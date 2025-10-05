ନଭେମ୍ବର ୫ରୁ ବାଲିଯାତ୍ରା: ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା ଓ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ

ETV Bharat / state

କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଅନୁ ଗର୍ଗ । ଆବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 5, 2025 at 11:05 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: କଟକର ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ୨୦୨୫ ନଭେମ୍ବର ୫ରୁ ନଭେମ୍ବର ୧୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏହି ବୃହତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ମେଳାର ଆୟୋଜନ ସମ୍ପର୍କରେ ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଅନୁ ଗର୍ଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବାଲିଯାତ୍ରାର ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଛି । ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଆସୁଥିବା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ । ଏହାସହ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ।

କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ:

ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଜନ ସମାଗମ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଇଛି । ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୭୦ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି । ବାଲିଯାତ୍ରା ପ୍ରତି ନିଆରା ଆକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ସଂଧ୍ୟାରେ ପ୍ରାୟ ୭-୮ ଲକ୍ଷ ଜନସମାଗମର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଦର୍ଶକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରାଯାଇପାରିବ,ସେଥିପ୍ରତି ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ନଜର ରଖି ବାଲିଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆରୁ ତୁରନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ବାହାରିବାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରବେଶ ରାସ୍ତା ସହ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରସ୍ଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ଏହାସହ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଅଧିକ ଗ୍ଲୋ-ସାଇନବୋର୍ଡ ଲଗାଇବା, ସାଇନେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି।



ବାଲିଯାତ୍ରାର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ଓ ଜରୁରୀ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଏକ ମୋବାଇଲ ଆପ ବିକଶିତ କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥି ସହିତ ପୂର୍ବ ଆଲୋଚନା ମୁତାବକ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସହ ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ରହୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗଙ୍କୁ ନେଇ ସମନ୍ୱିତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ସମ୍ପର୍କରେ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୭ ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବାଲିଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏହି ବୈଠକରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବାଲିଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ଆବଶ୍ୟକ ବିଭିନ୍ନ ସୂଚନା ପାଇଁ ବାଲିଯାତ୍ରା ୱେବସାଇଟ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ବାଲିଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ ସମ୍ପର୍କିତ ନକ୍ସାକୁ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା ଓ ଗହଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କମିଶନରରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ଭିଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ତ୍ରିଶୁଳିଆ ଏବଂ ଜୋବ୍ରା ପଟୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତାୟତ ପାଇଁ କ୍ରୁଟ ତରଫରୁ ଦେୟମୁକ୍ତ ଶଟଲ ସେବା ସୁବିଧା କରାଯାଉଛି । ବାଲିଯାତ୍ରା ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସବ କମିଟି ନିୟମିତ ସମୀକ୍ଷା କରି ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ।

ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ବୋଇତ ପ୍ରଦର୍ଶନ:

ଚଳିତବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ମହାନଦୀ ତଟରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ବୋଇତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏହି ବୋଇତ ପ୍ରାଚୀନ ନୌବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ମୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବ । ଏଥିପାଇଁ ମହାନଦୀ ତଟରେ ୩ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ଜେଟି ସ୍ଥାପନ ସାଙ୍ଗକୁ କଟକ ସିଲଭରସିଟି ବୋଟ କ୍ଲବର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯିବ । ଚଳିତ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ୧୬୭୦ଟି ଷ୍ଟଲ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ତଥା ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯିବ । ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଓରମାସ ଆୟୋଜନରେ ୫୦୦ଟି ଷ୍ଟଲ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ ମେଳା ଆୟୋଜନ କରାଯିବ । ଗତବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବେପାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଓରମାସରେ ୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବେପାର ହୋଇଛି । ଏବର୍ଷ ଅଧିକ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି ।



ବାଲିଯାତ୍ରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ:

ବାଲିଯାତ୍ରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା ତରଫରୁ ବଲିଉଡ, ଓଲିଉଡ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି । ଅଦ୍ୟାବଧି ୮୦ଟି ସ୍ଥାନୀୟ ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନଙ୍କଠାରୁ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ ହୋଇଛି । ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପାଇଁ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି । ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, ଅସ୍ଥାୟୀ ବାୟୋ-ଟଏଲଟ ଓ ପରିସ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ପାର୍କିଂ, ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅତିଥି ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳଙ୍କର ରହଣି, ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ସହ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏନଡିଆରଏଫ, ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ ମୁତୟନ, 'କଟକ ଇନ କଟକ' ମଣ୍ଡପରେ “ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା, ଆମ ଭାଷା ଆମ ସାହିତ୍ୟ” କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବ ।

ମହାନଦୀ ରିଭର ଫ୍ରଣ୍ଟର ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା:


ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ନେଇ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ବୈଠକ ପରେ ପରେ କଟକରେ ମହାନଦୀ ରିଭର ଫ୍ରଣ୍ଟର ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଏହି ବୈଠକରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରୟ ଭାଉସାହେବ ସିନ୍ଦେ, ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ସଚିବ ଡଃ. ବିଜୟ କେତନ ଉପାଧ୍ୟାୟ, କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର ତଥା ସିଡିଏ ଉପଧ୍ୟକ୍ଷା କୀରନଦୀପ କୌର ସହୋଟା, ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜନ ବିଭାଗ ସମେତ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

