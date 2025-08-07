Essay Contest 2025

FM ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା; କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସପିଙ୍କ ତଦନ୍ତ ସମୀକ୍ଷା, କଲେଜ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡଙ୍କୁ ଜେରା

FM ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ କଲେଜ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡଙ୍କୁ ଜେରା କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 7, 2025 at 5:51 PM IST

ବାଲେଶ୍ୱର: ବାଲେଶ୍ୱର ଫକୀର ମୋହନ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବାବେଳେ ଦୁଇଦିନ ଧରି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏସପି ଅନିରୁଦ୍ଧ ରାଉତରାୟ ତଦନ୍ତ ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି କଲଜେର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ। କଲେଜ ଫାଷ୍ଟ ଗେଟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡଙ୍କୁ ପଚରାଉଚୁରା କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ।

ଘଟଣା ଦିନ କେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ? ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ କେଉଁ ସମୟରେ କଲେଜ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ କୁ ପଶିଥିଲେ ? ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଥିଲେ ? କେଉଁ ଛାତ୍ର ମାନେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଥିଲେ ? କେତେ ଜଣ ଅଣଛାତ୍ର ଘଟଣା ଦିନ କ୍ୟାମ୍ପସ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ? ସବୁ ଛାତ୍ର ମାନେ ୟୁନିଫର୍ମରେ ଥିଲେ ନା ନର୍ମାଲ ଡ୍ରେସରେ ଥିଲେ ? ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ନେଇ ବହୁ ସମୟଧରି ପଚରାଉଚୁରା କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଏହାସହ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଚ୍ୟାମ୍ବର ଓ କ୍ୟାମ୍ପସ ରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବା 3 ଜଣ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜେରାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି।

କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସପି ଅନିରୁଦ୍ଧ ରାଉତରାୟ (ETV BHARAT ODISHA)

ଏପଟେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସପି ଅନିରୁଦ୍ଧ ରାଉତରାୟ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ଡିଏସପି ଇମାନ କଲ୍ୟାଣ ନାୟକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ଵାବଧାନରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। କୌଣସି ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ବଦଳିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତଦନ୍ତର ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରୁଥିଲି। ତଦନ୍ତର ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗକୁ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛୁ। ତଦନ୍ତ ଶେଷ ହେବାକୁ କିଛି ଦିନ ଲାଗିବ। ଫରେନ୍ସିକ ଲ୍ୟାବକୁ ପଠାଯାଇଥିବା କିଛି ତଥ୍ୟର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ଆଉ କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପଠା ଯାଇଛି, ଯାହାର ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଆହୁରି କିଛି ତଥ୍ୟ ଲ୍ୟାବକୁ ପଠାଯିବର ଯୋଜନା ରହିଛି । ଆମେ ତଦନ୍ତ ବେଳେ କେବଳ ସତ୍ୟ ଓ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ । ତଦନ୍ତର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୀକ୍ଷା କରି ଏହାର ଅଗ୍ରଗତି ଡିଜିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ।"

ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ଉସକାଇ 2 ଗିରଫ:

ଗତ ଜୁଲାଇ 12 ତାରିଖରେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ନିଜ ଦେହରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ସେହିଦିନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବା କିଏ ତାଙ୍କୁ ଉସକାଇ ଥିଲା ସେନେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିଲା। ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ 6ଟି ମୋବାଇଲ ଜବତ କରିଥିଲା। ଯେଉଁ ମୋବାଇଲରେ କିଏ କାହା ସହ କଣ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ତା ସୁରାଗ ପାଇବା ପରେ ଦୁଇ ଛାତ୍ର ନେତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଶୁଭ୍ରସମ୍ବିତ ନାୟକ ଏବିଭିପିର ରାଜ୍ୟ ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ ଘଟଣା ଦିନ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ କିଛି ଭିଡିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ନିଜେ ପୋଡି ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଇଜଣ ଗିରଫ ହେବାପରେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ, ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ଏବିଭିପି ଓ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବିଭିପି ଏକ ପ୍ରେସ ରିଲିଜରେ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସଂହାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକ ସମୀର ସାହୁଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧ ରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛି। ଏହାସହ ଦୁଇ ଛାତ୍ରନେତା ଗିରଫ ପଛରେ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି ବୋଲି ଏବିଭିପି ପ୍ରେସ ରିଲିଜରେ କହିଛି।

ଜିଲ୍ଲା ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ସଭାପତି ସିମନ ଦାସମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି," ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ 20 ଦିନ ହେଲାଣି କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ସେ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ସମାନ ନିୟମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା ଦରକାର। ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇ ଯଦି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗିରଫ ହେଇଛନ୍ତି ତେବେ କାହିଁକି ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆଜିଯାଏ ଗିରଫ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି। ସେ ବି ତ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଝିଅକୁ। ଏ ଘଟଣାରେ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିକି ଖସିଗଲେ ହେବନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଏହା ପଛରେ ବହୁତ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଅଛି। ଏହାସହ ଏ ଘଟଣା ପଛରେ ବିଜେପିର ସିଧା ସଳଖ ନେତା ମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି। ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦିନ କେଉଁକେଉଁ ଅଣଛାତ୍ର କଲେଜ ଭିତରକୁ ପଶିଥିଲେ ଏବଂ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଣକଣ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ତାହା ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରି ଦେଖାଯାଉ। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ଦ୍ୱାରା ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନ କରାଯାଇଥିଲା ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯଦି କୌଣସି ଜଣେ ବି ଛାତ୍ର ବିଜେଡିର ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ହୁଏ ତେବେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୋ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବି।"

ଅନ୍ୟପଟେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାରେ ଏବିଭିପିକୁ ଦାୟୀ କରିବା ସହ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ କେଉଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନେତା ରହିଛନ୍ତି ତାହା ତଦନ୍ତ ହେଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ଗୌତମ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ଆମର ପ୍ରଥମ ଦାବି ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଅଭିଳାଷ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ଏବିଭିପିର ଆଜି ଚାଲ ଓ ଚରିତ୍ର ପଦାରେ ପଡିଛି। ତାଙ୍କର ନୈତିକତା ଅଧିକାର ନାହିଁ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ରାଜନୀତି କରିବାକୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ କରାଯାଉ। ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର କୌଣସି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନ କରି ନାହାନ୍ତି। ଏହା ମିଛରେ ଅଠା ବୋଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। କେହି ଚରିତ୍ର ସଂହାର ଆମର କର୍ମକର୍ତ୍ତା କରି ନାହାନ୍ତି। ସୌରଭ ବେହେରା ଏବେ କୌଣସି ପଦବୀରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସପି ଅନିରୁଦ୍ଧ ରାଉତରାୟ (ETV BHARAT ODISHA)

ଏପଟେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସପି ଅନିରୁଦ୍ଧ ରାଉତରାୟ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ଡିଏସପି ଇମାନ କଲ୍ୟାଣ ନାୟକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ଵାବଧାନରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। କୌଣସି ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ବଦଳିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତଦନ୍ତର ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରୁଥିଲି। ତଦନ୍ତର ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗକୁ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛୁ। ତଦନ୍ତ ଶେଷ ହେବାକୁ କିଛି ଦିନ ଲାଗିବ। ଫରେନ୍ସିକ ଲ୍ୟାବକୁ ପଠାଯାଇଥିବା କିଛି ତଥ୍ୟର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ଆଉ କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପଠା ଯାଇଛି, ଯାହାର ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଆହୁରି କିଛି ତଥ୍ୟ ଲ୍ୟାବକୁ ପଠାଯିବର ଯୋଜନା ରହିଛି । ଆମେ ତଦନ୍ତ ବେଳେ କେବଳ ସତ୍ୟ ଓ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ । ତଦନ୍ତର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୀକ୍ଷା କରି ଏହାର ଅଗ୍ରଗତି ଡିଜିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ।"

ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ଉସକାଇ 2 ଗିରଫ:

ଏହି ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଜଣେ ଶୁଭ୍ରସମ୍ବିତ ନାୟକ ଓ ଅନ୍ୟଜଣେ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ। ଏ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ଏବେ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରେ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗୋଟେପେଟେ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ଏବିଭିପି ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଏହି ଘଟଣା ପଛରେ ଆଉ କିଏ ରାଜନେତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି।

ଏହି ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଜଣେ ଶୁଭ୍ରସମ୍ବିତ ନାୟକ ଓ ଅନ୍ୟଜଣେ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ। ଏ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ଏବେ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରେ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗୋଟେପେଟେ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ଏବିଭିପି ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଏହି ଘଟଣା ପଛରେ ଆଉ କିଏ ରାଜନେତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି।

ଗତ ଜୁଲାଇ 12 ତାରିଖରେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ନିଜ ଦେହରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ସେହିଦିନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବା କିଏ ତାଙ୍କୁ ଉସକାଇ ଥିଲା ସେନେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିଲା। ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ 6ଟି ମୋବାଇଲ ଜବତ କରିଥିଲା। ଯେଉଁ ମୋବାଇଲରେ କିଏ କାହା ସହ କଣ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ତା ସୁରାଗ ପାଇବା ପରେ ଦୁଇ ଛାତ୍ର ନେତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଶୁଭ୍ରସମ୍ବିତ ନାୟକ ଏବିଭିପିର ରାଜ୍ୟ ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ ଘଟଣା ଦିନ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ କିଛି ଭିଡିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ନିଜେ ପୋଡି ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଇଜଣ ଗିରଫ ହେବାପରେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ, ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ଏବିଭିପି ଓ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବିଭିପି ଏକ ପ୍ରେସ ରିଲିଜରେ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସଂହାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକ ସମୀର ସାହୁଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧ ରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛି। ଏହାସହ ଦୁଇ ଛାତ୍ରନେତା ଗିରଫ ପଛରେ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି ବୋଲି ଏବିଭିପି ପ୍ରେସ ରିଲିଜରେ କହିଛି।

ଜିଲ୍ଲା ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ସଭାପତି ସିମନ ଦାସମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି," ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ 20 ଦିନ ହେଲାଣି କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ସେ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ସମାନ ନିୟମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା ଦରକାର। ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇ ଯଦି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗିରଫ ହେଇଛନ୍ତି ତେବେ କାହିଁକି ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆଜିଯାଏ ଗିରଫ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି। ସେ ବି ତ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଝିଅକୁ। ଏ ଘଟଣାରେ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିକି ଖସିଗଲେ ହେବନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଏହା ପଛରେ ବହୁତ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଅଛି। ଏହାସହ ଏ ଘଟଣା ପଛରେ ବିଜେପିର ସିଧା ସଳଖ ନେତା ମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି। ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦିନ କେଉଁକେଉଁ ଅଣଛାତ୍ର କଲେଜ ଭିତରକୁ ପଶିଥିଲେ ଏବଂ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଣକଣ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ତାହା ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରି ଦେଖାଯାଉ। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ଦ୍ୱାରା ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନ କରାଯାଇଥିଲା ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯଦି କୌଣସି ଜଣେ ବି ଛାତ୍ର ବିଜେଡିର ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ହୁଏ ତେବେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୋ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବି।"

ଅନ୍ୟପଟେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାରେ ଏବିଭିପିକୁ ଦାୟୀ କରିବା ସହ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ କେଉଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନେତା ରହିଛନ୍ତି ତାହା ତଦନ୍ତ ହେଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ଗୌତମ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ଆମର ପ୍ରଥମ ଦାବି ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଅଭିଳାଷ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ଏବିଭିପିର ଆଜି ଚାଲ ଓ ଚରିତ୍ର ପଦାରେ ପଡିଛି। ତାଙ୍କର ନୈତିକତା ଅଧିକାର ନାହିଁ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ରାଜନୀତି କରିବାକୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ କରାଯାଉ। ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର କୌଣସି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନ କରି ନାହାନ୍ତି। ଏହା ମିଛରେ ଅଠା ବୋଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। କେହି ଚରିତ୍ର ସଂହାର ଆମର କର୍ମକର୍ତ୍ତା କରି ନାହାନ୍ତି। ସୌରଭ ବେହେରା ଏବେ କୌଣସି ପଦବୀରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

