କଟକ: ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ପାର୍ବଣ ଋତୁ...ସହରଠୁ ଗାଁ ଗହଳି ସବୁଠି ଜମୁଛି ଗଣେଶ ପୂଜା । କିଛି ଦିନ ପରେ ହେବ ଭସାଣ । କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ଉପରେ ଲାଗିଛି ରୋକ । ଭସାଣରେ ମେଢ ଯିବ ଲୋକେ ବି ଯିବେ କିନ୍ତୁ ଡିଜେ ବାଜିବନି, ବିନା ସାଉଣ୍ଡ ବକ୍ସରେ ଭସାଣ ଯେମିତି ଫିକା । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତିଆରି ହୋଇଛି ମିନି ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ବକ୍ସ । ଦେଖିବାକୁ ଛୋଟ ସିନା କିନ୍ତୁ ଭସାଣରେ ବାଜିଲେ ପାଦ ନାଚି ଉଠିବ ନିଶ୍ଚୟ । ଦେଢ ଫୁଟର ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡକୁ ତିଆରି କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଜୟ ସୁମିତ ପାଣି ।
ଗଣେଶ ଭସାଣରେ ଦାଣ୍ଡ କମ୍ପାଇବ ଦେଢ ଫୁଟର ଡିଜେ :
ଏଥର ଭସାଣରେ ଡିଜେ ବାଜିବ, ଦାଣ୍ଡ କମ୍ପିବ ଓ ଧୂମ ନାଚିବେ ଲୋକେ । କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବନି କି ଶବ୍ଦ କାହାର ଶରୀର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ । କାହିଁକିନା ବଡ ଓ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ଯୁକ୍ତ ଡିଜେ ବଦଳରେ ବାଜିବ 2 ଫୁଟ ଲମ୍ବ ଏବଂ ଦେଢ଼ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ । ଯାହାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କଟକ ସାଲେପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଲୁଣାହାର ଗ୍ରାମର 13 ବର୍ଷିୟ ବାଳକ ଜୟ ସୁମିତ ପାଣି । ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ଏହି ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ କେବଳ ଗଣେଶ ପୂଜା ନୁହଁ ବରଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ ।
ଅବିକଳ ଡିଜେ ପରି ଦିଶୁଛି ସୁମିତଙ୍କ ସାଉଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ:
ଜୟ ସୁମିତଙ୍କ ଦ୍ବାରା ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ଅବିକଳ ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ଗାଡି ପରି ଦିଶୁଛି । କାରଣ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଠିକ ଡିଜେ ମେସିନ ପରି । କାଠରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏକ ଛୋଟ ଗାଡିରେ ସାଉଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମକୁ ସେଟ୍ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଜକମକ ଲାଇଟ ବି ଜଳୁଛି ଆଉ ଭଲ ସାଉଣ୍ଡ ବି ବାହାରୁଛି । ଡିଜେ ମେସିନ ଗାଡି ଗଡ଼ିବା ପରି ଏହା ବି ଗଡୁଛି । ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ 1200 ମେସିନ, 300 ୱାଟର ବକ୍ସ ଏବଂ 12 ୱାଟର ଲାଇଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ମନ ପସନ୍ଦର ଗୀତ ଏକ ମୋବାଇଲରେ ଲଗାଇ କନେକ୍ଟ କରିଦେଲେ ଡିଜେ ମେସିନ ଭଳି ବାଜୁଛି । ଏତିକି ଫରକ ଯେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଛୋଟ । ଏହା ବାଜିଲେ ମାତ୍ର 15 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣା ଯିବ ଓ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବ ନାହିଁ । ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ପକେଟ ମନିରେ ଏକ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ସୁମିତ ।
କାହିଁକି ଏହାକୁ ତିଆରି କଲେ ସୁମିତ?
ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ସୁମିତ । ଏନେଇ ଜୟ ସୁମିତ କହିଛନ୍ତି, "ଡିଜେ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୁଏ ତାହା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତି କାରକ । ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଛୋଟିଆ ଡିଜେଟିଏ ତିଆରି କରିଛି । ଏହା ଦ୍ବାରା ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବନାହିଁ କି କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହେବନାହିଁ । ବାହାରେ ଯେଉଁ ଡିଜେ ବାଜେ ତାହା ଦେଖିକି ଶିଖିଥିଲି । ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଡି ମୁଁ ତିଆରି କରେ, ସେଥି ପାଇଁ ଏହାକୁ ତିଆରି କରିଲି । ଏକ ହଜାର ଟଙ୍କା ଡିଜେ ଗାଡିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି । ଇଲେକ୍ଟ୍ରିରେ ଏହା ଚାଲିବ । ସମସ୍ତେ ମୋର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ।" ସୁମିତ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ବି ରଖୁଛନ୍ତି । ଭବିଷ୍ୟତ ରେ ସେ ଜଣେ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
କାନ ପାଇଁ କେତେ କ୍ଷତିକାରକ ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ?
ସେ ଭସାଣ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହେଉ କିମ୍ବା ବିବାହ ପାଇଁ ରୋଷଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହେଉ, ଅବା ଯେକୌଣସି କର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ ଏହି ସମସ୍ତ କର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ । ଏଥି ପାଇଁ କିଛି ଉତ୍ସବ ହେବା ମାତ୍ରେ ଡିଜେ ଆଣିବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରୁଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁକି ଡିଜେ କେତେ ସାଙ୍ଘାତିକ । ଏହାର ସାଉଣ୍ଡରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ହୃଦଘାତ ଆସି ଜୀବନ ଯାଉଥିବା ନଜର ରହିଛି । ଏହା ସତ୍ୱେ ବି ଡିଜେକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ।
କଟକ SCB ର କାନ, ନାକ ଏବଂ ଗଳା (ENT)ବିଭାଗର ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତର ସ୍ମୃତି ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି," ଶବ୍ଦର ଲିମିଟ 65 ଡେସିବିଲ ରହିବା କଥା । ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ କାନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । 85 ଡେସିବିଲରୁ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ବି ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । 120 ଡେସିବିଲରୁ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ କମ ସମୟ ପାଇଁ ହେଲେ ବି ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ଏପରିକି କାନ ବଧିର ହୋଇଯାଏ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା, ନିଦ୍ରା ହୀନତା, ରକ୍ତଚାପ, ମନ ଅସ୍ଥିରତା ହେବା, କାନରେ ଭିଂ ଭିଂ ଭଳି ଶବ୍ଧ ହେବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡରୁ ମାତ୍ରାଧିକ ଶବ୍ଦ ଯାହାକି ଅନେକ ମାତ୍ରରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ଏପରିକି ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ବି ହରାଇବାକୁ ପଡି ପାରେ । ତେଣୁ ପାର୍ବଣ ଭସାଣ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଲୋକଙ୍କୁ ସାଉଣ୍ଡ ଲିମିଟର ରଖିବାକୁ କହିଥାଏ । ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଅଦିକ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସେହି ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ।"
ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବ କମ ଶୁଭୁଛି, କାନରେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ ବୋଲି କଟକ SCB ENT ବିଭାଗର ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତର ସ୍ମୃତି ସ୍ୱାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
