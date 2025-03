ETV Bharat / state

ଅନଲାଇନ ଟ୍ରେଡିଂ ଆଳରେ 1.4 କୋଟି ଠକେଇ, 7 ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଠକ ଗିରଫ - ONLINE FRAUD IN THE NAME OF TRADING

ONLINE FRAUD IN THE NAME OF TRADING ( ETV BHARAT ODISHA )

By ETV Bharat Odisha Team Published : Mar 31, 2025, 6:54 PM IST

Cyber Fraud Arrested କଟକ: ଏକ ବଡ ଧରଣ ସାଇବର ଠକେଇର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଓଡି଼ଶା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ । ଅନଲାଇନ ଟ୍ରେଡିଂ ଆଳରେ ସାଇବର ଠକ ଲୁଟି ନେଲେ 1 କୋଟି 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା । ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗର 2 ମାସ ପରେ ଠକେଇ ମାମଲାରେ 7 ଜଣ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସାଇବର ଠକଙ୍କୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ ତାମିଲନାଡୁରୁ ଗିରଫ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ । ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 23 ତାରିଖରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଟଙ୍କା ଠକେଇର ଶିକାର ହେବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ONLINE FRAUD IN THE NAME OF TRADING (ETV BHARAT ODISHA) 19 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ: ଏତଲା ଆଧାରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରରୁ ଏକ ଟିମ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା । ଗତକାଲି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ହେଲେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଜ୍ୟୋତି ରାଜୁ , ରାଜୁ ସି , ଇଶ୍ମାଇଲ ରାହାଇଦ ଓ ବସୀମ । ସେହିପରି ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁର ପାଟ୍ଟରାଜା ଏସ ,ଜେଗାଥିସ ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ଓ ଇ ଶକ୍ତିକୁମାରା ଭେଲ । ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଅନେକ ସିମ କାର୍ଡ, ଆଧାରକାର୍ଡ, ହ୍ବାଟ୍ସଆପ ସ୍କ୍ରିନ ସର୍ଟ,ଡେବିଟ କାର୍ଡ ଓ ପାସବୁକ ଜବତ ହେବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫ୍ରିଜ କରିବା ପରେ 19 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ। ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ବାହାଘର ନାଁରେ ମାଆ-ଝିଅଙ୍କ ବଡ଼ ଠକେଇ: କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବରଠୁ ଲୁଟିଥିଲେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର, ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ - FRAUD PRETEXT OF MARRIAGE IN ODISHA