ଏଥର ଦିଶିବନି ସୁଉଚ୍ଚ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ତୋରଣ, ରାସ୍ତା ଉପର ଦେଇ ଲାଇଟ ଗେଟକୁ ନା - CUTTACK DURGA PUJA 2025

ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ନେଇ କଟକରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ । ରାସ୍ତା ଉପର ଦେଇ କୌଣସି ତୋରଣ କିମ୍ବା ଲାଇଟ ଗେଟ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବନାହିଁ କହିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ

Cuttack Durga Puja 2025
Cuttack Durga Puja 2025 (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 24, 2025 at 8:18 PM IST

2 Min Read

Cuttack Durga Puja 2025 କଟକ: କଟକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଆଉ ରାସ୍ତା ଉପରେ ରହିବନି ତୋରଣ । ରୋଡ କ୍ରସିଂ ବା ରାସ୍ତା ଉପର ଦେଇ କୌଣସି ତୋରଣ କିମ୍ବା ଲାଇଟ ଗେଟ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । ପୂଜା କମିଟି ରାସ୍ତା କଡରେ ତୋରଣ ବା ଲାଇଟ ଗେଟ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବେ । କଟକ ମହାନଗର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅବସରରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭାଉସାହାବ ସିନ୍ଦେ । ତେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିନାହାଁନ୍ତି ପୂଜା କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ।

ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)

ଏଥର ସୁଉଚ୍ଚ ତୋରଣକୁ ନା:
କଟକ ଦଶହରାରେ ଏଥର ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳି ନପାରେ ସୁଉଚ୍ଚ ତୋରଣ । ବିଶେଷ କରି ସଙ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଉପର ଦେଇ କୌଣସି ତୋରଣ କିମ୍ବା ଲାଇଟ ଗେଟ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । ପୂଜା କମିଟି ମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ ନକରି ରାସ୍ତା କଡକୁ ତୋରଣ ବା ଲାଇଟ ଗେଟ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ଆଜି(ରବିବାର) ଦିନ ଆୟୋଜିତ ମହାନଗର ଶାନ୍ତି କମିଟି ବୈଠକରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭାଉସାହାବ ସିନ୍ଦେ

ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବେ ପୂଜା କମିଟି:

ଏହା ସହିତ ପୂଜାରେ ତୋରଣ, ମଣ୍ଡପର ସୁରକ୍ଷା, ଅଗ୍ନି ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ତଥା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଗମନାଗମନକୁ ନେଇ ପ୍ରତିଟି ପୂଜା କମିଟିମାନେ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବେ । ଯଦି ପୂଜା କମିଟିମାନେ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଏହାର ଏକ ନକ୍ସା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିବେ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ।

ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ଏହା ପରେ ସେହି ସତ୍ୟପାଠକୁ ଆଧାର କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପୂଜା କମିଟିମାନଙ୍କୁ ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ପୂରା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ କଟକ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସିଙ୍ଗଲ ଓ୍ବିଣ୍ଡୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଏବଂ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଭସାଣି ସମୟରେ ରହିବ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ-ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡି:

ଏହା ବ୍ୟତିତ ପୂଜାରେ ଡିଜେ, ୬୫ ଡେସିବିଲରୁ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଲେଜର ଲାଇଟ ଓ ଫାୟାର ଗନ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଟକଣା ରହିବ । ଏହା ସହ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଭସାଣି ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଗଡରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡି ରହିବ ବୋଲି ପୂଜା କମିଟି ବୈଠକରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲପାଳ ।


ବୈଠକରେ କେଉଁ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ?

ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖରୁ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅକ୍ଟୋବର ୩ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଭସାଣ ଉତ୍ସବ । ଦଶହରାକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଗଳାର ସହ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ କରିବା ସହିତ ପୂଜା ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ରାସ୍ତାଘାଟର ମରାମତି, ପରିମଳ ଓ ପିଇବା ପାଣି ଭଳି ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ଏହି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ।

ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ:

ଏହି ବୈଠକରେ କଟକର ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜିବୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା । ତେବେ ଗତବର୍ଷ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଖାନନଗର ପୂଜା କମିଟିର ତୋରଣଟି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ଭଳି ଏକ ଅଘଟଣ ହୋଇଥିଲା । ଗତ ସପ୍ତାହରେ ପାର୍ବଣ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ ପୂଜାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ପୂଜାରେ ଧନଜୀବନର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେବା ପାଇଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।

ଦରକାର ପଡିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହେବୁ:

ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିନାହାଁନ୍ତି ପୂଜା କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା । ଏନେଇ ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାର ତର୍ଜମା କରାଯାଉଛି । ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂଜା କମିଟି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ।

ଏନେଇ କଟକ ମହାନଗର ପୂଜା କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଯାହା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅଛି ଶତ ପ୍ରତିଶତ ପୂଜା କମିଟି ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ।’

କଟକ ମହାନଗର ଶାନ୍ତି କମିଟିର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ନରେଶ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆସିନି । ଯଦି କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆସେ । ଏହାକୁ ନେଇ ପୁଣି ବୈଠକ ହେବ । ଆମେ ପୁଣି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇବୁ ।’

