Balichandrapur Custodial Torture Allegation ଯାଜପୁର: ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନାରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଥାର୍ଡ଼ ଡିଗ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ । ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଯୁବକଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ହାଜତରେ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗକୁ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଯାଜପୁର ଏସପି ୟସ ପ୍ରତାପ ଶ୍ରୀମଲ ୩ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି ।
କଣ ଥିଲା ଘଟଣା ?
ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 3ରେ ଏକ ପାରିବାରିକ ଝଗଡା ମାମଲାର ଏତଲା ଆଧାରରେ ଯାଜପୁର ଅଣକା ପଞ୍ଚାୟତ ମହୀପୁର ଗ୍ରାମର ରବିନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲା ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପୋଲିସ । ସେହି ଦିନ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ଥାନାରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲା ପୋଲିସ । ଏନେଇ ପରିବାରଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ରବିନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଥାନାରେ ମାଡ ମରାଯାଇଛି । ଏପରିକି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ନଜଣାଇ କଟକ ଏସସିବି ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
କଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବାର ?
ରବିନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଗୌତମ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମ ପାରିବାରିକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଝଗଡା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା l ଯାହା ସହିତ ଝଗଡା ହେଇଥିଲା ସେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ l 24 ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲା ପରେ ବି ଥାନା ଵାଲା ବାପା ମା’ଙ୍କୁ ମୋ ଭାଇକୁ ଦେଖା କରାଇ ଦେଲେନାହିଁ l ଥାନା ବାବୁ କହିଲେ ରଗଡି ପଠେଇ ଦେଇଛୁ ଯାଜପୁର ପଠେଇ ଦେଇଛୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହିଲେ l ଆମେ ମଙ୍ଗଳବାର ଖବର ପାଇଲୁ ପୁଅ ବିଷ ଖାଇଛି l ବିଷ ଦେଲା କିଏ ? ଥାନାରେ ବିଷ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ ? l ଥାନାରେ ତାକୁ ବହୁତ ତାକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ବି ବହୁତ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କଲେ l ବିଷ ଖାଇଛି ବୋଲି କଲ୍ ପାଇଥିଲୁ l ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ କିଛିବି ଜଣାଇନାହାନ୍ତି l ଏକଥା ତିନି ଦିନ କାଳ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲେ l ଏବେ ଭାଇ ଗୁରୁତର ଅଛି ଦେହରେ ବହୁତ ଚିହ୍ନ ଅଛି । ବାନ୍ତି କରୁଛି l ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଘଟଣାର ସଠିକ ତଦନ୍ତ କରି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ l’
ଥାର୍ଡ଼ ଡିଗ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗକୁ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଖଣ୍ଡନ:
ସେପଟେ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସମରଜିତ ନାୟକ ଏହାକୁ ଅସ୍ବୀକାର କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 3ରେ ପ୍ରତିମା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ଆଉ 4ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ରିପୋର୍ଟ ହେଇଥିଲା l ଏନେଇ କେସ ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା । ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକକୁ ଥାନାରେ ବସେଇ ଥିଲେ l ହଠାତ୍ ରାତିରେ ରବିନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବାନ୍ତି ହୋଇଥିଲା । ଦେହ ଖରାପ ହେବାରୁ ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଥିଲୁ । ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ତେବେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି । ଯୁବକଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନାର ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସତ୍ୟ ।’
ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିବ ପୋଲିସ:
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ସମସ୍ତ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଅନ୍ ଅଛି । ଯେଉଁ ଦିନ କେସ ହୋଇଥିଲା ସେହିଦିନ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ବି ସେହିଦିନର । ତାଙ୍କୁ ବେଶି ସମୟ ଅଟକ ରଖାଯାଇନାହିଁ । ପ୍ରାଥମିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଛି । ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମେଡିକାଲ ନିଆଯାଇଛି । ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି । ସେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଡିସଚାର୍ଜ ହେବେ । ଏହା ପରେ ଆମେ ଘଟଣା ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବୁ ।
‘ପ୍ରତିମା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଏତଲା କ୍ରମେ ଆମେ 5 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲୁ l ମାମଲାଟି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ହୋଇଥିଲା । ଅଭିଯୋଗ ଗୁରୁତର ଥିଲା । ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲୁ । 5 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲୁ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆସିବା ପରେ ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବୁ ।’ -ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସମରଜିତ ନାୟକ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଲୁଟେରାମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ରଖନ୍ତୁ.. ପାର୍ବଣରେ ପାଗ ଦେଖି ବୁଲାଇ ଦେବେ କଳାକନା
ନିବେଶ ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଉଡାଇ ନେଲେ 88 ଲକ୍ଷ: 4 ଠକ ଗିରଫ, ସାଉଦି ଆରବକୁ ଲମ୍ବିଛି ଚେର
ଗୁଣିଗାରେଡି ସନ୍ଦେହରୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା: ଯୌନାଙ୍ଗ କାଟି ଡ୍ୟାମରେ ପିଙ୍ଗିଦେଲେ, 14 ଗିରଫ
ଘଟଣାରେ 3 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ସସପେଣ୍ଡ:
ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଯୁବକକୁ ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ଦେବା ଘଟଣାରେ ଯାଜପୁର ଏସପି ୟସ ପ୍ରତାପ ଶ୍ରୀମଲ ୩ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି l ନିଲମ୍ବିତ ୩ ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ହେଲେ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନା ଏସଆଇ ଚିନ୍ମୟ ପୃଷ୍ଟି, ଏଏସଆଇ ଦୁର୍ଗେଶ ନନ୍ଦିନୀ ଦେ ଓ କନଷ୍ଟେବଳ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାନରା । ଏନେଇ ଯାଜପୁର ଏସପି ଫୋନ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ସସପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି । ସେପଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ଏବେ ବି କଟକ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର