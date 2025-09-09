ଫକୀର ମୋହନ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମାହୁତି ମାମଲା, 349 ପୃଷ୍ଠାର ଚାର୍ଜସିଟ ଦାଖଲ
ବାଲେଶ୍ବର FM କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମାହୁତି ମାମଲା । ଚାର୍ଜସିଟ ଦାଖଲ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ । ଓକିଲ କହିଲେ ତରବରିଆ ଦିଆଯାଇଛି ରିପୋର୍ଟ ।
Balasore FM College Student Death Case ବାଲେଶ୍ବର: ଫକୀର ମୋହନ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମାହୁତି ମାମଲାରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ । ଆଜି ବାଲେଶ୍ଵର ଫକୀର ମୋହନ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମାହୁତି ଘଟଣାରେ ବାଲେଶ୍ଵର ଏସଡିଜେଏମ କୋର୍ଟରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି । ସେପଟେ ତରବରିଆ ଭାବେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା କହିଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ ଘୋଷଙ୍କ ଓକିଲ ।
ବାଲେଶ୍ବର ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମାହୁତି ମାମଲାରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ:
ଫକୀର ମୋହନ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମାହୁତି ମାମଲାରେ ଆଜି କୋର୍ଟରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ ପହଞ୍ଚି ଚାର୍ଜସିଟ ଦାଖଲ କରିଛି । ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମାହୁତି ଘଟଣାକୁ ଆଜି ୬୦ ଦିନ ପୂରିଛି । ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳେ ସହଦେବ ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୁଲାଇ ୧୬ରୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାରେ ୪ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଆଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତର ୫୪ ଦିନରେ 120 ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ଓ 349 ପୃଷ୍ଠାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚାର୍ଜସିଟ ଦାଖଲ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ । ତେବେ ଘଟଣାରେ ଗିରଫଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।
‘ତରବରିଆ ଭାବେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ ହୋଇଛି’:
ଅନ୍ୟପଟେ କଲେଜର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦିଲ୍ଲୀପ ଘୋଷଙ୍କ ଓକିଲ ଗୁରୁ ପ୍ରସାଦ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ‘ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର ଆଜି ୬୦ ଦିନ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତରବରିଆ ଭାବରେ ଚାର୍ଜସିଟ ଦାଖଲ କରିଛି । ସମୀର ସାହୁ କାଳେ ବେଲ ପାଇଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ତରବରିଆ ଭାବରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଚାର୍ଜସିଟ ଦାଖଲ କରିଛି । କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଭଲରେ କରିନାହିଁ । କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଜି କୋର୍ଟରେ ନିବେଦନ କରିଛି ତଦନ୍ତ ବେଳେ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରମାଣ ସବୁକୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଲ୍ୟାବକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ । ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ତଦନ୍ତ ସଠିକ ଭାବରେ ହୋଇନାହିଁ ।’
‘ଉପରକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବୁ’
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘12/07/25ରେ ଛାତ୍ରୀ ଏୟାର ବ୍ୟାଗରେ ପେଟ୍ରୋଲ ନେଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଚ୍ୟାମ୍ବରକୁ ଯାଇଥିବା ଦର୍ଶାଉଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ । କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଏୟାର ବ୍ୟାଗକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ କାହିଁକି ନେଇନଥିଲେ । ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦିଲ୍ଲୀପ ଘୋଷଙ୍କ କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ । 09/ 07 /25 ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ନେଇ ଆଇସିସି କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସେହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ତଦନ୍ତ କରିଥାନ୍ତେ । ହେଲେ ଆଇସିସି କମିଟିର ରିପୋର୍ଟକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇନାହିଁ । ଏହି ଘଟଣାରେ ଏବିଭିପି ସଂଘ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ । ଝିଅଟି ମଧ୍ୟ AVBP ସଂଘର ଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି । ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉପର କୋର୍ଟରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବୁ।’
କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ DSP ଇମାନ କଲ୍ୟାଣ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ‘ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ଆମେ ଚାର୍ଜସିଟ ଦାଖଲ କରିଛୁ । କୋର୍ଟକୁ ଆମେ ସବୁ ତଦନ୍ତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ ।’
ବାଲେଶ୍ବର ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମାହୁତି ମାମଲା:
ଗତ ଜୁଲାଇ 12ରେ ବାଲେଶ୍ବର ଫକୀର ମୋହନ କଲେଜର ଛାତ୍ରୀ ନ୍ୟାୟ ନପାଇ ଆତ୍ମାହୁତି କରିଥିଲେ । ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଜୁଲାଇ 14ରେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସରକାର ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ । କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଭାର ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାରେ କଲେଜର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ସମୀର ସାହୁ, ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦିଲ୍ଲୀପ ଘୋଷ, ଛାତ୍ର ଶୁଭ୍ରସମ୍ବିତ ନାୟକ ଓ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ବିଶ୍ବାଳଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ।
