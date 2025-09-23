ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ; ଏସିପିଙ୍କ ସମେତ 3 ନିଲମ୍ବିତ
ବାଇକ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ଆଣି ଜେରା କରୁଥିଲା । ଶୌଚାଳୟ ଭିତରେ ଝୁଲି ପଡିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ।
Published : September 23, 2025 at 9:13 AM IST
କଟକ: କଟକ ଚୌଦ୍ଵାର ଥାନା ହାଜତ ଭିତରେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତର ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଚୌଦ୍ୱାର ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଶନିବାର ଦିନ ଗିରଫ କରିଥିବାବେଳେ ସୋମବାର ତାଙ୍କର ମୃତ ଦେହକୁ ଶୌଚାଳୟ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା । ଅଭଯୁକ୍ତ ଶୌଚାଳୟ ଭିତରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବାବେଳେ ପୋଲିସର ନିର୍ଯାତନା ସହି ନ ପାରି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏସିପିଙ୍କ ସମେତ 3 ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରଯାଇଛି।
ମିଳିଥିବା ଖବର ଆନୁଯାୟୀ, ଚୌଦ୍ଵାର ଥାନା ପୁଲିସ ଏକ ବାଇକ୍ ଲୁଟ୍ ମାମଲାରେ ଶନିବାର ଚୌଦ୍ଵାର ଓଟିଏମ୍ ଲେବର କଲୋନିର ଝୁନା ଓରଫ ହେମନ୍ତ ଦୋରା ଓ ଡମଡ଼ମଣିର ପିଣ୍ଡୁ ମଲ୍ଲିକକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତଥା ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ରସାନନ୍ଦ ନାୟକ(୩୮) ଙ୍କୁ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁଲିସ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ଚୌଦ୍ବାର ଥାନାରେ ଜେରା କରୁଥିଲା ।
ଶୌଚାଳୟରେ ଝୁଲି ପଡିଲେ
ସୋମବାର ଦିନ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଶୌଚାଳୟ ଯାଇଥିଲେ । ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନ ଆସିବାରୁ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା । ଶେଷରେ ପୋଲିସ ଶୌଚାଳୟ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ରସାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଝୁଲନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା । ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଶୌଚାଳୟ ଭିତରକୁ ଯିବା ପରେ ରସାନନ୍ଦ ସେଠାରେ ଝୁଲି ପଡ଼ିଥିଲେ ।
ଚୌଦ୍ବାର ଥାନା ପୁଲିସ ରସାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଏସ୍ସିବିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା । ହେଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ । ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଥନାରେ ଅମାନବୀୟ ଭାବେ ମାଡ଼ ମାରିବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏପରିକି ପୋଲିସର ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ସହି ନପାରି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୃତ ରସାନନ୍ଦଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଭାଇ ।
'ମାଡ ସହି ନ ପାରି ଝୁଲି ପଡିଲା ଭାଇ'
ମୃତ ରସାନନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଜୀବନ ବାରିକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଭାଇକୁ ମାଡ ମାରିଥିଲା । ତାଙ୍କ ଭାଇ ଚୋରି କରିଥିବା 2ଟି ଗାଡି ଫେରାଇଥିଲା । ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଡି ଫେରାଇବାକୁ ପୋଲିସ ଚାପ ପକାଇବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଧମକଚମକ ଦେଉଥିଲା । ପୋଲିସ ନିର୍ଯାତନା ସହି ନ ପାରି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲା । ସେହିପରି ମୃତ ରସାନନ୍ଦଙ୍କ ପତ୍ନୀ କହିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କଟକ ମେଡିକାଲରେ ପଡିଛି ବୋଲି କହି ତାଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲା । ହେଲେ ଏଠାରେ ଆସି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମରି ଯାଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ।
ଏହି ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ନିଜେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଚୌଦ୍ଵାର ଥାନା ଅଧିକାରୀ (ଏସିପି ପାହ୍ୟା) ବିଶ୍ଵରଂଜନ ସାହୁଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି । ଏଥି ସହିତ ଚୌଦ୍ବାର ଥାନା ଏସଆଇ ନିରଞ୍ଜନ ଗୋଡ଼ା ଓ କନେଷ୍ଟବଳ କମଳଲୋଚନ ମାଝୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିପାରି ନାହିଁ।
