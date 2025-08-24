କଟକ: ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ଓ ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତି ଠୁଳ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ହେଲେ ସିଡିଏମଓ ଅଫିସର ସିନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କିଶୋର କୁମାର ସାହାଣୀ । ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଯୋବ୍ରା ଓ ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ୨ ବିଲଡିଂ, କଟକ-ଭୁବନେଶ୍ବର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦାମୀ ୧୯ଟି ପ୍ଲଟ, ୩.୩୦ ଲକ୍ଷ ନଗଦ ଟଙ୍କା, ୧୩୫ ଗ୍ରାମ ସୁନା, ୫୫.୪୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିପୋଜିଟ ଜବତ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ । ଆୟର ୨୦୧% ଜମା ରାଶି ଅଧିକ ଦର୍ଶାଇ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ।
ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ;
ଏନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସପି କେ.ବି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି, "୨୦୧୦-୧୬ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ୟୁଜର୍ସ ଫିରୁ ସେ ୧.୨୪ କୋଟି ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି । ସରକାରୀ ଟଙ୍କାକୁ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇଥିଲେ କିଶୋର । ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଓ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ରୋଗୀ ଦେଉଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଚଳୁ କରିଥିଲା ସେ । ଆଦାୟ ଟଙ୍କାକୁ ହରିଲୁଟ୍ କରି ନିଜର କଳା ସମ୍ରାଜ୍ୟ ଚଳାଇଥିଲେ କିଶୋର ।"
ସ୍ତ୍ରୀ'ଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଉଥିଲେ ଟଙ୍କା:
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ମମାଲରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସପି । ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କିଶୋର ସାହାଣୀଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରିବ ଭିଜିଲାନ୍ସ । ସେହିପରି ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ଘଟଣାରରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଆଧାରରେ ମାମଲା ଋଜୁ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ । ଲୁଟ ଟଙ୍କାକୁ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଥିଲେ । ଏମିତିକି ଯୁଜର୍ସଫି ଟଙ୍କାକୁ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଥିଲେ । ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ସରକାରୀ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡିପୋଜିଟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ RTGS କରୁଥିଲେ । ତେବେ ଏହି ୟୁଜର୍ସ ଫି ଟଙ୍କାକୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ହଡପ କରୁଥିଲେ ସେ । ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ପାଇଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ । ସେହିପରି ଏହି ମାମଲାରେ ଅନ୍ୟ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ବିଭାଗ ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ୧୯୯୭ ମସିହାରେ ଅନୁକମ୍ପା ମୂଳକ ନିଯୁକ୍ତି ଆଧାରରେ ମାହାଙ୍ଗା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କିଶୋର କୁମାର ସାହାଣୀ । ଏହାପରେ ୨୦୦୦ ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ବାଙ୍କୀ ବଦଳି କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ସେଠାରେ ବର୍ଷେ କାମ କରିବା ପରେ କଟକ ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ବଦଳି ହୋଇଥିଲେ ଏହି ସରକାରୀ ବାବୁ। ତେବେ ୨୦୧୬ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନୋତି ମିଳିଥିଲା । ତେବେ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହେରଫର କରିଥିଲେ ଏହି ଲାଞ୍ଚୁଆ ସରକାରୀ ବାବୁ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ