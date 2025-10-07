ETV Bharat / state

କଟକରେ କର୍ଫ୍ୟୁ କୋହଳ, ଇଣ୍ଟରନେଟ କଟକଣା ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର

ଧିରେ ଧିରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରୁଛି କଟକ ସ୍ଥିତି । ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳୁ କୋହଳ ହେଲା କର୍ଫ୍ୟୁ କଟକଣା ।

Curfew restrictions relaxed in Cuttack
Curfew restrictions relaxed in Cuttack (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 7, 2025 at 11:38 AM IST

Updated : October 7, 2025 at 1:25 PM IST

କଟକ: ରୌପ୍ୟ ନାଗରୀରେ କୋହଳ ହେଲା କର୍ଫ୍ୟୁ କଟକଣା । କର୍ଫ୍ୟୁ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ନ ଆସିବାରୁ କଟକଣା କୋହଳ। ଆଜି ସକାଳ 10ଟାରେ କର୍ଫ୍ୟୁ କୋହଳ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ପୋଲିସ କମିଶନର ଏସ. ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ । ମଙ୍ଗଳବାର ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲିବା ସହିତ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ସ୍ବାଭାବିକ ହୋଇଛି । ସଂବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି । ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ଆଜି ସଂଧ୍ୟା 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ଅକ୍ଟୋବର 3ରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମେଢ଼ ଭସାଣି ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା ଗଣ୍ଡଗୋଳ । ଆଉ ଏହା ପରେ ସହରରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ବନ୍ଦ ପ୍ରଥମେ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ବନ୍ଦ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ କଟକରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଭାଇଚାରା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପୋଲିସ କମିଶନର ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ।

ପୋଲିସ କମିଶନର ଏସ. ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବରୁ 36 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରହିଥିଲା କର୍ଫ୍ୟୁ କଟକଣା । ଆଜି କର୍ଫ୍ୟୁ କଟକଣା ହଟିଛି । ଧିରେ ଧିରେ ସହରରେ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରୁଛି । ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି । ଏହାସହିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି । ଏପରିକି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ ସାଦା ପୋଷାକରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଟାନ ନିଆଯିବ । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିଛି । ପିରିସ୍ଥିତିରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁଧାର ଆସିଲେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କଟକଣା ହଟିବା ନେଇ ବିଚାର କରାଯିବ ।"

ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ ୧୦ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକ ସହରରେ କର୍ଫ୍ୟୁ କଟକଣା ଥିଲା । ଦରଘାବଜାର ସମେତ ୧୩ଟି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲଗାଯାଇଥିଲା । ମଙ୍ଗଳାବାଗ, କ୍ୟାଣ୍ଟନ୍ ମେଣ୍ଟ, ପୁରୀଘାଟ, ବାଦାମବାଡ଼ି, ଲାଲ୍ ବାଗ, ବିଡ଼ାନାସୀ, ମର୍କତନଗର, CDA ଫେଜ୍-୨, ମାଲ୍ ଗୋଦାମ, ଜଗତପୁର, ବୟାଳିଶି ମୌଜା, ସଦର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲଗାଯାଇଥିଲା ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଧିରେ ଧିରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି କଟକ ପରିସ୍ଥିତି କହିଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପୁଣି 24 ଘଣ୍ଟା ବଢିଲା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କଟକଣା

ତେବେ କଟକରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କଟକଣା ଜାରି ରହିଛି । ଆଜି ସଂଧ୍ୟା ୭ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିବ । ପୂର୍ବପରି ହ୍ବାଟସ ଆପ୍, ଫେସବୁକ୍, ଏକ୍ସ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

