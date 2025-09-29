ଉପର ପଡ଼ିଆରେ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଗ୍ରୀନ ସିଗନାଲ, କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ଅପେକ୍ଷା
କଟକ ଉପର ପଡିଆରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ । ଆସନ୍ତା ୯ ତାରିଖରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପକ୍ଷ ରଖିବ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ।
କଟକ: ଉପର ପଡିଆରେ ହେବ ବାଲିଯାତ୍ରା ! ଗ୍ରୀନ ସିଗନାଲ ଦେଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ । କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରୁ ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ବିଧାୟକ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ସତ୍ୟପାଠ ମାଧ୍ୟମରେ ଅବଗତ କରାଇବ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ କୋର୍ଟ ଚୂଡାନ୍ତ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଦେଖାଦେଇଛି ।
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଗ୍ରୀନ ସିଗ୍ନାଲ:
ଉପର ପଡ଼ିଆରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଏହି ବୈଠକରେ ବାରବାଟୀ କଟକ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋଶ, କଟକ ସଦର ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ସେଠୀ, ଚୈଦ୍ବାର କଟକ ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ବାଳଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ କମିଟିର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଉପର ପଡ଼ିଆରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ସପକ୍ଷରେ ଦୃଢ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ି ଥିଲେ । ତେବେ ଭିଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନେଇ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିବାରୁ ଉପର ପଡ଼ିଆରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଷ୍ଟଲ ନଖୋଲିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହ ଭିଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କିଛି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ,କଟକ