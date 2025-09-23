ETV Bharat / state

ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ; ଏସିପିଙ୍କ ସମେତ 3 ନିଲମ୍ବିତ

ବାଇକ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ଆଣି ଜେରା କରୁଥିଲା । ଶୌଚାଳୟ ଭିତରେ ଝୁଲି ପଡିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ।

custodial death in Chaudwar police station
custodial death in Chaudwar police station (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 23, 2025 at 9:13 AM IST

2 Min Read
କଟକ: କଟକ ଚୌଦ୍ଵାର ଥାନା ହାଜତ ଭିତରେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତର ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଚୌଦ୍ୱାର ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଶନିବାର ଦିନ ଗିରଫ କରିଥିବାବେଳେ ସୋମବାର ତାଙ୍କର ମୃତ ଦେହକୁ ଶୌଚାଳୟ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା । ଅଭଯୁକ୍ତ ଶୌଚାଳୟ ଭିତରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବାବେଳେ ପୋଲିସର ନିର୍ଯାତନା ସହି ନ ପାରି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏସିପିଙ୍କ ସମେତ 3 ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରଯାଇଛି।

ମିଳିଥିବା ଖବର ଆନୁଯାୟୀ, ଚୌଦ୍ଵାର ଥାନା ପୁଲିସ ଏକ ବାଇକ୍ ଲୁଟ୍ ମାମଲାରେ ଶନିବାର ଚୌଦ୍ଵାର ଓଟିଏମ୍ ଲେବର କଲୋନିର ଝୁନା ଓରଫ ହେମନ୍ତ ଦୋରା ଓ ଡମଡ଼ମଣିର ପିଣ୍ଡୁ ମଲ୍ଲିକକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତଥା ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ରସାନନ୍ଦ ନାୟକ(୩୮) ଙ୍କୁ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁଲିସ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ଚୌଦ୍ବାର ଥାନାରେ ଜେରା କରୁଥିଲା ।

ଶୌଚାଳୟରେ ଝୁଲି ପଡିଲେ

ସୋମବାର ଦିନ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଶୌଚାଳୟ ଯାଇଥିଲେ । ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନ ଆସିବାରୁ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା । ଶେଷରେ ପୋଲିସ ଶୌଚାଳୟ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ରସାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଝୁଲନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା । ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଶୌଚାଳୟ ଭିତରକୁ ଯିବା ପରେ ରସାନନ୍ଦ ସେଠାରେ ଝୁଲି ପଡ଼ିଥିଲେ ।

ଚୌଦ୍ବାର ଥାନା ପୁଲିସ ରସାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଏସ୍‌ସିବିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା । ହେଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ । ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଥନାରେ ଅମାନବୀୟ ଭାବେ ମାଡ଼ ମାରିବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏପରିକି ପୋଲିସର ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ସହି ନପାରି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୃତ ରସାନନ୍ଦଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଭାଇ ।

'ମାଡ ସହି ନ ପାରି ଝୁଲି ପଡିଲା ଭାଇ'

ମୃତ ରସାନନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଜୀବନ ବାରିକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଭାଇକୁ ମାଡ ମାରିଥିଲା । ତାଙ୍କ ଭାଇ ଚୋରି କରିଥିବା 2ଟି ଗାଡି ଫେରାଇଥିଲା । ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଡି ଫେରାଇବାକୁ ପୋଲିସ ଚାପ ପକାଇବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଧମକଚମକ ଦେଉଥିଲା । ପୋଲିସ ନିର୍ଯାତନା ସହି ନ ପାରି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲା । ସେହିପରି ମୃତ ରସାନନ୍ଦଙ୍କ ପତ୍ନୀ କହିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କଟକ ମେଡିକାଲରେ ପଡିଛି ବୋଲି କହି ତାଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲା । ହେଲେ ଏଠାରେ ଆସି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମରି ଯାଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ।

ଏହି ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ନିଜେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଚୌଦ୍ଵାର ଥାନା ଅଧିକାରୀ (ଏସିପି ପାହ୍ୟା) ବିଶ୍ଵରଂଜନ ସାହୁଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି । ଏଥି ସହିତ ଚୌଦ୍ବାର ଥାନା ଏସଆଇ ନିରଞ୍ଜନ ଗୋଡ଼ା ଓ କନେଷ୍ଟବଳ କମଳଲୋଚନ ମାଝୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି।

ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିପାରି ନାହିଁ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ


ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆଜି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ଋଣ ଭାର ୧.୩୪ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟପିବ, ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଋଣ ୨୬ ହଜାର



