭିତରେ ପୂଜା କମିଟି ଗୁଡିକୁ ଏନଓସି ଦେବା ପାଇଁ ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର)ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସିଙ୍ଗିଲ ଉଇଣ୍ଡୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପୂଜା ସମ୍ପାଦାନା କରିବା ପାଇଁ କମିଟି ଗୁଡ଼ିକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ୬ଟି ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ବାରବାଟୀ ପ୍ୟାଲେସରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ମ ବିଭାଗ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଉଥିଲେ ପୂଜା କମିଟି । କିନ୍ତୁ ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ସବୁ କାମ ହୋଇପାରୁଛି ।
ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଅଧିକାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଅନୁମତି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଯାଞ୍ଚ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହି କମିଟି ତୋରଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଯାଇ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ । ବିଶେଷ କରି ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ଯାତାୟତରେ ଯେପରି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନହୁଏ, ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ ଦେଖି ତୋରଣ ନର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ । ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ତୋରଣ ଓ ଲାଇଟ ଗେଟ୍ ନିର୍ମାଣ ନେଇ କୌଣସି କଟକଣା ନାହିଁ । ଏପରିକି ରୋଡ କ୍ରସ କରି ତୋରଣ ତିଆରିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କଟକ ଜିଲ୍ଲପାଳ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।
ଏପରି କହିଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ:
ଏନେଇ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭାଉସାହେବ ସିନ୍ଧେ କହିଛନ୍ତି," ଚଳିତ ଥର ରାସ୍ତା ଉପରେ ଛୋଟ ତୋରଣ ବା ଲାଇଟ୍ ଗେଟକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । ଯେଉଁ ପୂଜା କମିଟି ବଡ଼ ତୋରଣ ବା ଲାଇଟ୍ ଗେଟ୍ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ଏହାପରେ ଆମେ ଯାଞ୍ଚ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେବୁ । ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ହିଁ ସବୁ ଗେଟ ବା ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ଲୋକମାନଙ୍କ ଯାତାୟତରେ ଯେପରି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନହୁଏ, ସେଥିପ୍ରତି ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ ।"
ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ତୋରଣ:
ଯଦିଓ ଉଚ୍ଚ ତ୍ୱରଣ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସମୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି । ମାତ୍ର NOC ପାଇବା ପରେ ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି ପୂଜା କମିଟି ।ଏହି କ୍ରମରେ ଚଳିତବର୍ଷ କଟକ ଦଶହରାରେ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଖାନନଗର ପୂଜା କମିଟି ଦ୍ବାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ତୋରଣ । ଭାରତୀୟ ସେନାର ଗୈରବଗାଥା ବହନ କରୁଥିବା ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ଥିମରେ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ପୂଜା କମିଟି ।
ଏନେଇ ଖାନନଗର ପୂଜା କମିଟି ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି,"ଚଳିତ ଥର ଆମେ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ଥିମରେ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ କରିବୁ । ପ୍ରାୟ ୬୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଓ ୪୦ଫୁଟ ଚଉଡାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ତୋରଣରେ ପହଲଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯିବ । ତେବେ ଏହି ତୋରଣଟିକୁ ଅଧିକ ମଜଭୁତ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ଏବଂ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୭୦ କିଲୋମିଟର ବେଗର ପବନକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ । ନୂଆ ନିୟମ ମୁତାବକ ତୋରଣର ଡିଜାଇନ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି । "
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ