ମଝି ଆକାଶରେ ଦେବଦୂତ ସାଜିଲେ ଡାକ୍ତର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ, CPR ଦେଇ ବଞ୍ଚାଇଲେ ଜୀବନ - DOCTOR SAVE PASSENGER LIFE

ଉଡ଼ନ୍ତା ବିମାନରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡିଥିବା 65 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ନାୟକ ।

Doctor Save Passenger Life
Doctor Save Passenger Life (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 2, 2025 at 4:44 PM IST

2 Min Read

ନାରାୟଣ ସାହୁ

Doctor Save Passenger Life କଟକ: ରବିବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 12...ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଉଡାଣ ଭରିଥିଲା ବିମାନ..ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆଉ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ବାକିଥିଲା । ଅଚାନକ ମଝି ଆକାଶରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡିଲେ 65 ବର୍ଷୀୟା ଜଣେ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀ । ଅଚେତ୍‌ ହୋଇପଡିଥିଲେ । ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ...ବାସ୍‌ ସେହି କ୍ଷଣିରେ ଦେବଦୂତ ସାଜି ମହିଳାଙ୍କୁ ସିପିଆର ଦେଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲର ଡାକ୍ତର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ନାୟକ । ତେବେ ବିମାନରେ ସେହି ଦିନ କଣ ଘଟିଥିଲା ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ।

ମଝି ଆକାଶରେ ଦେବଦୂତ ସାଜିଲେ ଡାକ୍ତର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ (ETV Bharat Odisha)

ମଝି ଆକାଶରେ ଦେବଦୂତ ସାଜିଲେ ଡାକ୍ତର:

କୁହାଯାଏ ଡାକ୍ତର ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ବିତୀୟ ଅବତାର... ଆଉ ଏକଥା ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ନାୟକ । ସେ ଗତ 31 ଅଗଷ୍ଟରେ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ । ଅଚାନକ ରାତିରେ ଜଣେ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀ ବିମାନ ଶୌଚାଳୟ ଯିବା ସମୟରେ ଅଚେତ୍‌ ହୋଇପଡିଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସିପିଆର ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ ଡାକ୍ତର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ । ଫଳରେ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ।

CPR treatment
ଡାକ୍ତର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ CPR ଦେବା ବେଳେ ବିମାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋବାଇଲରେ କଏଦ କରିଛନ୍ତି ଦୃଶ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)

ବିମାନରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ ଡାକ୍ତର:

କଣ ଘଟିଥିଲା ବିମାନରେ ? କିପରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲେ ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ଡାକ୍ତର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି,

‘ଏକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ବିମାନରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲି । ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆହୁରି ଅଧଘଣ୍ଟା ସମୟ ଥାଏ । ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରାୟ ଶୋଇପଡିଥିଲେ । ମାତ୍ର ଶୌଚାଳୟ ଯିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍‌ ଚେତା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଜଣେ 65 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳା । ମହିଳାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖି କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ । କାଳେ କିଏ କଣ ଭାବିବ... ଆଉ ଏତିକି ସମୟରେ ଏୟାର ହଷ୍ଟେସ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହାୟତା ଲୋଡିଥିଲେ...ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ କହିଥିଲେ । ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଯାଇଥିଲି ।’

ଡାକ୍ତର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ନାୟକ
ଡାକ୍ତର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ନାୟକ (ETV Bharat Odisha)

CPR ଚିକିତ୍ସାରେ ବଞ୍ଚିଲା ଜୀବନ:

ପାଖରେ କୌଣସି କିଟ୍‌ ନଥିଲା । ଏୟାର ହଷ୍ଟେସଙ୍କ ଠାରୁ ବିପି ମେସିନ ଆଣି ବିପି ଚେକ କରିଥିଲେ ଡାକ୍ତର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ । ମାତ୍ର କିଛି ଜଣା ପଡି ନଥିଲା । ଏହାପରେ ସିପିଆର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପ୍ରାୟ 5 ରୁ 7 ମିନିଟ ପରେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଚେତା ଫେରିଥିଲା । ବିପି ଟିକେ ନର୍ମାଲ ଆସିବାରୁ ଆଉ ଥରେ CPR ଚିକିତ୍ସା କରି ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଥିଲେ ଡାକ୍ତର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ । ବିମାନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡି ପରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ମହିଳା ଜଣକଙ୍କ ପରିଚୟ ଜଣା ପଡି ନଥିଲେ ବି କୌଣସି ଏକ କାମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରୁଥିଲେ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ କହିଛନ୍ତି ।


CPR କଣ ?

CPR (Cardio Pulmonary Resuscitation) କୁ BLS (Basic Life Support) କୁହାଯାଏ । ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ । ସେତେବେଳେ ସିପିଆର ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ପାଟି, ନାକ ଓ ଛାତି ଜରିଆରେ ସିପିଆର ଦିଆଯାଏ । ବ୍ୟକ୍ତିର ଛାତିର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଜୋରରେ ହାତରେ ପ୍ରେସର ଦେବା ବା ଦବାଇବା । ଏହା ପଦ୍ଧତି ଦ୍ବାରା ରକ୍ତ ଶରୀର ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଙ୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ । ଫଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ ।

କିପରି ଦିଆଯାଏ CPR ?

  • ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁହଁ ଉପରକୁ କରି ଶୁଆଇବା ଆବଶ୍ୟକ
  • ହାତ ଉପରେ ଦୁଇ ହାତ ରଖି ଛାତିର ହାତକୁ ଦବାଇବେ
  • ଅତିବେଶୀରେ 2ରୁ 2..5 ଇଞ୍ଚ ଛାତି ଭିତରକୁ ଦବାଇବା ଦରକାର
  • ଅତିବେଶୀରେ 100ରୁ 220 ଥର ପ୍ରତି ମିନିଟରେ ଦବାଇବା ଆବଶ୍ୟକ

‘ସମସ୍ତେ CPR ଦେବା ଜାଣିବା ଉଚିତ୍‌’

ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । କାରଣ ଏହା ଜଣେ ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ବଞ୍ଚାଯାଇପାରେ । ଏନେଇ ଡାକ୍ତର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିବା ଉଚିତ୍‌ । ଏପରିକି ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ /କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏନେଇ ଟ୍ରେନିଂ ବା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବା ଉଚିତ୍‌ । ଯଦି କୌଣସି ଭିଡ଼ ବା ଜନଗହଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ରୋଗୀ ଗୁରୁତତ ହୋଇଥାଏ ଏହି ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଯୋଗୁଁ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

ନାରାୟଣ ସାହୁ

