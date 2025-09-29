ETV Bharat / state

ଉପର ପଡ଼ିଆରେ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଗ୍ରୀନ ସିଗନାଲ, କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ଅପେକ୍ଷା

କଟକ ଉପର ପଡିଆରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ । ଆସନ୍ତା ୯ ତାରିଖରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପକ୍ଷ ରଖିବ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ।

CUTTACK BALI YATRA 2025
CUTTACK BALI YATRA 2025 (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 29, 2025 at 6:08 PM IST

1 Min Read
କଟକ: ଉପର ପଡିଆରେ ହେବ ବାଲିଯାତ୍ରା ! ଗ୍ରୀନ ସିଗନାଲ ଦେଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ । କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରୁ ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ବିଧାୟକ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ସତ୍ୟପାଠ ମାଧ୍ୟମରେ ଅବଗତ କରାଇବ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ କୋର୍ଟ ଚୂଡାନ୍ତ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଦେଖାଦେଇଛି ।



ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଗ୍ରୀନ ସିଗ୍ନାଲ:

ଉପର ପଡ଼ିଆରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଏହି ବୈଠକରେ ବାରବାଟୀ କଟକ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋଶ, କଟକ ସଦର ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ସେଠୀ, ଚୈଦ୍ବାର କଟକ ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ବାଳଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ କମିଟିର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଉପର ପଡ଼ିଆରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ସପକ୍ଷରେ ଦୃଢ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ି ଥିଲେ । ତେବେ ଭିଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନେଇ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିବାରୁ ଉପର ପଡ଼ିଆରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଷ୍ଟଲ ନଖୋଲିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହ ଭିଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କିଛି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ।

CUTTACK BALI YATRA 2025 (ETV Bharat Odisha)
୯ରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପକ୍ଷ ରଖିବ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ:ବାଲିଯାତ୍ରା ଐତିହ୍ୟ ସହିତ ଉପର ପଡିଆର ସମ୍ପର୍କ ଥିବାରୁ ଏହି ପଡିଆକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଦ୍ ଦେଇ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ମତ ରଖିଥିଲେ । ଆସନ୍ତା ୯ ତାରିଖରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ନେଇ ଶୁଣାଣି ହେବ । ଏହି ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କ ମତାମତକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ।
UPPER BALI YATRA PADIA STALL
UPPER BALI YATRA PADIA STALL (ETV Bharat Odisha)
ଏପରି କହିଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ:ଏନେଇ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରୟ ଭାଓସାହେବ ସିନ୍ଦେ କହିଛନ୍ତି,"ଚଳିତବର୍ଷ ଉପର ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆରେ ସୀମିତ ଆକାରରେ କିଛି ଷ୍ଟଲ ରଖି ବାକି ଯାଗା ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ମତ ଦେଇଛ ନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତ ବିକଳ୍ପକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ଏବେ ଉପର ପଡ଼ିଆରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ହେବ କି ନାହିଁ, ତାହା ହାଇକୋର୍ଟରେ ୯ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଶୁଣାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ବରଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ଲଟ ଦର କାମଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଦର ବର୍ଗ ଫୁଟ ପ୍ରତି 50 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଦର ବର୍ଗ ଫୁଟ ପିଛା 10 ଟଙ୍କା କମ୍ କରାଯାଇଛି । "

ଇଟିଭି ଭାରତ,କଟକ

TAGGED:

UPPER BALI YATRA PADIA STALLHIGH COURT BALI JATRA HEARINGCUTTACK DISTRICT ADMINISTRATIONODISHA BALI YATRA 2025CUTTACK BALI YATRA 2025

